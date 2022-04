+ Sigue AMLO en la conducción del país

+ Se esperaba el triunfo del jefe de la nación

+ Aunque la votación fue por sí sola lamentable

+ Sufragó apenas la mitad de los que lo elegimos

+ Lanza Esteban la “Tarjeta Madre”, vamos a ver

“El ruido no para. Empezó la Semana Santa y el recogimiento en Dios, como en los viejos tiempos, no termina de empezar…”

Juan Sin Miedo

Es bueno el resultado de la revocación, sigue Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, pero es malo porque de acuerdo a los conteos preliminares votó apenas la mitad de los que lo elegimos…..NÚMEROS.- Aparte, como si aquello no fuera importante, las más bajas votaciones se registraron en los tres estados más grandes e importantes del país: Jalisco, Nuevo León y Estado de México. Además de Durango y otras entidades, aun cuando el padrón electoral acá es apenas de un millón 300 mil, en tanto que en aquellos estados las cifras son mucho mayores…..APROBADO.- Se queda López Obrador al frente de los destinos nacionales, pero condicionado a que resuelva de una vez la mayoría de los problemas del país. Algunos heredados por el priista Enrique Peña Nieto y otros creados por el propio gobierno cuatrotero…..CRISTALES.- Esta mañana, Otniel García Navarro salió a echar cohetes y cohetones para festejar el resultado, pues una gran mayoría de los votantes sufragó para que se quede el mandatario, lo que se suponía. Algo que estaba por de más cantado, pero debe estar preocupado por el fondo de los totales, porque advierten una indefinición de la población hacia la 4T, indican que los duranguenses no tienen a Morena como su primera opción para la sucesión gubernamental. No decimos que no pueda ganar Marina, por el contrario, sería un acicate para ella y su cuarto de guerra que les obligaría a redoblar esfuerzos, a seguir trabajando y buscando votos como ahora, precisamente para componer esas perspectivas que no soplan hacia aquel lado…..CONTRAS.- Subrayar que se notó la diferencia en los manejos de medios en la visita de Esteban Villegas y Marina Vitela. Sin entrar en honduras, Marina se reunió con miles de vecinos de Cuencamé, y todavía no bajaba la euforia por la visita morenista cuando alguien tuvo la infausta ocurrencia de mandar a Esteban a platicar con unos diez o quince ciudadanos. Las diferencias gráficas son abismales, sin duda, una equivocación grande en el manejo de la agenda, y sobre todo de medios…..CALMA.- No se esponjen, ciertamente, puesto que ustedes y nosotros sabemos que esas gráficas no producen el efecto deseado. Y no lo producen porque la mayoría son personas acarreadas, que fueron al mitin por una paga, un lonche y su chesco. Si las concurrencias a esos actos fuesen de auténticos simpatizantes, quien junte más gente estará apuntando hacia la victoria…..MUCHEDUMBRE.- El war room de Villegas divulga hoy la encuesta de la empresa Táctica Política (la verdad, no teníamos el gusto) en la que asegura que Esteban ha escalado una diferencia de 40.5% de las tendencias del voto, por 32.1% de la aspirante de la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela. La circunstancia marca una diferencia ya muy cercana de 10 puntos, que sería el reflejo de algo muy parecido al aseguramiento de la victoria, pero de ser certeros los números, de lo contrario estaríamos de nuevo en manos de la encuestitis en la que va ganando el que manda hacer más estudios. Y da la casualidad de que Vitela, más o menos advertida de la volatilidad de esos números, ni se ha detenido a mirarlos. Va sumando sin mirar a un lado o peor aún, hacia atrás. Cree más en el trabajo que está desplegando que en las encuestas que anuncia el equipo de Esteban, toda vez que en Morena, su líder Otniel García, anunció hace días que en la realidad Marina va arriba hasta por 6.5% de las perspectivas del voto. En los mismos estudios se precisa que Patricia Flores se mantiene alejadísima de los trofeos con un paupérrimo 7.1%. Tras la primera semana de estrategia centrada en el perverso maridaje de PRI, PAN y PRD, Paty no suma nada, y para su desgracia, vienen los días santos en los que todos deben hacer un paréntesis para no salir a molestar a los electores, católicos por herencia generacional, quienes lo que menos quieren saber en estos días es de proyectos políticos y pretensiones personales. El cuento surge oportuno porque, mañana por la noche, arrancan las campañas de los aspirantes a la alcaldía capitalina y, con el dolor de su corazón, se quedarán en el arranque, porque viene tiempo de recogimiento con Dios, que es más importante que escuchar las mentiras de los suspirantes. Junto con Durango, arrancan también en Gómez Palacio y Lerdo. Luego, tras la Semana Santa irán saliendo a la contienda el resto de los municipios de la entidad. …..TÓMALA.- Es buena la puntada esa de la “Tarjeta Madre” anunciada esta mañana por Esteban Villegas en la que se compromete a otorgar salarios a amas de casa, servicios de salud de calidad, estancias infantiles para sus hijos, atención psicológica y más. O sea que, para resumir, le gana el tirón a Marina en esa oferta de campaña aparentemente viable. Veremos cómo lo recibe la sociedad y si confía en la viabilidad del proyecto. Vienen los días santos, y también tenemos que hacer un alto en el camino, esperando retomarlo pasada la Semana Mayor, aunque volveremos a saludarnos si la noticia lo exige.

Muchas gracias

