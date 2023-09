+ O sea que sí iban por Aispuro al Villas Campestre

+ Abordó el avión en México pero…nunca llegó

+ Vendría al bautizo de un nieto y…algo se interpuso

+ Hay tres objetivos principales en la búsqueda

+ Cayó Pérez Gavilán por contubernio con Elvis

“La justicia tarda, a veces mucho tiempo, pero llega…”

Anónimo

O sea que, la movilización policíaca de días pasados que llegó hasta una de las más fastuosas residencias de Villas Campestre no tenía otro propósito que capturar al ex gobernador Aispuro…..CUENTOS.- Fiscales y otros funcionarios policiales le hicieron al fakir asegurando que iban por otra persona que tenía liga con otros faltantes, pero aquella es la realidad. Iban por el ex, pero se les peló Baltazar. Aunque le echaron a perder el bautizo de su nieto, que todavía dolió más que otra cosa…..PITAZO.- El tema es que Aispuro documentó en el aeropuerto Benito Juárez, aunque no se pudo confirmar si abordó o no la nave, pero lo único cierto es que los gendarmes se quedaron con sus ganas, lo que advierte de algún “pitazo” a tiempo que le funcionó de maravilla. La cuestión es que, si el doctor Aispuro trae como medio kilo de amparos, por qué no viajó o por qué no llegó a la pachanga, cuando ya estaba bien regado el patio y las heladas estaban mucho bien heladas, excepto el Chacaleño, pues ese, según revelación del propio ex gobernador, se sirve al tiempo y se acompaña con naranja y Tajín, de lo contrario sabe a diablos…..CALMA.- Por lo pronto, los detectives encubiertos que se están usando para estos efectos tienen ya perfectamente ubicado al segundo o tercer sospechoso, pues insisten que el objetivo número dos es nada más y nada menos que Elvis. Lo que quiere decir que el afamado y nunca bien ponderado Totoy pronto caerá en las garras de la justicia. Eso dijo ayer el gobernador Esteban Villegas…..ORALE.- Subrayar que la caída final del Ing. Guillermo Pérez Gavilán como delegado de la Cruz Roja es consecuencia a un transón perpetrado en la benemérita inistitución y en el que resolvió ilegalmente una serie de partidas sagradas, que debieron utilizarse en la Cruz Roja y fueron a parar a las cuentas de Elvis. La bomba estalló en la institución médica cuando los entrantes se encontraron las bolsas más secas que el desierto de Gobi, donde Elvira había dispuesto que cada peso, cada centavo que cayera a la buchaca pasara directamente sin baranda y sin comprobante a los dominios de la esposa del ex gobernador…..REGLAS.- Marcelo Ebrard impugnó la elección de Claudia Sheinbaum y lo respaldó en una serie de documentos que cualquier tinterillo pudiese tumbar. Exige que se escuchen sus razones y se reponga el proceso, cuando en Morena lo que menos están pensando es en Marcelo. Ya tienen trabajando a destajo las impresoras con los motivos de Claudia Sheinbaum. No es por decepcionar a nadie, pero nos parece más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja a que le den la razón al carnal. Además, no nos hagámos, la elección de Claudia fue al más puro y repudiado estilo del “dedazo” priista, invento de los años sesentas. La desición suprema estaba dada, sería Claudia y lo demás ya pasa a ser lo de menos…..REACCION.- También esta mañana Marcelo Ebrard anunció la creación de una agrupación política que seguirá trabajando por la causa enarbolada por millones de mexicanos. Si Morena deja pasar la serie de irregularidades con que se hizo ganar a Claudia, no tengo nada qué hacer en Morena. Tendría que seguir luchando pero desde otras trincheras…..JALONEO.- El solo anuncio de pedir a las autoridades que consideren la posibilidad de sacar a los autobuses del primer cuadro de la ciudad ha engendrado lo que pudiera ser un movimiento bastante interesante en el que se debe considerar a todos los afectados o beneficiados y debe escuchárseles a todos. Decidirlo por una bravata o un acelerón se correría el riesgo de lastimar a mucha gente, sobre todo a la de más escasos recursos que han de usar ese transporte, pero…nadie ha dicho que así será. Se anunció que la iniciativa privada pedirá a la autoridad que considere la posibilidad de cancelar los autobuses en el centro, pero hasta ahí, nadie ha dicho que sí o que no, porque desde luego que de aterrizarse el proyecto, lo principal sería no afectar a nadie, y si se afecta, que sea lo menos posible…..AUXILIO.- Termina la temporada de lluvias y el daño a la agricultura no tiene reversa. Esta vez, los labriegos no tendrán ni para semilla y las consecuencias serán desastrosas para todos. Aunque nosotros no trabajos en el campo, lo que comemos viene de ahí y mientras menos haya qué consumir, los precios se irán o ya se fueron a las nubes. Y sobre el bombardeo, ni qué hablar. Primero se descompuso un avión, luego le faltó gasolina y al final se ponchó una de las llantas, de manera que pasó la temporada y no llovió lo más mínimo, o lo que cayó de agua fue una nada de lo que se necesitaba…..HISTORIA.- El experto Florencio Rodríguez asegura que la sequía por que cruzamos ha sido una de las más terribles del último siglo. Algo inconcebible que habrá de generar problemas de todo tipo, para que nos vayamos agarrando lo mejor posible. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

