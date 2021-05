“Chicotito”

+ Lo complejo de la elección obliga más análisis

+ Tenemos mucho tiempo para valorar propuestas

+ Hay que revisar y volver a revisar ofertas

+ Olimpia Corral le pega portazo a Gaby Hernández

+ Aún no es tiempo de lluvias y ya hay gente nerviosa

“Obligación de los electores es revisar, volver a revisar de ser preciso, y decidir cuando se haya identificado una buena propuesta, no antes…”

Juan Pueblo

Los mexicanos tenemos al frente la elección más importante, la más compleja y la más disputada de la historia y como tal debemos estar a la altura de las circunstancias. La obligación es valorar las propuestas y decidir por la menos mala…..OPCIONES.- Tenemos también muchas opciones, unas más importantes que otras y es entonces cuando será imprescindible comparar, sopesar y decidir por la que nos llene el ojo. Aunque será menester revisar, volver a revisar y hasta entonces decidir…..TIEMPO.- Todavía nos quedan casi tres semanas como para meternos a esa tarea, de revisar quiénes son los candidatos de nuestro distrito y qué ofrecen uno por uno. Es obligado, porque así tiene que ser, ir descartando frivolidades y candidaturas chafas que no nos garantizan nada…..FUTURO.- Estamos hablando nada más y nada menos que del futuro político de México, del control de la Cámara de Diputados, en lo que toca a Durango, y debemos hacerlo con mucho cuidado y mucha responsabilidad para acertar, para conseguir que vayan a representarnos aquellos que puedan dar algo más por nosotros y descartar que regresen algunos de los ignorantes e irresponsables que nos representaron los últimos tres años. Aunque, bueno, no regresemos al pasado. Miremos de nuevo al frente con perspectivas de buscar y hallar a los mejores. Por primera vez hagámoslo y llevemos a la representación popular a los que realmente pueden hacer algo más que ir a levantar la mano para apoyar los caprichos de una o de unas cuantas personas. Sin temor a equivocarnos, el futuro de la patria está en nuestras manos, no seamos irresponsables y mandemos al primer ignorante que encontremos, como nos ha pasado en anteriores ocasiones. Tenemos mucho tiempo para tomar la mejor decisión, para valorar debidamente a cada uno de los prospectos, especialmente para revisar, analizar y volver a analizar las ideas y propósitos de los candidatos. Es cierto, muchos de los aspirantes son expertos en labia, en mentiras, en engañifas y están sacando lo mejor de su repertorio para sorprender incautos. Ay de los que permitan que les cuenten las muelas, porque se expondrán a votar por otros buenos para nada que, desde luego, no le garantizarán nada al pueblo. Eso no debe ocurrir, no debemos permitirlo, aunque…suele darse, por ignorancia, por irresponsabilidad o por indiferencia, aun cuando se dé en algunos, será la voluntad mayoritaria la que diga qué ha de hacerse. Es decir, podrán algunos equivocarse, pero no todos volveremos a incurrir en esas garrafales fallas. Ese es el plus de la democracia, en el que podrán fallar unos electores, pero no podrán equivocarse todos. Así es…..LAMENTABLE.- Olimpia Corral Melo, la creadora de la Ley Olimpia, está circulando un video en el que pide a Gabriela Hernández “La China” se abstenga de volver a usar la camiseta de la “Ley Olimpia” y a vestirse de indígena, porque evidentemente no lo es y los atuendos no le pertenecen. También pide a todos los partidos políticos se abstengan de usar el movimiento feminista encabezado por ella para tratar de jalar votos, cuando ningún partido ayudó en lo más mínimo para hacer la “Ley Olimpia”. Suplico a todos los partidos y candidatos se abstengan de usar el movimiento Olimpia para tratar de identificarse con la causa, aunque sabemos que en su mayoría son mentiras con las que tratan de motivar a los electores para identificarlos con los postulados femeniles. Hoy Gaby, “La China”, salió a buscar votos ataviada con una camiseta de la Ley Olimpia, prenda que alguna vez yo le regalé, pero que de ninguna manera le da para colocársela y salir en busca de votos. “Es inaudito que desde el privilegio nos uses como botín político…”, le dice a Gaby. Está mal, y ojalá no vuelva a hacerlo, ni ella ni ningún otro candidato, dijo la controversial creadora de la Ley Olimpia, ya vigente en México…..LUJOS.- Algunos de los que saben creen que esto del semáforo verde epidemiológico es más bien una salida política al problema sanitario por el coronavirus, especialmente considerando la cercanía de las votaciones y los pobres avances en la vacunación nacional. O sea, la emergencia está cediendo en México, pero de ninguna manera está resuelto el problema. Los riesgos de contagio están por todas partes, lo que nos obliga a mantener los protocolos de seguridad, la sana distancia y la abstención de concurrir a eventos masivos. Ojalá que no nos confundamos y vayamos a caer en lo que está la India, en la peor crisis de contagios y muertes de toda la emergencia, en la que se ha colocado en los primeros lugares de contagios y muertes en el mundo por un solo error…..ORDEN.- Mucha gente está nerviosa por la falta de lluvias. No pocos ven una enorme calamidad por las nulas precipitaciones pluviales, aun cuando el tiempo de lluvias empieza en junio, no en abril o mayo, pero hay quienes desde el mes pasado están tratando de poner el grito en el cielo por la falta de agua y exigiendo ya la declaratoria de emergencia. Así es. Es que el que no chilla, no mama, dicen que dijeron. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

