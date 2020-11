“Chicotito”

Una semana más de semáforo rojo epidemiológico

Ha servido el semáforo rojo, pero falta más orden

Si quisiéramos, en una semana vencemos al virus

Fray Bartolomé pinta a Enríquez sin mencionarlo

Nace el “trumpismo”, pero Donald no quiere irse

“Mario Delgado quiere hacer del 2021 un casino nacional, pues mandó de delegados a puro ‘fichita’”

Fray Bartolomé

Han bajado contagios y muertes por coronavirus en el semáforo rojo, pero no es lo óptimo. Lo mejor sería paralizarlo todo, quedarnos todos en casa, pero todos. Si lo hiciéramos todos, en un par de semanas vencemos a este enemigo invisible…..TIEMPO.- Anuncia el gobierno una semana más de rojo en el semáforo, por tanto una semana de restricciones generales en busca de reducir y de ser posible desaparecer los contagios y muertes registrados en las últimas semanas…..ÉPALE.- No es el gobernador José Aispuro el que determina el color del semáforo epidemiológico, es la movilidad social la que obliga la toma de decisiones al comité local de salud, y no es a capricho de tal o cual funcionario, sino una decisión en base a los últimos números, que como se ha divulgado, están al alza, aun cuando en la mayoría de los casos son efectos de la movilidad, de las pachangas, de las reuniones ocurridas hacia las celebraciones del Día de Muertos o de la santa muerte, justo antes de la entrada en vigor del semáforo rojo el pasado 3 de noviembre…..BRUJO.- Algo sabe o habla al tanteo Fray Bartolomé en su columna Templo Mayor de Reforma de antier en la que comenta sobre los nuevos delegados de Morena designados por Mario Delgado, entre los que están dos senadores duranguenses…..TÓMALA.- DA LA IMPRESIÓN de que Mario Delgado planea hacer del 2021 un casino, pues para la operación electoral se trajo ¡puras fichitas! Los nombramientos que hizo en la Comisión de Elecciones y en las delegaciones estatales dejan en claro que Morena quiere ganar por las buenas o por las no tan buenas.

LLAMA la atención, por ejemplo, que la mayoría de los mapach…perdón, de los operadores, es gente experta en artes como el chapulineo, el uso de recursos públicos para promoción personal y, claro, aprender a caer parados. Ahí están por ejemplo…y menciona a varios personajes conocidos precisamente por su habilidad para saltar de un partido a otro, de un cargo a otro y de una demanda a otra. Nunca mencionó las iniciales de José Ramón Enríquez pero nos hizo una pintura a lápiz perfecta, lo relató tal cual le conocen los duranguenses, que bien lo recuerdan cuando se quitó el chaleco naranja para ponerse el azul, luego el marrón y así se la ha llevado, pero el “paso de la muerte” lo dio siendo alcalde de la capital. Logró hacerse senador al mismo tiempo, y de senador regresó para querer repetir como presidente municipal a la vez. El “imposible” lo buscó Enríquez siendo jefe de la comuna y legislador, pero la gente le dio un “estate quieto” para rato. Lo derrotó en las urnas de manera por de más estrepitosa, aparte tiene la demanda de la actual administración municipal que le acusa del saqueo que encabezó pero que perpetraron con singular entusiasmo la mayoría de sus colaboradores, muchos aprovechando los sueños guajiros que le llevaron primero a ser líder mundial de los alcaldes, luego presidente nacional de los jefes de la comuna y, por ahí se atravesó en el imaginario de los aplaudidores la posibilidad de alcanzar la Secretaría de Salud a nivel nacional. Rafael Moreno Valle -dicen- le dio cuerda con la posibilidad de la SSA y olvídense, menos atendió su encargo en esta capital y dejó a los demás hacer con los dineros lo que más les parecía. La inesperada muerte del poblano lo regresó a la realidad. Total que motivos tuvo para andar en todas partes, como dice Fray Bartolomé, menos en el municipio de Durango, de ahí que no pocos lo llamaron “El municipio Montesori”, donde cada quien hacía lo que se le antojaba y se llevaba lo que le gustaba, pasando por la mayoría que llenó las nóminas a su cargo con familiares, queridos, queridas, etc., etc… que luego, lo insólito, todavía demandaron al actual municipio para que no los dieran de baja. En serio, Fray Bartolomé nos lo dibuja en su exacta dimensión, como para que entienda Mario Delgado a quiénes mandó a representar a Morena, de modo que eso de no robar, no mentir y no traicionar tendrá que esperar en Morena para mejor ocasión…..ALTO.- Sea como haiga sido, así dijo Felipillo, Donald Trump ha sido derrotado en todos los casilleros. Admítalo o no, está en la lona y para levantarse requerirá quizá de otra vida, puesto que no pocos festinan que “en la derrota, Trump ha consolidado el “trumpismo” que sobrevivirá por lo menos los próximos cuatro años en la oposición. O sea que, está creyendo que perdiendo ganó, o que habrá de ganar a pesar de haber perdido. No entiende o no percibe ni en la forma más mínima que el pueblo norteamericano no lo acepta, que no lo quiere más en la presidencia de los Estados Unidos. Lo mandó lo más lejos posible del mando norteamericano, pero el muy ilustre señor se ha emperrado en sostenerse pretextando el “robo” de Joe Biden sin presentar la más mínima prueba. Es de aclarar que en las últimas horas ha mencionado el triunfo de Biden, pero no ha terminado de aceptar la derrota -dicen sus fans- para tener motivos y mantenerse en vigencia los próximos cuatro años, a fin de llegar en mejores condiciones a la siguiente campaña electoral, sin percatarse de que para entonces tendrá más 80 años de edad, cuando ya debía andar paseando al perrito y a los nietos, sin desconocer que históricamente varios de los presidentes gringos sobrepasaron esa edad siendo mandatarios, aun cuando muchos otros como John F. Kennedy apenas tenía 45 años al asumir el mando en los Estados Unidos, y Trump, para el caso de un regreso a la presidencia, tendrá el doble de la edad del asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963…..ALTO.- El día que nos quedemos todos en casa, que salgamos estrictamente a lo más elemental, ese día derrotaremos al coronavirus. Antes, ni soñando. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

