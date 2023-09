+ Las paredes oyeron qué habló Esteban con Xóchitl

“Si tienes compromisos con Aispuro, a ver cómo los resuelves Marko Cortés, no queremos a José ni de regidor. Iría por todos, incluyendo a Elvira…”

Esteban Villegas Villarreal

No obstante que hubo un gentío ayer en la encerrona frentista con Xóchitl Gálvez y los líderes de PRI, PAN y PRD a la cabeza, las paredes alcanzaron a escuchar con claridad cuando Esteban le puso a Marko Cortés de nuevo el acento a las íes…..RUIDAJO.- Mucho fue el ruidajo producido en la fiesta frentista de ayer en la velaria de la FENADU, pero aún fue claro lo que le dijo el mandatario al líder del Partido Acción Nacional…..PALABRERÍO.- Los decibeles registrados en la fiesta frentista, sin embargo, no fueron pretexto para escuchar con claridad cuando el gobernador le advirtió a Marko que si el PAN insiste en llevar a José Aispuro a algún cargo de elección popular, regiduría, jefatura de manzana y hasta diputado, se armaría la rebambaramba en serio…..DAÑOS.- Los daños causados al erario público no tienen límite, todavía ni siquiera se conoce un aproximado de lo que se llevaron los bandoleros que pasaron por la Secretaría de Finanzas y las demás dependencias, y el exgobernador Aispuro no ha quitado el dedo del renglón. Tenía “comprometida” la senaduría con el dirigente blanquiazul, pero en los últimos días las miras fueron bajando a grado tal que en esto momentos no le permiten ni siquiera una jefatura de manzana. El caso es que Cortés salió con el mismo pretexto de la otra vez, cuando hablaron de la posibilidad senatorial: “Es que tengo un compromiso con Aispuro que quiere ser senador…”. La cosa es que, ante la presión social, José le bajó un par de rayitas y luego pidió que de menos diputado federal, según palabras del propio gobernador Villegas Villarreal, pero Esteban remarcó su postura: “No, señor, si Aispuro aparece en las listas, como regidor o como lo que sea, pediré su detención inmediata, no es posible que después del daño causado a las finanzas estatales todavía quiera premio…”, y añadió: Y saben qué, “que mi gobierno debiera haber avanzado en muchos aspectos, pero el señor antes que gobernar dañó al siguiente gobierno, que es el mío, y eso no se debe quedar así, tienen que pagar sus culpas y no que me los quieran premiar…”. O sea, si Aispuro tiene alguna posibilidad de ser diputado, pudiese ser pero por Chiapas, Yucatán o Timbuctú, porque si lo ponen en la circunscripción de Durango llegaremos hasta donde sea, así se rompa el Frente Amplio por México…..APLAUSOS.- Muchos años tenemos nosotros, Contacto hoy, pugnando por no tratar bajo ninguna circunstancia en los medios los suicidios, sobre lo que el gobernador afirmó que está por enviar una iniciativa para que no vuelva a publicarse un solo suicidio en los medios. A ver si así termina el conteo macabro que hacen muchos como creyendo que se están llevando la nota principal, sin entender el daño que se le hecho a la sociedad. O sea, sin poner ningún tipo de pero, estamos con el gobernador y que se envíe la susodicha iniciativa y que no se vuelva a publicar absolutamente nada de suicidios. Desde cuándo se debió hacer, sin presumir, pero nosotros teníamos de menos 20 años de estarlo pidiendo públicamente que no se difundiera nada de esa información. Esa sería una aportación invaluable la de los medios, aunque se deje de recibir seguidores y me gusta, que a la larga no significan un peso más o un peso menos. Por nosotros que se aterrice lo antes posible y que nos digan dónde firmamos…..APLAUSOS.- El encuentro esta mañana del gobernador Esteban Villegas con los medios es un ejercicio gubernamental inédito. Antes, los exgobernadores y no mencionamos para que no se sienta ninguno, pero siempre, cuando se trataba de una pregunta complicada, empezaban las señas y peticiones: “apágale, apágale, de ese tema hablamos luego…”. Hoy, apercibido de esos infaustos recuerdos, Esteban se abrió antes de que sirvieran los primeros platos: Pregunten lo que gusten, díganme sus penas, todo lo que traen de su caminar diario, todo lo que dice la gente en medios y redes. Estoy para escucharlos y tenemos todo el tiempo del mundo para agotar el tema que traigan. ¡Ahhhhh! Los invitados se quedaron con la boca abierta y las ideas cerradas, pues iban como a ponerse de tapete para que el mandatario pasara por encima. Al menos en ese aspecto Esteban Villegas ya superó a varios de sus antecesores, a varios por no decir a todos, porque todavía recordamos cuando llegaba uno a esas reuniones todo tembloroso por la incertidumbre de saber si haría bien o no en preguntar tal o cual tema. Hoy fue al contrario, Esteban pidiendo: ¿qué más?…..AVISO.- Hubo muchos temas para desarrollar hoy y en los días venideros, como el encuentro con Xóchitl Gálvez, la aspirante del Frente Amplio por México, pues ayer le manifestó su solidaridad, advertida de que lo hace por la obligación institucional, pero que estaría en riesgo si al final el PAN se sale con la suya en cuanto a las pretensiones del ex. Aparte -lo subrayó- si resulta candidato por Durango o por la circunscripción no lo dejaré descansar hasta detenerlo, y junto con él a Elvira. Y antes que Elvira, Totoy. Son los tres objetivos de las fiscalías anticorrupción en México, y me canso. Mejor que no me reten…..ADELANTO.- Un adelanto de esa advertencia la dio hace un par de semanas cuando equipos policiales se instalaron en las afueras del aeropuerto Guadalupe Victoria, en el camino a Villas Campestre y en los alrededores de su casa, confirmando con eso que los policías iban por José, pues ese día bautizaban a un nieto suyo y obligada era su presencia, y vista la multitud de azules, Aispuro nunca llegó. Moraleja: “Aispuro ya le hizo un gran daño a Durango, su responsabilidad es total en el saqueo, aunque no haya una sola denuncia en su contra, es responsable del quebranto estatal. Le sugeriría que se vaya a recorrer el mundo, pero que a Durango no voltee, porque acá cerró las puertas por todas partes. Es todo esta tarde, bueno hay más cosas que en lo sucesivo habremos de ir contando para que sepan cómo se mueven las pitas, pero nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

