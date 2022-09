+ No termina la tormenta económica de Durango

+ Saldrá Esteban con muchos ceros a la izquierda

+ El pueblo votó para que cambie expectativas

+ Aviadores se llevan mucho de los presupuestos

+ ¿Y por qué paralizaron facultades de la UJED?

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar…”

Anónimo

Durango ha tenido semanas, meses y años tormentosos en materia económica, pero este martes es muy probable que cambien las cosas y que el gobierno del Dr. José Aispuro Torres cumpla los principales compromisos adquiridos…..CALMA.- Funcionarios de la actual administración informan que este martes la Secretaría de Hacienda enviará a nuestra capital importante partida económica con la que habrá de salir de los compromisos más sentidos, como es el adeudo a los maestros, a los municipios y a la Universidad Juárez del Estado de Durango…..POSIBLE.- Aparentemente se tiene una cifra estimada del recurso que llegará, con el que será posible saldar dichos compromisos más otros menores con diversos proveedores, según se dijo…..REMACHE.- Esta mañana, la tesorera de Esteban volvió a tratar el tema de la quiebra total de la administración estatal y de las expectativas escasas que se abrirán para nuestro estado en la naciente administración estatal. Alguien habría dicho que, en el primer anuncio de quiebra del gobierno saliente, el entrante arrancará con varios ceros a la izquierda, pero…con la nueva advertencia, el próximo gobierno quizá ni arranque (es un decir, claro, porque eso no sucederá) sino que es una advertencia de que vienen cosas complicadas para todos y que todos tendremos que apretarnos otro poquito el cinturón. Hoy, los regidores de Pueblo Nuevo hicieron público el acuerdo interno para bajarse el sueldo hasta en un 30% mientras se componen las expectativas futuras, pero lo propio debemos hacer todos. Trabajar más, devengar menos y unirnos para sacar al estado adelante…..AVIONES.- Esta mañana trascendió la especie de que en el Congreso del Estado también se encontró una nómina demasiado inflada y con sueldos fabulosos, que es un lujo que no se puede dar nadie. Y de la misma manera volvemos con la aburridora de los “aviadores” no nada más del sistema educativo, sino de todas las dependencias estatales, dado que por ahí se filtran enormes cantidades de dinero que pudiesen servir para atender otras necesidades, y que entre los “aviones” educativos también sobreviven los indecentes que además de que nunca hicieron nada “hicieron derechos” y llegado el momento se jubilaron con uno o dos sueldos y la autoridad se los permitió. El día que les den de baja el gobierno alcanzará mejores posibilidades de ir saliendo del mal trago, que no es fácil, pero que esa será responsabilidad de los entrantes, quienes han sido llamados por su capacidad para buscar de inmediato las fórmulas que nos lleven a otro estado de cosas mucho más alentadoras…..MAGIA.- Alicia Gamboa, la síndico municipal, advirtió el jueves pasado que el municipio no completaba la primera nómina de la nueva administración, pero…hoy, cuatro días después, llama a los medios y les informa lo contrario, que sí tienen para cumplir ese y otros compromisos municipales. Aunque no aclara cómo se completó, o qué mago vino a hacer una de las suyas y de la nada les apareció el billete, digo…..LAMENTOS.- Septiembre se instituyó hace años para facilitar a la gente decida de forma anticipada el rumbo de sus bienes, pero…los notarios aseguran que los duranguenses son poco afectos a ese tipo de acciones a pesar de los beneficios que producen a la larga, que es justamente el evitar problemas entre los herederos, que luego aparece un “gandalla” y quiere todo o cree merecer todo ya que murieron sus padres. Insistimos, el objetivo principal del Mes del Testamento es ayudar a las familias a tener un reparto equitativo o acorde con la voluntad de los dueños originales, de otra forma, hay casos por millones en los que los herederos se parten la torre por un par de ladrillos que no alcanzó en vida a repartir su dueño. Estamos a mitad de mes, todavía hay tiempo suficiente para acudir ante el notario y declarar su última voluntad sobre los bienes, justo para evitar que luego los hijos se maten por un sillón o un par de cucharas de cocina…..BARATA.- No entendimos la violenta reacción de estudiantes al posesionarse de varias facultades de la UJED, pues hasta donde nos quedamos el problema era la falta de pago de recursos a la casa de estudios, pero…el paro en que amanecieron hoy las escuelas nos mueve más a pensar en las vacaciones anticipadas, antes que solidarizarse con la UJED, porque además, parece que mañana se les liquida lo que les deben ¿y… entonces? Claro, se quedarán colgados de la brocha…..ESPERANZA.- Esteban Villegas ha de entender que la gente votó por él con la firme esperanza de que pronto encuentre las herramientas para sacar a Durango del rezago eterno. Ya entendimos que heredará un gobierno hecho trizas, pero…los votantes lo escogieron para que encabece la reacción de los duranguenses hacia mejores condiciones de vida para todos, no solo para unos cuantos, y no debe tirarse a la hamaca, pues aunque esté quebrado el negocio, tiene que levantarse a luchar. Así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o no encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

Muchas gracias

