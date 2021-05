“Chicotito”

+ AMLO expone la elección por defender a sus “gallos”

Inaudito lo que está sucediendo en México, donde el principal interesado en preservar la democracia, la paz de los mexicanos, que se supone es el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha empeñado en descarrilar la elección…..PASADO.- López Obrador está procediendo como en los mejores tiempos del PRIAN, pero a lo bestia. No nada más ha mandado a la Fiscalía General de la República a perseguir candidatos, sino que ha enderezado el Estado contra aquellos aspirantes que van punteando en la elección, como son Samuel García y Adrián de la Garza en Nuevo León…..ALTO.- Suponiendo que tanto García como De la Garza estuviesen violando la ley, para eso están tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral de la Federación pero, en el caso, AMLO se brincó todos los supuestos y él en lo personal ordenó la intervención de la FGR para que investiguen a los mencionados dentro de algo por de más lamentable que, hay que decirlo, no sucedió ni en los peores momentos del PRI ni del PAN siendo gobierno. Nunca nadie se atrevió a tanto como el jefe de la nación, aparentemente en virtud de que sus “gallos” están perdiendo la elección primero en Nuevo León y luego en Jalisco y el resto del país, donde no ven una, o de menos no consiguen meterse entre las posibilidades de triunfo. Ya el propio mandatario aceptó que sí, que se está metiendo a la elección, pues en Nuevo León “están haciendo fraude” y tengo la obligación de mencionarlo como cualquier ciudadano, pero…él no es cualquier ciudadano, es nada más y nada menos que el presidente de México y como tal está obligado a permanecer al margen de la elección, hacer silencio aunque no le gusten las cosas. La ley le impide meterse, opinar o sugerir, y sin embargo está enviando a los policías a buscar los argumentos necesarios para neutralizar a los punteros. Algo idéntico a lo que le hizo Enrique Peña Nieto al panista Ricardo Anaya, a quien acusó de una serie de delitos tan ruines que acabaron desplazándolo de cualquier posibilidad de victoria, aunque al final, unas horas antes de que concluyera la pasada administración, la entonces Procuraduría General de la República le haya pedido disculpas públicas, pues “no encontramos ninguno de los delitos por los que lo estábamos investigando…”. Ya era tarde, pues gracias a las acusaciones falsas lograron desplazarlo hasta el tercer lugar en las posibilidades de triunfo, sin desconocer que estuvo por momentos “parejeando” con López Obrador. Pues bien, es lo que se pretende, linchar a los punteros en Nuevo León y otros estados a fin de que los aspirantes de Morena puedan resucitar y meterse a la pelea, aunque allá, la abanderada morenista Clara Luz Flores, está en un alejadísimo tercer lugar, más cerca del cuarto que del segundo y, aunque el gobierno le quitara a los demás contendientes, se dice que el pueblo votaría por cualquiera, menos por ella. Eso dicen…..LAMENTABLE.- Lo preocupante, lo terrible de esta circunstancia es la desvergüenza con que el gobierno se decidió a tirar la regla por la borda. Es que el gobierno no puede, no debe y no tiene por qué participar. Existen las instancias suficientes para resolver cualquier ilegalidad como las que está pretextando el mandatario, pero, por más irregularidades que existieran, de ninguna manera autorizan a López Obrador a actuar. Es más, está vigente el pacto con los gobernadores, ante quienes se comprometió a respetar la elección y a exigir que nadie más meta su cuchara, mucho menos sus recursos al proceso electoral, pero en el caso, Presidencia de la República está asumiendo un papel paralelo al del INE y está decidido a llevarlo hasta donde sea preciso con tal de “asegurar” el triunfo de los candidatos de Morena. El presidente López Obrador quiere la mayoría en la Cámara de Diputados y la quiere al costo que sea, aun destruyendo la poquedad de democracia que tenemos los mexicanos…..ACCIÓN.- Esta mañana, el postulante y candidato Hugo Rosales Badillo adelantó que Redes Sociales Progresistas está demandando al presidente López Obrador por su abierta e inocultable intervención en la elección de Nuevo León y de otros estados. Mostró un documento en el que AMLO acepta que sí está interviniendo, pues los candidatos están haciendo fraude en Nuevo León, y añadió elementos informativos sobre los descarados cochupos federales para asegurar el triunfo. “El presidente López Obrador está procediendo con los elementos que tanto combatió en la oposición. La compra de votos ha rebasado cualquier supuesto y obliga, pero ya, la intervención del Instituto Nacional Electoral, antes de que reviente el proceso. La duplicación de las becas y pensiones es la prueba más clara de la ilegalidad presidencial y el INE debe frenarlo a la voz de ya, aun cuando la demanda está en curso y pronto habrá de producir consecuencias. El nuestro sigue siendo un estado de derecho en el que lo menos que podemos perder es la esperanza de que se sostenga la regla, de otra forma estaríamos dando un salto hacia el vacío por sí solo lamentable….. REVOLTURA.- Un mes después de la designación de Otniel García como delegado de Morena en Durango, reapareció en estas calles de Dios el tlalpense Rosendo Salgado y un grupo de seguidores para advertir que no admiten la designación de Otniel, a pesar de que la nominación no está en negociación y no justificaría ningún rechazo. Los partidos tienen que renovarse y es el caso. Lo malo es que no consultaron a Rosendo, no está de acuerdo y promete también poner su parte para descarrilar el proceso en Durango, como si en realidad moviera las pitas…… MOQUETES.- Está científicamente comprobado que los morenos están comiendo mucho "gallo". Le quebraron la nariz a un empleado del DIF Estatal y advirtieron que o los atienden o les irá peor…

