Mucho muy lamentable que el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, distraiga los asuntos nacionales e internacionales por responder, cuestionar y vilipendiar a un reportero…..LAMENTOS.- El periodista Carlos Loret de Mola publicó en días recientes que el hijo mayor del jefe de la nación vive o vivió en una enorme mansión de la ciudad de Houston, TX, a pesar de que no se le conoce trabajo alguno al suertudo hijo…..SOSPECHAS.- Sospecha Loret de Mola que la susodicha casa gris le fue prestada o regalada por la empresa petrolera Baker Hughes a José Ramón López Beltrán a cambio de ventajosos contratos que de manera sospechosa ha “ganado” en los últimos años en Petróleos Mexicanos…..RESPUESTA.- Hoy, el presidente se le va al cuello a Loret de Mola y asegura que gana más que él, lo que resulta muy sospechoso, pues no se trata de un periodista inteligente, lo que se presta a más sospechas…..ALTO.- Ante las circunstancias, adversas para el columnista, han reaccionado de forma inmediata distintas agrupaciones periodísticas nacionales e internacionales pues creen que el mandatario está pisoteando la libertad de expresión de un mexicano y hasta piden sanciones para el presidente, por exponer al reportero al linchamiento generalizado. Mientras nos enterábamos de la “pausa” afamada, alguien mató a balazos al reportero Héber López, quizá haciendo suyo el coraje que pasó el jefe de la nación. Repetimos: Muy lamentable que el mandatario mexicano distraiga los asuntos importantes de México con los mexicanos y con el mundo. Se trata de un tema que debe atender el jefe de comunicación social y él dedicarse a la atención de los problemas nacionales e internacionales, que suficiente tiene con España a la que acusó de estar robando a México, cuando en todo caso son las constructoras españolas las que han contraído contratos con nuestro país, y no han sido asuntos entre gobiernos. Antier que el presidente mexicano anunció una “pausa” a las relaciones entre los dos países, el gobierno español reaccionó de inmediato y pidió una mayor explicación a eso de la “pausa”, que es un término inexistente en las relaciones diplomáticas internacionales y por eso el gobierno europeo pidió a López Obrador que fuese más claro, más específico a qué se refería con eso de la “pausa”, y por qué reclamarle al gobierno, si se trató de convenios entre empresas particulares que no requirieron la autorización de los gobiernos. Volvió a pedirle a España que se disculpe por la violenta conquista y advirtió: “No nos robarán más…”. El gobierno ibérico junto con la corona, sin embargo, aseguraron que esa disculpa no la tendrá López Obrador como lo ha planteado, dado que la conquista queda en el mundo como algo anecdótico de lo que pocos recuerdan en su día a día…..LETRAS.- En las gráficas que presentó esta mañana el presidente en su “Mañanera” sobresalieron dos horrores gramaticales que, claro, nos hablan de la deficiente cultura de quien lo redactó y el escaso entendimiento de quien le corrigió. En uno dice: “El salario del residente”, cuando debió decir “El salario del presidente”. Luego, al mencionar a la ciudad de Washington, escribieron Washinton, quizá con acento en la o, para que se oiga mejor….. TÁCTICAS.- El día que los gobiernos de Durango y Zacatecas se decidan a poner orden en la fiebre de asaltos que se ha vuelto a apoderar del camino entre Vicente Guerrero y Fresnillo, ese día se acabarán las desgracias que suceden prácticamente todos los días. Cuestión de que cada administración dedique cinco o más patrullas para proteger a los viajeros. Es que, en los dos retenes existentes en dicho tramo se arremolinan decenas de policías con todo y sus patrullas, pero los caminos siguen expuestos a la buena de Dios. Que gastarán mucha gasolina para estar en constante movimiento, pues sí, pero es más importante la seguridad de las carreteras que conectan al vecino estado que lo que se pueda gastar. ¿O entonces no quieren meterle paz al asunto? Bueno, esa es otra cosa…..APROBADO.- Se tardó Marina Vitela en poner a Arlene Contreras como responsable de prensa o de Comunicación Social, pero lo bueno es que ya dio ese importante paso. Tiene experiencia, también capacidad y no es visceral en su trato a los periodistas. Es oportuna la designación de la exdirectora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pues resulta que eran tantos los asesores en prensa que, al final, nadie obedecía a nadie, y el resultado era igualmente un lastre que amenazaba descarrilar el proyecto vitelista. Pronto se verá el cambio y la mano de la licenciada Contreras, van a ver…..RUDEZA.- Eduardo Rodríguez, presidente de CANACINTRA, advierte a candidatos, de todos los partidos, que “no nos darán atole con el dedo…”. Vamos a estar pendientes de lo que hagan o digan los aspirantes y a reconocer cuando hablen en tono positivo para la economía local, y a señalar cuando nos quieran faltar al respeto. O sea que CANACINTRA se convierte en otra auditoría electoral, según la advertencia del rudo de rudos Eduardo Rodríguez…..SUFRAGIOS.- Terminó la precampaña, viene la intercampaña que inicia hoy y culmina el 3 de abril, durante cuyo tiempo los candidatos tendrán que hacer un medio silencio, porque aunque deben callarse de algo se agarrarán para saludar a “los compañeros…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

