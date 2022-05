+ Hoy el segundo y definitivo debate electoral

+ Salen con ligera ventaja de Esteban Villegas

+ Marina puede alcanzar, ya dijimos, y rebasar

+ La guerra negra enseña sus feos colmillos

+ Pavimento al Francisco Villa, ya le urgía

“Urge en Durango un gobierno honesto…”

Marina Vitela

Esta tarde pueden medio aclararse las dudas de quién será el próximo gobernador entre Marina Vitela y Esteban Villegas. El priista aventaja a la morenista, pero los números aún son remontables…..SUMAS.- Hoy, C&EResearch está circulando una encuesta en la que asegura que Vitela está arriba de las tendencias del voto a razón del 44%, por 39% de su principal contendiente Esteban Villegas y 6% de Patricia Flores, quien como decíamos ayer está fuera de toda pelea por razones obvias. Subrayar que en los números anotados se advierte un trato generoso para el tricolor, pues marca unos cinco puntos de distancia, que no es mucho, que es una cifra absolutamente alcanzable, sin entrar a discusiones del método aplicado ni nada de eso, pero…en contrasentido, la alianza Va por Durango está sobradamente optimista en el resultado el próximo 5 de junio, toda vez que el debate no reparte mucho y, de ganarlo Marina, no le aseguraría nada el día de las votaciones. Esta mañana el equipo de comunicación de Esteban hizo circular el último estudio aplicado por la encuestadora de Monterrey, Massive Caller, en el que coloca a Esteban con 44.3 % de las intenciones del voto y a Marina le da 31.9%, son más de 12 puntos que incluso alguien ha ubicado en una numeración mayor, pero con los 12.4% parece una cuesta mucho muy pronunciada para Vitela, por un paupérrimo 6% de Patricia Flores, a quien le está pegando, junto con Martín Vivanco, la tragedia de Debanhy Escobar, pues su muerte fue un portazo para el gobernador Samuel García, y no porque él haya participado en el crimen, sino porque sus policías se tardaron más de una semana para salir a buscarla y luego él salió, más de esa semana, explicando que no tenía el detalle del espinoso asunto, pues hasta ese momento no había tenido en sus manos el expediente. Nunca le llamó la atención, pues, hasta que se le vino el mundo encima. Se dice que en dado caso pudiesen haberla encontrado viva a la muchacha. Vamos, Martín y Paty estaban lanzando su promoción montados en el reciente triunfo de Samuel, pero…en unos días ese triunfo se volvió veneno y acá nomás nunca funcionó la campaña de Movimiento Ciudadano…..PARADAS.- Aclarando paradas, regresemos a los orígenes y recordemos grandes tragedias en las urnas aplicadas por el pueblo a diversos candidatos. Los encuestadores como Gisella Rubach llegaron a pronosticar una diferencia favorable para un aspirante hasta por 35 puntos, y al final, el candidato, cuyas iniciales son Jorge Herrera Caldera, sí ganó, pero por unos cuantos votos. No los muchos miles de sufragios que había “vendido” la señora Gisella. Esto es, para entendernos, tenemos que andarnos con pies de plomo. Considerar sí los supuestos que están señalando los cuartos de guerra, pero no tomarlos tan a pecho ni decidir las apuestas con esos números, quien lo haga puede llevarse una lamentable sorpresa. Lo bueno es que ya estamos cerca de la votación que, es de preverse, como lo advirtió el consejero Lorenzo Córdova Vianello, será una conclusión reñida, peleada palmo a palmo en todo el estado, hasta en los últimos rincones, y esa sí será la encuesta valedera, la del 5 de junio…..ORDEN.- Mientras, los maestros de la marrullería están haciendo circular su parecer respecto a uno y otro candidatos. Ayer, por ejemplo, salieron con que Marina es dueña de Chihuahua y todo lo que se encuentra entre la capital y Ciudad Juárez, y que todo se lo robó de Gómez Palacio y a Esteban le han achacado que todos los problemas de salud en la entidad él los ha tolerado y multiplicado, cuando Esteban no volvió al cargo desde que fue secretario de salud. Tenía amigos y conocidos en el sector, pero sin que ello signifique que él tomaba decisiones. Aparte le están haciendo un recuento de sus errores desde que hizo la primera comunión, precisamente para dañarlo y cruzarse en su camino a la elección. Hay muchas historietas más en redes, verdaderas jaladas de los pelos que ni ellos se creen, pero ojalá y ahí paren para que esta jornada cívica que nos espera transcurra con absoluta libertad y se desenvuelva como manda la norma, lo que más nos conviene a todos…..ORDEN.- Los Debates Ciudadanos organizados por los organismos empresariales en la capital fueron un buen intento de atender las demandas democráticas, de escucharlos a todos y de poder hacer un balance de sus ofertas de campaña. Pensamos, sin embargo, que a la siguiente deben amarrar a los candidatos, que se comprometan a asistir o de plano cancelarlo todo, no tiene caso si no van todos. Los planteamientos se quedan truncos y eso no es bueno para nadie, menos para los ciudadanos…..UFF.- Que renovarán el pavimento en el bulevar Francisco Villa. Ojalá, porque las condiciones actuales de la avenida más circulada de la ciudad están no en condiciones desastrosas, sino en estado lastimero, penoso, vergonzoso y todo lo que termine en oso. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

