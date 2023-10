+ Todos o casi todos los males mentales tienen cura

+ Y los siquiatras no nada más atienden a los locos

+ Ansiedad y depresión se curan con atención oportuna

+ Los tres niveles de gobierno unen fuerzas para atención

+ No hubo baches, invadieron obra de pavimentación

“Mentira, no se está loco si se acude a pedir ayuda al siquiatra…”

Casi todas las enfermedades mentales tienen cura si se atienden a tiempo. Y son los siquiatras los encargados de tratarlas, pero…la gente se asusta sin razón cuando les indican que debe atenderlos un siquiatra…..ATRASO.- Muchas personas, tanto hombres como mujeres de todas las edades, especialmente de la adolescencia en adelante se apenan tanto de ir al siquiatra que prefieren complicarse la existencia, pues “qué va a decir la gente, que estoy loco…”…..MENTIRA.- Los siquiatras están capacitados para atender la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios, adicciones, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de estrés postraumático, entre otros males mentales que no precisamente indican locura, en la que sí pueden derivar si no se atienden como es debido…..ATENCIÓN.- La atención de los siquiatras es exclusivamente mental, no física, por lo cual, cuando existe un problema físico con el paciente, hay que unir capacidades con otros médicos, de diversas especialidades, para atender a cualquier enfermo…..FALSO.- Los expertos insisten en que tanto la ansiedad como la depresión, que predominan en los males mentales, tienen cura, pueden atenderse satisfactoriamente si se atienden, pero hay algunos enfermos que creen que mañana o pasado se les pasará el malestar y volverán a la normalidad sin atenderse. Muchos casos sí pasan, pero otros no y por no atenderse oportunamente se complican y derivan en cosas mucho peores…..ACCIÓN.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno están uniendo acciones para mejorar la atención a quienes padecen esas afecciones, y muchos casos se resuelven en el corto tiempo. Hay que atender las indicaciones del especialista y tomar el tratamiento en el horario marcado, y cuando menos lo esperan la desesperación en que andaban tiende a desaparecer, pero hay que seguir con el tratamiento para superarlo, lo importante es que quien llegue a caer en esas afecciones debe acudir de inmediato a un especialista, que hay los suficientes para atender los casos que lleguen a presentarse. Otros, también hay que decirlo, no platican de su mal por temor o por vergüenza, pero la realidad indica que a las primeras señales de una afectación mental de inmediato hay que buscar ayuda, y para el caso en Durango tenemos los teléfonos 911, que está abierto al público las 24 horas del día y los 365 días del año, además del 618 295 94 92, 618 839 59 72 o la línea federal 555259 8121, atendidos en su mayoría por sicólogos que brindan la primera atención, aunque dependiendo de cada caso lo canalizan a la instancia siquiátrica correspondiente. O sea, para resumir, quien padezca o sospeche que padece un mal mental, tiene recursos a la mano para obtener ayuda, aun dentro de la pena que experimentan muchos. El que escribe más de una vez ha recibido tratamiento siquiátrico y de ninguna manera se considero loco. Los profesionales de la siquiatría son por lo general personas atentas, generosas y entregadas a los problemas de los demás, pero no son adivinos como para saber quién padece esos males. Hay que marcar cualquiera de esos teléfonos para obtener ayuda y evitar consecuencias desastrosas, pero todos los males mentales, o la mayoría para ser exactos, tienen solución, hay que atenderlos de manera oportuna. Además de que en la mayoría de los casos la atención que brindan las instancias de gobierno son gratuitas, como para que la falta de dinero no sea pretexto y pedir el auxilio que necesitan…..LLUVIAS.- Hoy amanecimos con un sol esplendoroso, majestuoso, tras las horas de lluvia y nublados que pasaron por nuestra capital. Lástima, porque a estas alturas cualquier precipitación pluvial es positiva. Ya no se recupera el daño causado a la agricultura, pero por lo menos las lluvias tienden a recargar los mantos freáticos, tan castigados por la sequía de los últimos meses. Ojalá mañana o pasado siga lloviendo…..APLAUSOS.- Un sonoro aplauso a los “rateritos” que antier se birlaron la troca de Lalo Rangel. Les pedimos con todo comedimiento que no fueran gachos, que el pobre Lalo era lo único que tenía para moverse y que lo estaban condenando a hacer sus desplazamientos a la chamba a patín. Nos escucharon y la dejaron cerca de su casa y, según Lalo, no le quitaron absolutamente nada de estéreo, bocinas y esas yerbas. Otra vez gracias a esos rateritos tan conscientes…..BACHES.- Veamos. La queja que hicieron varios vecinos de la colonia El Refugio por el mal estado de varias calles no son “baches”, no nos confundamos. Se están pavimentando varias calles, se pusieron las señales suficientes pero la gente se las pasó por el arco del triunfo, pero no hay ni bache ni socavón. Se está pavimentando la calle, pero algunos la reabrieron y fueron a caer a los hoyos normales de la obra. Así de chulo está el asunto. Además, el responsable de Aguas del Municipio, Rodolfo Corrujedo, ya aseguró que la constructora pagará los daños que hayan resultado en los vehículos dañados. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

