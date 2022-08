“Chicotito”

+ Inaugurado el nuevo edificio de la Cruz Roja

+ Será el hospital más moderno en esta capital

+ Tiene ya el equipo médico más avanzado

+ Ofrecerá calidad en la salud a duranguenses

+ Soplan vientos borrascosos hacia el Tecno

“Nos sobra tanto el dinero que consejeras electorales recibieron 1.5 millones de más en su sueldo y nunca se inconformaron”

Juan Pueblo

Tiene la Cruz Roja de Durango un edificio inteligente, uno de los primeros en la capital, además de las instalaciones de primer mundo, que ha sido dotado del mejor equipo en el orbe…..APLAUSOS.- Este mediodía se inauguró la nueva sede de la benemérita institución ubicada sobre el bulevar José María Patoni o lo que antes fuera el bulevar San Ignacio, que tiempo atrás diera cabida a la maderería La Ponderosa. Tuvo una inversión de 114 millones de pesos, entre los que sobresalen los 35 millones aportados por la Fundación Rincón, definitivos para la conclusión del icónico inmueble. Tiene, según lo dicho por el delegado de la institución en Durango, Ing. Guillermo Pérez Gavilán, los aparatos más sofisticados y avanzados del orbe, lo que garantiza una mejor atención a quien llegue a necesitarlo. Ojalá que nadie lo requiriese, pero eso también es una quimera, porque los accidentes, los inesperados, no podrán frenarse por decreto, hay que entenderlo y adelantarse a lo que viene. El equipo médico es más avanzado que el que disponen varios hospitales privados de la localidad. Las habitaciones de lo más moderno, inteligentes para su eficiencia que vendrá a superar y con mucho el nivel de atención médica de varios hospitales particulares. No es competencia, desde luego, pero a partir de hoy, el hospital más moderno de Durango es el de la Cruz Roja, cuya ubicación fue definida como el centro real de la capital, desde el que es más factible desplazarse hacia cualquier zona de la ciudad en el mismo tiempo, lo que no podía decirse del inmueble viejo de 5 de Febrero y Reforma, donde es posible que opere un pequeño hospital con utilidad para miles de capitalinos que viven por esa zona de la ciudad, aunque eso se está viendo por lo que a recursos se refiere…..APROBADO.- Atestiguaron la ceremonia como invitados y benefactores principales varios integrantes de la familia Rincón. Rosa María, Mayela, Wilfrido y José Antonio, que han aportado su parte, la más importante, para que Durango tenga el edificio más moderno de México y que está evaluado con capacidad para brindar la atención de los duranguenses en el próximo medio siglo, por lo menos, como lo reconoció el presidente nacional de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas. Terminada la ceremonia protocolaria, la concurrencia hizo un recorrido por todos y cada uno de los rincones del inmueble que, en serio, dejó con la boca abierta a más de cuatro, particularmente por lo avanzado del equipo de que ha sido dotado …..UNIDAD.- La unidad de Durango, pero sobre todo la coincidencia de miras de los empresarios y autoridades estatales se ha transformado en el edificio más avanzado de la Cruz Roja en el país. Así debemos seguir para lograr mejores cosas para nuestra tierra, dijo en su intervención el presidente de Biopappel, Ing. Miguel Rincón Arredondo, quien además propuso mantenernos en esa misma dinámica para lograr mejores cosas…..ORDEN.- Sabe o no sabe la directora del Instituto Tecnológico de Durango, M.C. Rosa Isela Flores Montelongo, que muchos padres de familia y estudiantes están molestos, muy molestos, por las elevadas cuotas de ingreso al nuevo semestre. Aseguran que están cobrando tres mil pesos de inscripción. Si sabe, ha de estar pensando algo para responderle a esas familias, pero si no, más le vale informarse pronto de esa bola de nieve rodando hacia abajo. Hablaban anoche de tomar en cualquier momento el edificio para que la directora y su personal se entere y modifique la cuota si le es posible. El monto sería admisible en el caso de que los baños tuviesen papel higiénico, agua y jabón para lavarse las manos y uno que otro servicio a los estudiantes, pero eso es un mero cuento tratándose de la pandemia por el coronavirus, que dizque exige el lavado de manos frecuente. Pues en el caso del ITD no hay papel higiénico como para las necesidades personales, tampoco jabón y mucho menos toallas para las manos. Vamos -dicen unos- la institución no retribuye absolutamente nada de esos tres mil pesos a los estudiantes como para justificarse. Ojalá no adelantemos los hechos y la directora encuentre una rápida respuesta a esas peticiones que anoche estuvieron en redes haciendo estudiantes y padres de familia que de ninguna manera están de acuerdo en esas tarifas, aparte de que nadie sabe para qué son, dado que la operatividad de la institución es responsabilidad del Gobierno Federal y nadie puede decir que se sacó de la bolsa tal o cual cantidad de dinero para resolver algún problema de la institución…..CALMA.- Anoche, entre los padres y alumnos enfadados en internet había quienes llamaban a la reacción inmediata para echar abajo el cobro que ellos consideran exagerado, y de ser posible tomar el edificio y exigir la reducción de esa tarifa, que -dijeron- es igual a la de las escuelas privadas con la misma o mejor oferta educativa…..PACHANGA.- Hubo por ahí alguno que comentó que el festejo del 74 aniversario del ITD se lo están cargando a la población estudiantil de todos los niveles, y aunque eso no es cierto, para el caso da lo mismo, pues los inconformes rechazan de cualquier forma el nuevo cobro por exagerado…..MOLESTIAS.- Y a propósito de cobros injustificados y desmedidos, todavía no entra el nuevo gobierno y alguien ya está madurando la posibilidad de que pronto haya cambio de placas en los automóviles, no obstante que las actuales se conservan en excelentes condiciones y pudiesen tener vigencia por lo menos otros diez años, pero no, hay quien propone que de inmediato se compren nuevas placas, para que vayan rompiendo el “cochinito”. 