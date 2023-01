“Chicotito”

+ La empatía de los duranguenses sin mácula

+ Pedimos una silla de ruedas, sobraron donantes

+ Todavía hay mucho por salvar de la humanidad

+ Oposición empeñada en que no paguen impuestos

“Un título de la UNAM tiene el mismo valor que otro de Santo Domingo, en la Ciudad de México…”

Leído por ahí

Una muestra de la solidaridad de los duranguenses, de la empatía por los que sufren por carecer de lo mínimo, la obtuvimos ayer cuando solicitamos públicamente una silla de ruedas para una jovencita. La bondad de nuestro pueblo no se hizo esperar…..TIEMPO.- Sin exagerar, cinco minutos después de nuestra publicación se reportó una regidora y ella donó la susodicha silla. Lo interesante en el caso es que todavía esta mañana seguían apareciendo personas deseosas de regalar más sillas. Otros pedían incluso sus datos para llevarle otro tipo de regalos como comida, ropa, zapatos, etc…..HERMANDAD.- Es sensible nuestro pueblo, no nos queda ninguna duda, hubo quienes aseguraron no tener, pero le buscaban algo para que esa jovencia tuviera su silla de ruedas en el menor tiempo. Eso, en otras palabras es hermandad, solidaridad, empatía con los que sufren, y con los que padecen de lo mínimo para encarar esta vida. Sin duda, reflejo de que la fraternidad entre los seres humanos sigue ahí, de que todavía hay mucho por rescatar de nuestro pueblo. Algo que no tendrán ni comprado muchos pueblos de la tierra dominados por la codicia, la envidia, la maldad, y que desearan tener algo del respaldo que aún queda entre nosotros. Señal inconfundible de que no estamos solos, que aunque no nos conozcamos nos duele también lo que sucede a los demás. Así es, y eso no tiene valor…..ALTO.- No faltó quien mirara otra cosa tras nuestro pedido público y la aparición de la regidora, puesto que ella fue la primera en reportarse. Ella se tardó tres minutos para comprometerse a entregar la silla, que entregó incluso un rato después. No es culpa nuestra que alguien no haya leído nuestra nota, porque hubo instancias oficiales que también se reportaron, pero la silla ya estaba entregada. Otros, ante la solución al problema de la silla, llevaron otro tipo de regalos como alimentos y ropa. Entre los detractores que nunca faltan, hubo quienes aseguraron que se trataba de una promoción a la regidora en la que estábamos sirviendo de “paleros”, por lo que hicimos público su domicilio y no pocos confirmaron las carencias de la jovencita, demostrando así que nada fue planeado, que ninguna necesidad tenemos de hacer este tipo de montajes, porque no nos deja nada a nosotros. Quizá a la regidora sí, pero a nosotros no, y eso debe quedar claro, porque seguiremos acudiendo a la bondad de los duranguenses en momentos de apremio para alguien de nuestros seguidores, en el entendido de que jamás haremos mofa o burla del que sufre, o peor aún, aprovechar el dolor para promover a alguien, sería extremadamente ruin. No va eso con nosotros y no irá nunca, pero sí tenemos que dejar claro que si podemos ayudar o promover la necesidad de alguien de nuestros semejantes, lo haremos una vez que hayamos confirmado la necesidad. Mientras tanto, mil gracias a todas esas personas que se reportaron y quisieron ayudar a esa jovencita en problemas tras un atropellamiento. La reacción solidaria del pueblo no tiene precio, ni nombre, pero merece nuestro total agradecimiento…..PIRATAS.- Malo, que los expertos están reaccionando de forma implacable contra quienes están revisando el asunto del plagio de la tesis de la “ministra” Yasmín Esquivel. Ayer lo comentamos, que el prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México está en altísimo riesgo de irse al bote de la basura si no actúa y si no sanciona a la plagiadora. Es que, trascendió que solamente se se sancionará a quienes autorizaron el plagio, y no a la plagiadora. Muchos sostuvieron públicamente que un título de la UNAM anda costando lo mismo que en las falsificadoras de Santo Domingo, en la Ciudad de México, y eso no debe suceder. La máxima casa de estudios tiene que sentar un precedente enérgico justo en contra de la “ministra” para salvar la fama de la casa de estudios, que está catalogada como una de las mejores del mundo, y perderlo todo nada más por salvar a la tal “ministra”, no es aconsejable. La comunidad universitaria, estudiantes, académicos y egresados no se han quedado con los brazos cruzados y están exigiendo que se sancione como debe sancionarse, con la anulación de la licenciatura. Que el escándalo puede desencadenar en la desaparición de la tesis, pues que desaparezca, pero por lo pronto las reglas de la UNAM han sido pisoteadas y tienen que tomarse las medidas pertinentes para detener el deterioro de la UNAM…..ORDEN.- Aunque nos ha ido como en feria por haber difundido la encuesta de Demografía Digital en la que se reconoce a Esteban Villegas como uno de los mejores diez calificados del país y a Toño Ochoa como uno de los mejores alcaldes de la República, lo correcto es decir que primero apareció la encuesta de Mitofsky en la que los pone de la basura y los coloca exactamente al final del cabús. Aparte, dijimos también que una de las dos encuestadoras está mintiendo, y más o menos sabemos cuál es, dado que si en la realidad los ciudadanos estuviesen encaboronados con su gobernador y su alcalde, ni esperanzas que hayan acudido en bola a pagar predial y replaqueo, pero…contra lo que se dice, las colas siguen largas, largas y cansadas para liquidar dichos tributos. O sea, ¿cómo, pos no que el pueblo no los quiere…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más frecuentada por los internautas de Durango,México y el mundo www.contactohoy.com.mx o en las redes sociales, en las que también somos líderes.

