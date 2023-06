+ Morena usará el método científico del PRI

+ Hay quien cree que el susodicho ya lo sabe

+ Marcelo el más alegre tras la convención

+ Aguado y Enríquez echándole mocos al atole

+ Más muertos en accidentes de motociclistas

“Hasta para escoger candidato Morena se fusila método patentado por el PRI…”

Anónimo

Igualito que el PRI, Morena escogerá a su candidato presidencial y, si no es Marcelo Ebrard, lo estarán empujando a que se vaya a abanderar a la oposición. Sí, que se harán cuatro o cinco encuestas, pero, las cuatro o las cinco arrojarán los resultados que diga el que las pague…..MAGIA.- Los que saben dicen que en política forma es fondo, y no se diga en el caso de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a ser tan ingenuo para dejar que la palomilla escoja a su sucesor. En otras palabras, para los expertos que ese arroz está cocido y no hay que darle más que un poquito de tiempo para que repose…..LÓGICA.- En la lógica morenista, para decirlo de otra forma, el sucesor primero en candidatura y quizá luego en la Presidencia ya lo sabe. Tiene que saberlo, la idea es que camine en la misma dirección, que interprete los bisajes y hasta las señales beisboleras que está mandando el manager, porque si no lo sabe corre el riesgo de un acelerón o un acto desesperado que al final pudiese dañarlo. No está fácil….. PELEA.- Marcelo jura y perjura que la pelea va en serio, y que no hay simulación en ninguno de los corcholatos, que los cuatro arrancaron la búsqueda bajo las mismas posibilidades, y que ninguno trae dados cargados, aunque…nosotros tenemos otros datos, para el que escribe está tomada la decisión. Falta formalizarla con encuestas arregladas en las que de manera mágica el ya enterado resultará el mejor en todos los casilleros. O sea, los mismos estilos científicos utilizados durante cien años por el Partido Revolucionario Institucional. Luego poco imitado por el Partido Acción Nacional, pero son las formas y los estilos bien conocidos por los mexicanos. Ese muerto, dicen los que dicen, ya está muerto, es cosa de avisarle para que entregue los tenis y se meta al féretro…..ENCONTRONAZO.- Pelea, pelea, la que se traen acá Ignacio Aguado y José Ramón Enríquez. Antes que unirse y armar un grupo más fuerte de representación ebrardista, se han metido en una absurda disputa de los tiempos para demostrar quién es el verdadero trinchón, el que parte el queso pues, sin ninguna necesidad, dado que Nacho es el verdadero cercano a Marcelo, y Joserra es el senador designado por Morena para los trabajos internos. Esta mañana llamaron a rueda de prensa casi a la misma hora, precisamente para anunciar lo mismo, de modo que traen fregados a los reporteros de un lado para otro sin ninguna necesidad. Mientras no se pongan de acuerdo no avanzarán mucho, eso es lo correcto y, si siguen peleando, para que no hagan más daño pueden hacerlos a un lado a ambos…..S.O.S…- La semana pasada publicamos una fotografía en que una familia de cuatro personas viajaba en una motocicleta. No faltaron los comentarios errados que sugerían que era discriminación de nuestra parte al criticar a esa familia, pues es el único medio para su transporte. Y sobre eso no tenemos problema, lo dijimos. El problema es que en un accidente, por leve que resulte, se pueden generar problemas graves, precisamente como ocurrió el sábado en el accidente en que el chofer de una camioneta arrolló a otra familia que iba en moto, sin casco y sin ninguna protección por el bulevar Domingo Arrieta. La troca quedó prácticamente encima del frágil vehículo, sobra preguntar cómo le fue a los intrépidos motociclistas. El varón está delicado, la mujer está grave y el mejor librado fue un bebé de meses que, quizá por su fragilidad, resultó menos perjudicado, pero…lo preguntamos de nuevo: Qué necesidad. Es preferible un autobús, y si no hay para ir todos, pues que vaya solamente uno o dos, pero no tres ni cuatro. También el sábado chocaron en Poanas dos motociclistas que murieron precisamente por las lesiones sufridas en el brutal encontronazo. Bueno, es nuestra opinión que nada tiene que ver con dinero o con pobreza. Aparte, referir que los accidentes en que se ven inmersos motociclistas están multiplicándose de manera sorprendente, y los muchachos y muchachas sin casco, ni qué decir…..JALADAS.- Algún colega trató de linchar al secretario de Educación Guillermo Adame atosigándole con el tema de los “aviadores”. Los “aviadores” siguen estando ahí, quién sabe de qué se han valido, pero siguen muy bien colocados en la nómina educativa y, aunque se proceda como está haciendo El Gato (perdón, secretario de Educación) al final del sexenio la Honorable y Real Fuerza Aérea Educativa resulta con muchos más elementos en activo y exigiendo hasta sus 120 días de vacaciones y aguinaldo. Ahora, uno no entiende para qué se le pregunta si existe esa HRFAE, si más de muchas veces lo ha dicho de frente, recio y quedito, y que por lo pronto ya saltaron algunos 400, aunque faltan muchos más de mil, pero el problema ahí está, que algunos vivales siguen gastando un dinero nunca ganado, nunca producido. No es mucho, pero es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

