“No debe morir una persona más como las tres que fallecieron anoche. Urge la coordinación de los cuerpos de rescate…”

Juan Pueblo

Terrible la confusión y lavado de manos de los cuerpos de auxilio sobre el incendio y la horrible muerte anoche de tres personas en una casa del poblado Independencia y Libertad. No hay por dónde justificarlo…..RAZONES.- Alguien falló, y quien haya sido, para no perdernos en discusiones, urge meterle mano a la coordinación de los cuerpos de rescate y que no vuelva a ocurrir…..ALTO.- Alguien por ahí trató de decir que el C-5 donde atienden el 911 perdió tiempo en la duda de valorar si se trataba de una llamada falsa. El caso es que los bomberos llegaron dos horas después, absolutamente tarde…..TRISTEZA.- Y lo peor, que los pequeños y la adulta fallecieron por intoxicación que la Cruz Roja o los mismos bomberos pudieron rescatar con algo de oxígeno. Bueno, es lo que comentan los que saben de eso, pero preocupante porque murieron por falta de aire limpio y no por quemaduras…..REACCIÓN.- No se justifica de ninguna manera que el C-5 se guarde la información esperando que se confirme el incidente, y todo por la duda de si es falsa la llamada. Es preferible que los cuerpos de rescate se movilicen y gasten combustible en los desplazamientos por una llamada falsa a que vuelva a ocurrir lo de anoche, que fue absolutamente salvable…..TIEMPO.- El tiempo es altamente valioso para que los cuerpos de auxilio puedan hacer su trabajo con la urgencia que demanda el hecho, como el de anoche, por lo que resulta inaplazable la coordinación entre todos, C-5 y Bomberos, Cruz Roja y demás apoyos. Sí, ya nos han dicho que siempre ha existido esa “coordinación”, pero anoche brilló por su ausencia, dado que el comandante de bomberos, Gustavo Paredes, asegura que a ellos se les informó del percance 2 horas después, y otra hora para llegar al punto del conflicto. No hay justificantes, tienen que poner cada quien su parte para alcanzar el objetivo en conjunto que es el bienestar de la población…..ACCIÓN.- No sabemos, sin embargo, si alguien tuvo ya la ocurrencia de convocar una reunión urgente entre todos los que tienen que ver con la atención a las llamadas del 911. Nosotros empezaríamos por ordenar a los expertos cibernéticos para ir por los chistosos que tienen por afición marcar ese número que está para nuestra ayuda y sancionarlos de manera importante para que a la siguiente la piensen dos veces antes de volver a marcarlo. Revisar luego los tiempos de reacción tanto de bomberos como de Cruz Roja y definir qué hacer para evitar la infeliz confusión que ocurrió anoche y que costó tres vidas que debieron salvarse. Ya dijimos, preferible movilizar a todos los cuerpos por una llamada falsa que esperar a una “confirmación” y entonces sí reaccionar, pero anoche se perdió tiempo precioso que costó nada más y nada menos que tres vidas y la destrucción total de una vivienda…..CAPRICHO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador está empecinado en hacer su santa voluntad. Ya le demostraron que sus acciones son absolutamente ilegales, anticonstitucionales, pero insiste en ir contra la ley. Ahora anuncia que va por un Plan C electoral, que, sin embargo, le volverá a tumbar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está precisamente para eso, para evitar el pisoteo a nuestra Carta Magna. Anoche alguien absolutamente fuera de sí propuso la desaparición del alto cuerpo colegiado, una verdadera locura que no se vio ni en los peores tiempos de la “dictablanda”. En el pasado, la Corte resolvía algún conflicto con los otros poderes y el presidente no hacía sino acatarlo, les daba hasta “chorrillo” al conocer la resolución de los ministros, pero tenían que apechugar, y terminaban admitiendo el fallo. Ahora no, ahora el presidente quisiera tener los otros poderes a sus órdenes y no nada más los amenaza con ahorcarlos económicamente, sino van más allá al anunciar la desaparición del Poder Judicial. Vivimos en plena locura gubernamental. Y hoy, para colmo de males, el jefe de la nación pidió a los paisanos en los Estados Unidos que no voten por Robert Kennedy Jr., senador y aspirante republicano a la Presidencia de los Estados Unidos. Ignora nuestro mandatario que la familia Kennedy es una estirpe adorada por los norteamericanos a la que seguirán con los ojos cerrados y, atacarlo desde ahora, creemos que es una gran equivocación por tratarse de quien se trata. Si fuera otro el prospecto en cuestión, pasaría, pero no en el caso de Robert, cuyo padre fue asesinado cuando estaba por asumir el mandato en la Unión Americana…..ÁNDALE.- Ayer, el presidente López Obrador retó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, a desaparecer el o los fideicomisos que tiene la Suprema Corte. Creel admitió el reto, y lo citó para el jueves 18 “a la hora que quiera y donde quiera”, pero el mandatario hoy se desdijo y pidió al panista “que siga su camino…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de todos los tiempos en la internet www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes, pues en todas punteamos.

Saludos

