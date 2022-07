+ Escándalo por amenaza de Aispuro a periodista

+ Iván Soto asegura que lo amenazó por informar

+ Aispuro niega, dice que se trata de caso particular

+ Error de Aispuro haber realizado esa llamada

+ Echeverría está cruzando por el mero infierno

No hay mal que dure cien años… ¿No? ¿Y Echeverría qué..?

Juan Pueblo

El periodista Iván Soto denunció este mediodía que el gobernador José Aispuro lo amenazó por su trabajo periodístico, la administración estatal lo niega y sugiere que se trata de un asunto particular que nada tiene que ver con la libre expresión…..ACCIÓN.- Iván acusó y mostró un audio en el que aparentemente el gobernador Aispuro le advierte que lo demandará por omisión de cuidados a su hija, pero que nunca lo amenazó por su trabajo periodístico…..HISTORIA.- Es un cuento viejo, una historia larga que tiene su origen junto con el gobierno del Dr. Aispuro. Un montón de desencuentros en los que se han alcanzado puntos álgidos por el señalamiento de Soto a los yerros del actual gobierno…..ERROR.- Sea como haya sido, la sola llamada del gobernador a Iván Soto es una equivocación del mandatario que tal vez nunca debió cometer, aunque trate de los problemas del reportero respecto de los cuidados a sus hijas. No es tema ni siquiera del gobernador, en todo caso del DIF Estatal, pero no del mandatario. Se brincó las normas el jefe del Ejecutivo estatal en el peor momento…..ORDEN.- Lamentable por todos sus costados lo que está sucediendo en los días finales de la administración estatal. La historia recuerda que la mayoría de los exgobernadores, para estas alturas, se concentraban en la rendición de cuentas, en la pacificación de las relaciones con todos los actores políticos, pero aquí pareciera al revés, que justo al fin del mandato se están complicando las cosas con los distintos sectores…..CALMA.- Ignoramos qué hace en estos días largos el gobernador Aispuro, pero en lo que menos debió pensar es en tomar el teléfono y llamarle a Iván. Lo que se hubiese evitado, cuando estaba por terminar bien su gestión. No como para presumir, claro, pero bien. Ahora más de uno tendrá razones para pegarle al mandatario por el aviso a Soto…..CONSEJOS.- Sorprende que tanto asesor que tiene el gobernador José Aispuro, ninguno haya tenido la sensatez de impedir esa llamada, de evitarle el desaguisado que tendrá que cargar por lo que le resta al mandato…..TIEMPO.- Sorprende de la misma manera que hasta ahora, casi seis años después de iniciar la administración, nadie haya podido acercarse al periodista y limar las asperezas. Y vaya que no se trata de dinero, sino de actitudes, de caracteres, de sensibilidad, de atención. Falta de comunicación como ha habido con la mayoría de los medios. Y todavía estamos en tiempo, hay espacio para el diálogo, si se quiere, porque si no se quiere cada quien intentará enturbiar más las cosas y eso, eso no le conviene a nadie. A nadie, ni a nosotros como medios…..APROBADO.- Un mes después de nuestra propuesta para que los medios aportemos algo al imparable índice de suicidios en Durango, ya hay reacciones. Un poco tarde, cuando han muerto cientos de personas que quizá debían seguir con vida. Es que nunca se les brindó la más mínima atención, y a pesar de que el suicida siempre pide auxilio, siempre avisa lo que va a hacer, nadie se compadeció de ellos, ni sus más cercanos familiares. Ahora es distinto, se está proyectando una serie de acciones entre las que consideran a los medios como elemento importante en la ejecución de esos hechos, pero sobre todo en la promoción de esos incidentes mortales que, por la característica de su causa, ni siquiera deben informarse. Nosotros lo hemos propuesto muchas veces y nunca nos han pelado, hasta ahora, pero…vale más tarde que nunca…..INFIERNO.- La vida de Luis Echeverría Álvarez es la excepción de la regla. Fue un mal que duró más de cien años, cien años con siete meses. Ahora sí, dijo ayer José Cárdenas. Echeverría está pasando por el meritito infierno, donde ha de estar pagando los casi medio millar de estudiantes masacrados el 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas, aparte de otros muchos cuerpos que desaparecieron en los tiempos oscurantistas de su paso por la Secretaría de Gobernación primero y por la Presidencia de México después. Juan Velázquez, su abogado de siempre, aseguró ayer que Luis Echeverría Álvarez fue exonerado en distintas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz siempre asumió las culpas del terrible episodio en la historia moderna de México, aunque los que saben aseguran que el que dio la orden de disparar fue nada más y nada menos que Luis Echeverría, de modo que, aunque Velázquez demuestre la verdad legal, la otra verdad la tiene el pueblo y, tal vez, es la que más vale…..OJALÁ.- El arzobispo Faustino Armendáriz sugiere la oración para devolver la paz a México, aunque…como dicen los jesuitas, los abrazos ya no alcanzan para cubrir tanta bala. Ojalá que tenga razón el pastor y que Dios, Nuestro Señor, lo escuche y pronto México vuelva a ser un país de leyes y de paz. 