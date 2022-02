“Chicotito”

+ Cierto, las encuestas no hacen ganar elecciones

Las encuestas no sirven para ganar elecciones, dijo ayer Marina Vitela con absoluta precisión. Son las propuestas de trabajo y las ofertas de superación de las personas las que ayudan a llevar votos. No se confundan…..HERRAMIENTA.- Sirven las encuestas para trabajar en las proyecciones de campaña, para enderezar lo que no esté bien y mejorar lo que está funcionando. Además, quien sepa vender mejor sus planes, será quien lleve más votos a las urnas…..MONTONES.- Tampoco los actos multitudinarios sirven para asegurar sufragios, dado que los ciudadanos saben que la mayoría de los asistentes a un mitin son gente acarreada, o “compañeros de partido” a los que se les facilitó el traslado…..BARATIJAS.- No obstante que el PRI hace mucho desechó sus viejos estilos de trabajo, el reparto de baratijas y espejitos, son ahora sus contrarios los que recurren a esas repudiadas formas de hacer política y creen que mientras más gente logren llevar al mitin mayor posibilidad habrá de ganar, cuando la mayoría de esa gente sabe ya jugarles el dedo en la boca a los candidatos. Aplauden, gritan y hasta se rasgan las vestiduras y toman lo que les ofrezcan para demostrar que están con el candidato o la candidata, pero…como dijo ayer la profesora María Josefina Carrera, una cosa es lo que acuerden en las alturas y otra la que decidan en las bases, pues por más que quieran obligarlo a uno a votar por tal o cual candidato, a la hora de la hora se llevan la gran sorpresa. Igual, aquellos senadores, diputados y líderes de partidos, de nada sirve que vengan a echarle confeti a sus prospectos, porque en la mayoría de los casos ni los conocen y la gente no está tonta como para correr como borreguito a votar por quien ellos indiquen. Eso ya se acabó. Ahora ganan los prospectos que mejor vendan sus ofertas, que convenzan a los votantes, sin quitarle ni ponerle…..ESPERA.- Alguno de nuestros lectores aseguró ayer que algo nos dieron o que somos aviadores de tal o cual dependencia como para hablar bien de Esteban Villegas. Emplazamos a nuestro lector a que nos presente las pruebas o se desdiga lo antes posible para que no deje pensando a los demás. Una vez, no hace mucho, existió un “cartel del sobre amarillo” en el que cupieron algunos privilegiados por muchos años, pero ni entonces alcanzamos un saludo. No nos gustan las aviadurías, nunca nos han gustado, porque al final, sea como sea, la gente se entera y se lo restrega a uno en la cara. Aparte, comentarles un incidente del caso en el que medio mundo se quedaba rechinando del coraje de ver a cierto compañero que llegaba a la caja a recoger su cheque de “aviación”, claro, pero se brincaba a decenas o cientos de maestros que llevaban horas formados y esperando que les hicieran el favor. Por suerte a los maestros ya no los obligan a formarse, ya les depositan en su cuenta, pero por aquellos tiempos, que no hace mucho, cuando todavía no se transferían los dineros, los maestros de a de veras se quedaban echando rayos y centellas al susodicho compañero, y de eso era frecuente, o más bien dicho, sucedía cada quince días, que el influyente colega se brincaba toda la fila y pasaba antes que todos por el cheque. “Ahí disculpen, pero tengo que ir a cubrir un evento importante, tengo prisa…”, dicen que les decía el influyente aviador a los que se inconformaban, no se escondía y cada quincena se enteraban de la maniobra otros maestros. Por eso, por esos quemes, por esos rostices, mejor le corremos a esas aviadurías. Nadie nos vendrá a echar en cara lo que ayer sospechó nuestro distinguido seguidor…..APROBADO.- Hoy el diputado Carlos Maturino puso en marcha interesante programa tendiente a la protección y/o rescate de muchos adolescentes, niños y niñas para preservar su salud mental, especialmente después de dos años de martirio con un encierro por de más preocupante. La estrategia del legislador duranguense va de la mano con Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, y ojalá pronto tenga buenos resultados, que logre salvar a todos esos muchachos que de pronto se quedaron sin escuela y sin ocupación. Subrayar que la mayoría de los suicidios de los últimos días se han iniciado en casa, las víctimas han dado señales de su padecimiento, pero nadie ha hecho nada por rescatarlos. Los expertos aseguran que los suicidas, por lo general avisan de sus propósitos desde uno o dos meses antes. Entonces hay que rescatarlos y convencerlos de que desistan de sus malas ideas y disfruten la vida a cabalidad, pero lo lamentable es que hasta ahora la autoridad no ha implementado un plan urgente para reaccionar cuando se detecte un caso entre la familia. Los parientes no saben a dónde acudir a pedir auxilio y tratamiento para los potenciales suicidas. Bueno, ya nos salimos del tema, pero al final del objetivo del programa arrancado por el diputado Maturino busca evitar más desgracias como las anotadas arriba…..ADIÓS.- Sin despedirse el rudísimo, Arturo Rivera, murió ayer por la tarde de forma inesperada. Arturo, el rudo de rudos, se hizo famoso en las transmisiones de lucha libre con cuya entrega y originalidad se echó a la bolsa a infinidad de aficionados al deporte del pancracio. Descanse en paz… Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

