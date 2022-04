“Chicotito”

+ Llegó la hora a aspirantes a la gubernatura

+ Esta tarde, el primero de 3 debates entre ellos

+ Triunfará el que explique mejor sus planes

+ Oportunidad para Paty de meterse a la pelea

+ Inician vacaciones que esperamos sean blancas

“Inician vacaciones, ojalá no tengamos nada qué lamentar al final, pero depende de nosotros; conducir a baja velocidad, de día y con los ojos bien abiertos”

Juan Pueblo

Esta tarde veremos de qué cuero salen más correas y, sobre todo, tendremos un adelanto de lo que puede venir el 5 de junio. El primero de tres debates entre los aspirantes a la gubernatura del estado…..PROGRAMA.- Llega la contienda con dos punteros mucho muy alejados de una tercera aspirante, Patricia Flores que, sin embargo, tendrá toda la oportunidad de meterse a la pelea sin importar los puntos que tiene ahora…..PROYECTOS.- Los electores quieren ver ideas, proyectos, controversia y objetivos de los que pretenden gobernarnos y qué mejor oportunidad que esta tarde, donde los tres tendrán una de sus primeras posibilidades de acercarse a los votantes y convencerles, sobre todo, convencerles de que voten por ellos…..ORDEN.- Llegan al primer debate con una delantera importante de Esteban Villegas sobre Marina Vitela, pero…lo que hemos comentado siempre. El que acierte, el que explique mejor sus planes, se echará a la bolsa a muchos escépticos que ahora no creen en ellos. Y si es Esteban, ampliará su ventaja, que algunos fijan en 6%, pero…si es Marina la que atrae la atención del respetable, aguas… No solo puede alcanzar a Esteban, sino rebasarlo por la derecha y acortar distancias. El debate, recordemos, no nada más es un escaparate para explicar propósitos, sino que tienen que hacerlo de la mejor manera entendible, digerible, que no empiecen a dudar o a adivinar qué quiso decir. Repetimos: El que acierte más veces y se equivoque lo menos posible enrutará la contienda hacia la victoria, pero como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo bueno y sabio da y quita, y…desde luego que no dará nomás a lo sonso, sino que dará al que lo merezca, así de fácil…..ARRANCAN.- Esta noche, hacia las cero horas, arrancan también su promoción los aspirantes a la Presidencia Municipal tanto de Durango como de Gómez Palacio y Lerdo. Aquí, José Antonio Ochoa Rodríguez, de la alianza Va por Durango, está preparando una agradable sorpresa para iniciado el 13 de abril emprender una empresa por de más complicada, porque enfrente tendrá a Gonzalo, cuyo historial marca un paso por la alcaldía y que para algunos le dio hasta ser considerado el mejor alcalde que haya tenido Durango. José Antonio es un político ya cuajado, con varias victorias a cuestas, con campañas intensas y a nivel de suelo, es decir, con los pies bien puestos en la tierra, en los barrios, las colonias y los ejidos. También sabe de lo que hay que hacer para alzar la mano el día de la elección. Es de advertirse un verdadero choque de trenes en la disputa edilicia, aun cuando hasta la hora de redactar la presente se ignoraba por completo cómo arrancará Alejandro su plan proselitista. Ahora bien, tampoco será sencillo para el líder petista el presentarse a la contienda y esperar la cascada de votos. Su historial de triunfos y fracasos será un punto en contra que intentará olvidar con una promoción distinta que vienen diseñándole varios expertos traídos no sabemos de dónde, pero que se cree son hacedores de trinchones, que no han dado la cara a nivel local. Martín Vivanco es un tercero en discordia que se ha promocionado en redes sociales a nivel nacional, aunque…los votantes se encuentren en el municipio de la capital y para algunos no es correcto venderse en el país dejando al garete el changarro, la ciudad de Durango, donde vive la mayoría de los electores del municipio y que se sepa es una pobre proporción de durangueses en redes sociales…..BLANCO.- Ojalá que el saldo de la presente temporada vacacional fuese blanco para todos, que unos vayan a la playa, otros a la montaña o a donde gusten, pero que regresen con bien a su casa, para lo que se sugiere, que si han de agarrar carretera, lo hagan con la suficiente anticipación para no ir con prisas, por un lado y, por el otro, procurar transitar solamente de día por todos los riesgos que se acumulan en la noche. Platicamos en días pasados del enorme toro que paseaba por la súper Durango-Mazatlán, y si de día causó un gran peligro no quisiéramos imaginar qué ocurre por la noche. Entonces, la idea es viajar de día y despacio, prestos a cualquier sorpresa para no llevarnos un susto o consecuencias peores. Si se viaja por una súper carretera, de dos carriles con un tercero imaginario cuando todo mundo se hace a su derecha, hacer lo propio, hacernos a la derecha para permitir que otros rebasen y rebasar cuando las condiciones lo permitan. El día que cumplamos con esa regla no escrita, de hacernos a nuestra derecha, ese día se reducirá el peligro por el que han muerto muchas personas. Lo malo es que hay conductores que ni porque exponen su propia vida se hacen a la derecha. En días pasados, un chilango, o al menos con placas chilangas, circulaba por la súper a Mazatlán en dirección a Durango y venía como quien se pasea por la plaza, por en medio y a velocidad tortuga. Esos choferes no deben conducir en estos caminos, son un peligro para sí mismos, pero también para los demás. Está en redes un video de alguna familia que viajaba por una súper carretera y se aprecia cuando los viajeros se quejan de que “se nos vienen encima, nos van a matar…”, pero ni así se hacen a la derecha. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en la primera oportunidad aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias.

