+ Hasta panistas pendejearon a Marko Cortés

+ Otros aplaudiendo las tonterías como focas

+ Le prendió y gacho un cohete a los tricolores

+ Los juntó a todos, pero contra José Aispuro

+ ¿Y de cuánto es de lo que estamos hablando?

“Aispuro fue mejor que todos los gobernadores priistas juntos…”

Marko Cortés

Todo mundo pendejeó a Marko Cortés por su incendiaria defensa del exgobernador. Hasta los panistas (no todos, por cierto) se le fueron a la yugular por tanta tontería en un solo discurso, ¿entonces, de cuánto estamos hablando?…..SOSPECHOSISMO.- Es que muy pocos entendieron la perruna defensa del derecho del ex a una senaduría. Tuvo que ser un buen billete como para atreverse a tanto. Yendo incluso contra el PRI, su socio principal en las últimas elecciones y posible en la próxima. ¿O cómo?…..ASEGUNES.- Es que -dicen los que saben- siempre que venía Cortés en el gobierno pasado, lo regresaban atascado de billetes para amarrar un escaño. No hay pruebas, claro, estamos hablando de políticos, no de pendejos, pero en su dicho Marko enseñó el cobre y destapó supuestos negocios, comunes para estos casos…..ATIZADO.- No faltan los que aseguran que el dirigente nacional panista venía mariguano o con riesgo de que haya consumido algo peor, pero era muy temprano como para salir con su batea de babas y echarle a perder la asunción a Mario Alberto Salazar, que al final pasó desapercibido entre las muchas tontadas que vino a decir. Nunca nos equivocamos, pues ese día, luego del absurdo discurso, precisamos que fue lo peor, lo más desafortunado esa mañana…..CARAJOS.- Tampoco se equivocó Juan Gabriel cuando dijo que: ¿Pero qué necesidad? Marko, se decía desde antes, era el principal obligado a darle el escaño a Aispuro, y que la justificación la vendría a intentar tarde que temprano. El caso es que, sin tener para qué, aseguró que el gobierno pasado fue mejor que los mandatos priistas. No, hombre, se echó una sarta de alacranes encima que, sin querer, o sin planear, se reunieron ayer, para que los susodichos salieran a defender el punto y a tirarle con todo al blanquiazul. Algunos sugirieron que Marko “venía a mero arriba”, o atizado con no se sabe qué, pues le pegó a todo lo que se movía para justificar lo injustificable, el escaño. No me lo crean, pero una de las conclusiones de la encerrona tricolor de ayer es que José Aispuro no será senador por Durango. Si el capricho de Cortés persiste, pudiese ser, pero no por Durango, porque acá dejó muchas lumbres prendidas y con grandísimos pendientes, como el desfalco multimillonario, la meningitis y la quiebra de cientos de empresas chicas, medianas y grandes, y el dolor, la rabia y la impotencia en cientos de familias por la muerte hasta ahora de 35 personas por mala práxis médica…..PATADAS.- Muchas veces sostuvimos que José de Jesús Corona fue uno de los mejores porteros de México de todos los tiempos. La prueba ahí está en que, a su edad, más de 40 años, sigue siendo titular en el Cruz Azul, pero JJ también es, hay que reconocerlo, uno de los futbolistas más broncosos del balompié nacional. Ayer le hizo ver su suerte al “Gato” Marco Antonio Ortiz y a nada estuvo de descontarlo por una marcación del duranguense, considerada por el tapatío como exagerada. Los expertos califican el hecho ocurrido en Toluca como un vil “arrugue” del felino…..HISTERIA.- Nos fuimos con la finta, hay que aceptarlo. Siempre creímos que la rueda de prensa a que convocó José Ramón Enríquez sería precisamente con Marcelo Ebrard, pero ni la desmañanada. Fue una reunión entre cuates, entre amigos y familiares del senador amenizada por numerosos indígenas, chicos y grandes, que seguramente fueron pagados para que llenaran el Salón Durango del hotel Gobernador, y ni se llenó. Además de cuates, familiares y paisanos, acudieron más periodistas que simpatizantes. Aparte, lo que se nos aclara. Nada tuvo qué ver la representación real de Ebrard en la interna morenista, es más, ni se enteraron del acelerón, a la moda, de Joserra. No obstante, entre los oradores uno hasta quedó ronco al gritar que “José Ramón Enríquez es el verdadero representante del carnal Marcelo en Durango, y no hay otro…”, como advirtiéndole al representante verdadero, o por lo menos el que ha sido anunciado, Lic. Óscar Medina Alcázar, para que se atenga a las consecuencias, puesto que aquí no será bienvenido. O sea, para entendernos, indios contra indios. Dicho con el debido respeto para la gran concurrencia de ayer, aunque…habla mal de la organización marcelista, pues dice el dicho que “mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes…”…..CALMA.- La vinculación a proceso del doctor Omar N, de ninguna manera quiere decir que es culpable. La decisión del juez indica que hay alguna sospecha que justifica la detención, pero de ninguna forma quiere decir que es culpable. Es más, la defensa pudiese reunir más elementos para demostrar la inocencia y recobrar la libertad. El amparo que había conseguido el anestesiólogo, tampoco confirma nada. No adelantemos vísperas. Quedémonos con la confianza de que si el juzgador encuentra la responsabilidad suficiente para mantenerlo tras las rejas, así será, pero si hay alguna duda que lo exima de esa gran infamia, tendrá que liberarlo. Aparte, compañeros del gremio aseguran que Omar atendía entre 10 y 15 cirugías diarias, lo que quiere decir que sus víctimas serían cien o más, y hasta ahora nada más se le han hallado ligas con un fallecimiento. Vamos, la contaminación tiene otra autoría y que sigue libre…..ORDEN.- Esteban Villegas Villarreal tiene todo para ser el mejor gobernador de la historia. Ha dispuesto del equipo suficiente para lograrlo. Cosa de que se apliquen y que trabajen mucho en los seis años venideros, que le demuestren al pueblo que son honestos y que no saldrán como muchos de los anteriores, con los bolsillos rebosantes de billetes, hasta tirándolos. Ah, pero para llegar a ese punto, como alguien escribió por ahí, ufff, todavía faltan de escribirse muchas historias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp