“Chicotito”

+ Priistas temen “agandalle” legislativo de morenistas

+ Quieren modificar la ley orgánica del Congreso

+ Impedirían que llegara unido el bloque PRI-PAN-PRD

+ No asistiremos a la instalación de la siguiente legislatura

+ Apagón histórico en zona sierra desde ayer por la tarde

“Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”

Armando del Castillo Franco

Temen los diputados de la próxima legislatura que los salientes aprueben cambios a la ley orgánica del Congreso del Estado para evitar que la coalición mayoritaria asuma la junta de gobierno y coordinación política. O sea, como no se ponen de acuerdo en el botín, hay motín…..AVISO.- Esta mañana, el presidente interino del CDE del PRI, Rubén Escajeda Jiménez advirtió que el Congreso del Estado, con mayoría morenista, estaría maniobrando la ley orgánica para desmembrar la alianza conformada por PRI-PAN-PRD para impedir que asuma la JUGOCOPO…..MOTÍN.- Los priistas, en voz de Escajeda, denunciaron los intentos de los morenistas para modificar la ley orgánica y desintegrar el bloque que triunfó en la pasada elección. Es decir, Morena estaría preparando un limpio “agandalle” a la siguiente legislatura. Estaría el partido en el gobierno modificando las reglas bajo las cuales debe regirse la siguiente legislatura, aun cuando sería potestad absoluta de los próximos legisladores y no de los salientes…..ACCIÓN.- Si la actual legislatura se atreve a meter la mano en la siguiente gestión, que es lo que busca, adelanta Escajeda, los integrantes del bloque PRI-PAN-PRD no se presentarán el primero de septiembre a tomar posesión, no podrá asumir nadie y dejarán a los miembros de Morena que hagan lo que gusten, a ver si así quedan satisfechos, al fin que algún día habrán de asumir los próximos diputados y entonces tomar las decisiones que se hagan necesarias…..TORMENTA.- Todo hace suponer que quien decidió aumentar las tarifas del transporte se olvidó de los estudiantes. Se trató de una decisión absolutamente unilateral en la que nunca consideraron la voz de los muchachos, que por nada del mundo aceptan los 50 centavos que resolvieron incrementar al pasaje estudiantil. El lunes, dicen, si los transportistas se salen con la suya, los estudiantes en bloque habremos de reaccionar en consecuencia hasta obligarlos a que regrese todo a la normalidad. Las condiciones económicas en la familia de ninguna manera son lo boyante que creen los transportistas como para soportar el incremento que nunca se consensuó con las organizaciones estudiantiles…..ALARMA.- Ayer registraron las autoridades sanitarias una de las más altas cifras de contagios por coronavirus, 423, por 5 defunciones. O sea, ya no sabemos cómo explicarle a nuestros lectores de los altísimos riesgos de infección que trae consigo la variante delta. Ya pedimos muchas veces que usen el cubrebocas, que por nada del mundo se lo quiten mientras anden entre la gente, que se laven las manos o que usen el gel antibacterial y que no olviden la sana distancia. Son ese conjunto de acciones la única forma de evitar el contagio…..ÉPALE.- El gobierno de Jorge Salum del Palacio, a dos años de iniciado, está convertido en una lamentable decepción en la que no ha podido ni siquiera eficientar los servicios públicos y muchos otros renglones en los que está quedando a deber, dijo esta mañana la regidora Daniela Soto…..FRAUDE.- Muchas llamadas telefónicas hemos recibido en nuestra redacción sobre la función de la Comisión Federal de Electricidad, puesto que no obstante lo avanzado de los tiempos y la adopción de métodos más modernos en la distribución eléctrica, cada vez hay más “apagones” y mientras más se registran es mayor la tardanza en la reanudación del servicio. Ayer, hacia las 18:00 horas, dicen los quejosos, se interrumpió el fluido eléctrico en la zona sierra que abarca casi desde Durango hasta El Salto incluyendo decenas o cientos de rancherías en el trayecto y por más quejas que se establecieron ante la CFE, nunca se regularizó el servicio. Regresó esta tarde a cuentagotas, pero tan errática que no se puede hacer nada con seguridad por las interrupciones constantes. Intentamos saber qué sucedió y en el supuesto cayó o fue derribada una línea en algún punto serrano, el caso es que, casi 24 horas después de la primera interrupción no ha sido posible contar con el fluido eléctrico de manera constante, de ahí las pérdidas económicas resentidas por las pocas industrias y negocios de la región. Esta vez, dicen los quejosos, el “apagón” incluyó la interrupción eléctrica en las antenas celulares de la región, por lo que de igual manera miles de vecinos quedaron incomunicados con el mundo a pesar de pagar oportunamente los carísimos servicios de telefonía celular…..APROBADO.- Si la decisión es que el regreso a clases presenciales sea voluntario, que se respete a los padres que no aceptan llevar a sus hijos a la escuela, pero sobra suponer que mientras los niños, adolecentes y jóvenes no estén vacunados, estarán expuestos al contagio y ellos a su vez pudiesen contagiar a sus compañeros y maestros. Esto es, ¿ese riesgo lo entienden nuestras autoridades sanitarias o fingen demencia con tal de hacer efectivo el deseo de Delfina Gómez? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp