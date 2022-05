+ Mañana el segundo debate electoral oficial

+ Esteban pudiese ampliar su marcada ventaja

+ Marina puede alcanzar y hasta remontar

+ Tiene la morenista la mesa del IEPC servida

+ Toño y Gonzalo cierran la lucha por la victoria

“La mujer es el pilar de todo lo habido y por haber en este mundo. No se hagan bolas…”

Juan Pueblo

Los aspirantes a la gubernatura llegan a su segundo y definitivo debate con una ligera ventaja de Esteban Villegas, pero… Marina Vitela asegura que presentará la mejor propuesta para Durango y que acortará esa distancia, si no es que hasta la rebasa…..VÁMONOS.- El optimismo de Marina se ha desbordado, creyendo que mañana le dará vuelta a los pronósticos, pronósticos que en ocasiones hablan hasta de una ventaja de 20 unidades para Esteban…..RESUMEN.- Anotamos a Marina y Esteban en primera instancia, sin Patricia Flores, porque los números de la sobrina de Rodolfo de plano no le permiten acercarse a la pelea. En la mayoría de las encuestas aparece con 6 y 7%, mientras que Esteban anda arriba del 40% y, para los días que restan a la contienda ya se ve complicado que se muevan los estimados…..PELEA.- Hoy mismo trascendió de los números del reciente estudio levantado por Nación 3, 2, 1 en los que, según el periodista Alejandro Moreno da a conocer quiénes son los candidatos de mejor imagen hacia la gubernatura, y coloca en primer lugar, con 45 puntos a Teresa Jiménez de PRI, PAN y PRD, en segundo al candidato de Morena por Oaxaca, Salomón Jara y en tercero al prianerredista Esteban Villegas. Américo Villarreal, de Tamaulipas, aparece en el cuarto sitio y no figura Marina. Advertir que no son porcentajes de perspectivas al triunfo, no confundirnos, son los de mejor imagen en la actual campaña. Las posibilidades de victoria estarán en otro estudio que por ahora está en el comal…..TIEMPO.- Restan 20 días a las campañas. Muchos piensan que los números son definitivos a favor de Esteban, pero nosotros no quitamos el dedo del renglón: Marina mañana puede dar la sorpresa y echarse a la bolsa a la fanaticadas dudosa. En política como en el deporte y en cualquier actividad humana, no hay enemigos pequeños. Anoche, para ser precisos, vimos una pelea de kick boxing en la que un peleador ecuatoriano iba perdiendo de calle su pelea ante un norteamericano, y en el último round, casi en los segundos finales, el sudamericano conectó con una patada a la cara del gringo, lo derribó y le puso una aporreada de alarido que le redituó el triunfo, justo cuando no se veía por dónde pudiera levantarse. Toda proporción guardada, desde luego, pero entendemos que Marina salió lento a la contienda, no asistió a los dos debates convocados por organismos empresariales y eso le hizo perder puntos, pero habrá qué ver su trabajo a nivel de tierra. Sus recorridos por los 39 municipios en los que ha estrechado la mano de miles de duranguenses, a los que ha podido plantear las diversas maneras con que habrá de encarar las dificultades de los ciudadanos de todo el estado. Pensamos que lo fuerte de Vitela está en su contacto cara a cara con los electores, que en el frente a frente puede acortar la supuesta ventaja que le saca Villegas, no obstante que Esteban también se ha ensuciado los zapatos bien y bonito y de seguro también logrará respaldo de esa gente. Hoy mismo, se reporta de Canelas donde estuvo haciendo compromisos con sus pobladores…..TIEMPOS.- Los días que le restan a la campaña son unos cuantos, ya no se puede hacer mucho, sobre todo sirven poco los resultados de las encuestas. Ya estamos muy cerca de la encuesta definitiva, la de los votos. La encuesta final que nos dan los sufragios. Vamos, los tiempos avanzaron tanto que quizá ya no ayuden ese tipo de trabajos. Mañana puede ser definitivo para darle rumbo a esta competencia, todo dependerá de la actuación de los tres prospectos. Insistimos, Paty Flores está muy alejada de las medallas, pero un golpe de suerte, una buena pieza oratoria y, sobre todo, un buen paquete viable de propuestas la pueden impulsar no nada más para alcanzar al tricolor, sino que dependiendo de lo bien mostrado del propósito, pudiese hasta rebasarlo. ¡Así es!…..INVITACIÓN.- Anotar que Marina está tan segura de lo que expondrá en el debate que hasta se está dando el gusto de invitar a los ciudadanos a verlo y a tomar su última decisión en base a la propuesta. Aunque, tampoco podemos ignorar, Esteban ya tiene “callo” en esos menesteres. Ya lo enseñó en su primer debate y en sus encuentros empresariales, y pues, su cuarto de guerra será muy torpe si no lo manda con una estrategia actualizada como para asegundar. Ya veremos…..ASEGUNES.- Y la disputa por la alcaldía de Durango capital se mantiene entre Toño Ochoa y Alejandro González Yáñez, con una marcada diferencia a favor del primero, mientras Martín Vivanco sigue viéndolos alejarse. La cosecha de Martín ha sido muy pobre Se lo anotamos desde los inicios, pero mantuvo su estrategia y no consiguió gran cosa. Ahora no le queda más que esperar, a menos que traiga por ahí algún golpe en la mesa que venga a cambiar las expectativas, aunque los milagros está muy escasos en estas lides…..BILLETIZA.- Ojalá que alguien del municipio de Durango se haya enterado del operativo agandalle que se hizo ayer en el Panteón de Oriente, pues se prohibió el acceso en vehículos por las puertas principales, pero por la Everardo Gámiz no entraron los que no quisieron en auto, solo que… con un correspondiente “moche” de cien, doscientos y hasta trescientos pesos. ¿O también es para el retiro de la actual administración? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

