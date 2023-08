+ Nos irá requetebién con Adán Augusto López

+ Él mismo suplicó que le vaya bien a Esteban

+ Lo malo es que corre el rumor de que declinará

+ No esperemos un milagro de San Esteban

+ MC, para variar, se pone al mejor postor

“El acceso a la salud lo perdimos todos los mexicanos con la clase de hospitales que tenemos…”

Juan Camaney

Sobra suponer que si al final Adán Augusto López gana la interna de Morena para ir por la Presidencia de México, a Durango le irá requetebién, pues en su visita ayer el tabasqueño lo dejó por de más aclarado…..VELADORAS.- Aun cuando Esteban Villegas tiene dos veladoras prendidas, una a San Adán Augusto y otra a San Marcelo, lo que quiere decir que el mandatario estatal anda de bien para arriba en materia de pronósticos morenos…..ORDEN.- Sin desconocer que cada día parece amarrarse la idea de que la abanderada del partido en el poder o de su dueño Andrés Manuel López Obrador, es Claudia Sheinbaum. Que ni Dios lo quiera, porque nos seguirá yendo como en feria…..OFERTAS.- No está fácil la empresa que lleva a cuestas el mandatario estatal en su gira por China, dado que para ofertar a Durango hay que subrayar primero a qué distancia estamos de los Estados Unidos, segundo demostrar la infraestructura, el desarrollo económico de la entidad que considera hoteles de categoría, centros de diversión, hospitales y vuelos a otras partes del país y del mundo, la capacidad educativa y su consecuente mano de obra especializada. No andamos mal en los rubros señalados, pero estamos a quinientos años luz para que mi primo Elon M. Martínez de la Garza traiga alguna de sus fábricas y los consecuentes cientos o miles de empleos. Esto es, para no dejar volar la imaginación, Esteban sabe de las limitantes de nuestra entidad, de hasta dónde se puede aspirar y hasta dónde no. No esperemos, por tanto, que nos traiga una armadora de Tesla o de BMW. Ojalá que le vaya bien, pero sin exagerar, Durango es muy, pero muy chiquito en el plano industrial mundial. Entendámoslo…..DÓLARES.- El “Súper Peso” sigue sorprendiendo a la fanaticada. Está ya muy cerca de los 16 pesos, que hace muchos años no se veía, solo que…ojalá lo entendamos, porque a veces tengo mis dudas. Todo es consecuencia a la devaluación del dólar en los Estados Unidos. El origen de nuestra súper moneda está en el vecino país, nada tienen que ver ni AMLO ni el tío José (Biden). Ya platiqué otras veces que la devaluación del dólar es daño directo a la economía de las empresas dedicadas a la exportación, lo mismo para las familias de los paisanos, puesto que en los nuevos dólares están recibiendo muchos menos pesos. Qué eso no se puede entender. Aparte, es correcto decir que es el momento de comprar dólares y atesorarlos o guardarlos, porque un día la economía del Tío Sam se recupera y la fluctuación regresará a los 23 o más que ya hemos tenido. Son los vaivenes de la economía los que dictan la fluctuación del peso frente al dólar, en el entendido de que si usted compra un millón de dólares y el peso sigue “súper fuerte”, usted perderá de inmediato hasta la camisa. Yo mejor ni compro nada ni tengo en planes comprar un solo billete verde, pues de …ingadera estoy saliendo la semana…..SUBASTA.- Movimiento Ciudadano se está subastando ante Morena y el Frente Amplio. Amenaza ir solo a la elección del año venidero para no hacerle el caldo gordo a nadie, solo que, de ir solo estará conjugando el verbo “dividir” en el que se presume: “divide y vencerás…”. Aunque no pueda ganar ni reintegro. No obstante que desde hace rato uno de los dueños de MV, el senador Clemente Castañeda, sugirió a sus pares ir con el Frente para poder vencer al trabuco llamado Movimiento de Regeneración Nacional, pero…todo hace pensar que no será posible, que la cizaña de la billetiza podrá más que cualquier explicación razonable…..ALTO.- Estamos a unos días de que el dedito sagrado de Andrés Manuel nos diga quién será el abanderado de Morena. Los analistas temen que los débiles empiecen a declinar por Claudia Sheinbaum. En otros términos, le harán casita a Marcelo y se terminará la discusión. Ya lo dijo Ebrard, no aceptaremos bajo ninguna circunstancia ninguna declinación. Vamos a pelear hasta el final todos los que la pedimos y que el vencedor sea el abanderado morenista. O sea, se está poniendo el kilo de peras a peso, y no pocos preparan ya la tomatina para rechazar cualquier maniobra deshonesta como la que se supone…..EXCESOS.- El Tío Richi sigue mandándose contra los morenos, pues dice a la senadora Citlali Hernández: Que no les dé vergüenza que son COMUNISTAS Y PENDEJOS, recuerde, si no les da vergüenza verse así, hablar así y oler así…no se avergüencen de sus creencias y defiéndanlas ……ACCIÓN.- Ojalá que nuestros legisladores de Morena se agorilen ante Presidencia de la República para que Mexicana de Aviación haga de perdis una escala en Durango, dado que es punto intermedio entre muchas rutas nacionales. Empezamos a creer que nadie defendió el punto y nadie supo imponerse de la necesidad de tener una opción más para viajar a la Ciudad de México o a otras partes de la república. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

