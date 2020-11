“Chicotito”

Que cierren también aquí las grandes tiendas

“Fiscal general autoriza investigar irregularidades electorales denunciadas por Trump.

Entenderá entonces el presidente el tamaño del rechazo en las urnas plasmado la semana pasada…”

Juan Sin Miedo

Algo que le está funcionando a Chihuahua para medio levantar al pequeño comercio es el cierre de las grandes tiendas y supermercados durante esta etapa en rojo del semáforo epidemiológico, ¿por qué no se hace aquí?…..AUXILIO.- Sería un tanque de oxígeno para las tienditas de la esquina, que son muchas por todas partes de las ciudades, pueblos y rancherías. También el pequeño comercio se está ahogando…..TURNOS.- El otro día vimos el mensaje del gobernador del vecino estado, Javier Corral, agradecer a las grandes tiendas que cerraran de forma escalonada para permitir que la chiquillada tuviese algo de ventas y, cosa rara, las grandes acaparadoras como Sams, Soriana, Walmart y Al Super aceptaron cerrar a determinadas horas para ayuda de los comerciantes pequeños. Acá, y aunque sea de última hora, algo debía hacerse para auxilio de los comerciantes pequeños que bien merecido lo tienen después de los cierres totales a que han sido obligados. Y en el caso de los mercados, como el Gómez Palacio y el ex Cuartel Juárez, para evitar pérdidas totales sobre todo por tratarse muchas veces de artículos perecederos, que se echan a perder, que abran un par de horas, tres cuando mucho, pero que permitan sacar las mercancías que ya tienen en el local. Son ideas que quizá para algunos parezcan contradictorias a nuestro llamado eterno de quedarnos en casa, pero no lo son, puesto que no estamos llamando a que nadie deje el encierro. Trátese del color que se trate en el semáforo epidemiológico, hay que salir a comprar artículos esenciales y si se compran en las tienditas y en esos mercados se destapa una válvula de presión sobre los estragos que está haciendo la pandemia en el comercio…..APROBADO.- Sobre las medidas implementadas en el rojo del semáforo, hay buenas noticias. La movilidad se ha abatido en buena manera y lo más probable es que en dos semanas tengamos una disminución en contagios y muertes. Sobra decir, porque está por demás comprobado, que abatiendo la movilidad viene una reducción notable y en casos hasta total en la proliferación de los contagios. Está en nuestras manos, quedándonos en casa, vencer al virus. El problema es que muchos se han resistido a disminuir sus movimientos y hasta toman a ofensa el que se les pida que se queden en casa, cuando es por su salud, por la salud de los suyos a los que han contagiado muchos irresponsables, y no pocos han muerto a pesar de no haber salido de su casa. Eso no se vale y no debe admitirse bajo ninguna circunstancia…..SORPRESA.- El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, autorizó ayer que se investiguen las supuestas irregularidades en las elecciones denunciadas por el presidente Donald Trump. Los investigadores van a encontrar entre otras cosas el repudio multitudinario del pueblo a su presidente, el mensaje por de más claro de que no lo quiere más encabezando el gobierno. Eso es lo que van a encontrar los detectives, además de la más voluminosa votación a favor de un candidato presidencial de toda la historia. Donald debía escuchar a su esposa Melania y a su yerno Jared Kuschner y admitir que la voluntad popular sopló para el lado contrario. Barr, recordemos, fue designado por Donald Trump y, pues no le queda más que darle por su lado al jefe, pero ni William ni nadie podrá ir contra la voluntad del pueblo. El pueblo no lo quiere, punto…..LETRAS.- No sabemos quién diseñó y plasmó el mensaje de los alcaldes en la manta que llevaron esta mañana al Congreso del Estado para pedir a los diputados federales su injerencia y lograr un mejor presupuesto para Durango el año venidero. Escribir ALCALALDES parece un error de dedo del pintor, más que una falla de quien diseñó el mensaje, pero…puede creerse que ninguno de los presidentes municipales en la protesta tuvo la delicadeza de leer la manta y comprender el mensaje, digo, qué metida de choclo. Si lo leen antes, hubieran detectado el error y evitado el bochorno. Lo peor es que, al final, sobresalió el error de dedo antes que comprender y atender el llamado de los “alcalaldes”. Aparte, todavía no entendemos por qué la petición se hizo en la legislatura local. El llamado es a los legisladores federales, no tenían por qué hacerlo en el Congreso del Estado, pero en fin…ojalá que el mensaje le haya llegado a los diputados federales, pero tienen argumentos para deslindarse, el pedido lo llevaron a otra ventanilla…..EXCELENTE.- Singular noticia trascendió esta mañana sobre el acercamiento de Durango al mercosur, que es el bloque económico del sur del continente que compra y vende infinidad de productos. Es decir, gracias al diputado Esteban Villegas, quien a pesar de las restricciones de la pandemia logró acuerdos preliminares para aterrizar convenios en firme para la exportación e importación hacia y desde el sur del continente. Esta mañana, ante la presencia del gobernador José Aispuro se firmó el acuerdo que adelanta lo que habrá de concretarse en los días venideros. Bien por Esteban que no obstante las limitantes de la pandemia ha avanzado y mucho en la posibilidad de abrir una nueva ventana de compras y ventas con Sudamérica, un nuevo canal de exportaciones para los productos duranguenses. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

