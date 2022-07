+ El de Víctor Hernández, el comentario más cuerdo

+ Encontronazo Aispuro-Iván de fama nacional

+ Muchos ajenos también se han montado al tema

+ Extrañan a Alanís en la administración, pero…

+ Patrullas y autos oficiales sin gasolina y sin seguro

“Adrián Alanís, regresa, todo olvidado…”

Juan Sin Miedo

El comentario más sensato, más cuerdo y de buen juicio sobre la famosa llamada del gobernador José Aispuro a Iván Soto, es el de Víctor Hernández Guerrero. Analiza el conflicto desde una posición prudente. Sin darle ni quitarle a nadie la razón….CORDURA.- Revisa Hernández Guerrero los orígenes de todo y en ellos funda su dicho, que quizá no guste a muchos, pero es la realidad y, sobre todo, es la realidad desprovista del interés de linchamiento que muchos desataron contra el gobernador a lo largo del día…..ESPADA.- Muchos de los comentarios sobre el encontronazo entre el gobernador José Aispuro y el periodista Iván Soto fueron redactados con la espada de la venganza, con el dedo implacable de la expiación, y hasta para cobrar agravios políticos. Muchos, que no tienen ninguna vela en ese entierro, también le están poniendo lo que les dicta su estómago, algo por sí solo lamentable…..CAUSAS.- Sobra repetir, porque lo dijimos ayer, que el gobernador Aispuro nunca debió hacer la susodicha llamada. No iba a resolver nada, y por el contrario, dio pie para que sacaran las uñas muchos que se sienten ofendidos por lo que ustedes gusten y manden…..HISTORIA.- El gobernador Aispuro tiene muchos asesores, o de menos siempre le acompañan decenas de personas que, supone uno, son quienes le asesoran, pero en la llamada se advierte que el Ejecutivo no tiene quien le ayude. Adrián Alanís, que era el verdadero pararrayos de la administración, fue echado por inconvenientes menores, ahí están las consecuencias. Y lo más lamentable, que Alanís sigue de vacaciones por el mundo alejado por completo de los jaloneos estatales que, en otras circunstancias, también lo dijimos ayer, debían estar ya debidamente guardadas en el baúl de los recuerdos. ¡Ni cómo regresarlo…! Este es tiempo de recogimiento para el gobernador, decíamos, en el que debe estar ordenando sus papeles importantes para el día que tenga que entregar a Esteban Villegas, y no lo está haciendo. Por el contrario, parece estar buscando desestabilizarlo todo para hacer valer su autoridad que, dicho sea de paso, ya es demasiado tarde…..ALTO.- No tiene el gobernador la paz como para ordenar el funcionamiento de la administración. Trasciende que la Fiscalía General en el Estado se quedó sin gasolina desde hace varios días y desde entonces están guardados los vehículos de manera por de más lamentable. Esta madrugada hubo un accidente con saldo fatal y la representación social nunca hizo acto de presencia para levantar el cadáver. No se lo digan a nadie, pero en el supuesto el cuerpo fue movido por particulares, pues el agente del ministerio público nunca llegó por lo que ya dijimos, la falta de gasolina. Esta tarde, al redactar la presente trasciende que ya se reactivó la entrega de gasolina, que ya está reactivado el crédito y que las patrullas ya están cargando en las distintas estaciones…..CEROS.- Y como una desgracia nunca viene sola, resulta que la Aseguradora El Potosí canceló desde el pasado 20 de junio la cobertura del parque vehicular de la administración estatal. Esto es, que los vehículos del gobierno han quedado sin seguro y si se produce algún percance, con sus efectos se quedan. La aseguradora dice que es mucho lo que les deben atrasado y que no es posible sostener por más tiempo la cobertura, de modo que el gobierno estatal quedará neutralizado en todo tipo de vehículos, pues los seguros que tenían ya no les cubren nada, y si pasa algo, será responsabilidad de quien los conduzca. Trataba de hacer memoria para aclarar si alguna vez sucedió algo parecido y pues no, el que escribe no recuerda nada parecido en por lo menos los últimos sesenta años, lo que nos advierte de la quiebra real en que se encuentra la administración, que para muchos debía ya cerrar hasta el 15 de septiembre, puesto que no hay forma alguna de reactivar nada, de hacer nada. Las condiciones son adversas para todo mundo. La semana pasada, no olvidemos, el paro de actividades por el Sindicato de los Tres Poderes se originó en el “extravío” de las cuotas para seguros y afianzadoras que le fueron descontados puntualmente a cada uno de los empleados y trabajadores estatales. Es decir, les hicieron perdedizos sus dineros y, por lo visto, ya reaparecieron, pues el sindicato ya no dijo nada…..SILENCIO.- Sepulcral y alcahuete silencio han hecho en el municipio de Durango ante el descobije de las decenas o cientos de “aviadores” de las distintas dependencias municipales, muchos de los cuales están causando baja en la nómina municipal aprovechando que todavía no llega la comisión entrega-recepción. Oiga usted, se dice que en la danza de los millones hay varios funcionarios que de plano ya no pudieron ocultar su nueva riqueza, y que de plano se han despachado con la cuchara grande, unos poquito, pero seguidito, y otros de plano con todo “lo que alcancen mis manos”. ¡Ah, qué cosa tan hermosa…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues lideramos en todas.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp