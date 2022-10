+ Saltan 40 miembros de la fuerza aérea educativa

+ Y saltarán otros que cobran y no hacen nada

+ Usaban gasolina hasta en autos “yonqueados”

+ Otro barril sin aro, las pensiones de los aviones

+ Esteban y Toño enseñan su sensibilidad en tragedia

“Sí, hasta los autos “yonqueados” de las distintas dependencias gastaron millones de litros de gasolina…”

Juan Pueblo

Saltaron ya los primeros cuarenta integrantes de la Real y Educativa Fuerza Aérea de Durango, pero…el secretario de Educación, Guillermo Adame, sabe que hay muchos más cobrando sin trabajar y que se llevan una buena tajada del presupuesto…..FUERA.- O sea, los despedidos son “trabajadores” que empezaron a presentarse en la naciente administración, pero que en el pasado nunca acudieron a hacer nada. Creyeron que sin problema se montarían al nuevo gobierno, pero…se están estrellando en pared…..BILLETES.- Ya se dijo que unos 10 empleados suertudotes se repartían en gratificaciones alrededor de 300 millones de pesos al mes, y esos fueron los primeros que se ahorró el gasto educativo en la primera quincena del nuevo gobierno…..ACCIÓN.- Aparte, considerar que entre los que ya se fueron y se despidieron hay varios angelitos que estaban recibiendo tres sueldos, lo que quiere decir que trabajaban las 24 horas del día en turnos de 8 horas. Y no les adelanto, pero en el supuesto entre esos está la parentela abultada del extitular Rubén Calderón Luján, por cierto, el primero del pasado gobierno en comprar amparos por kilos para evitar cualquier detención…..COLADERA.- La Secretaría de Educación en el estado era una gran coladera por la que se diluyeron muchos millones de pesos durante el sexenio, coladera en la que se tendrá que considerar la posición privilegiada del hijo de Calderón, que sospechosamente ganó todas las obras educativas realizadas en el estado y aparte era quien surtía ciertos materiales educativos que también repartió la dependencia entre las distintas escuelas. No está muy claro, pero se da a entender que el comportamiento saqueador de los Calderón fue la norma en la mayoría de las dependencias, como aquellas en las que las oficinas se hacían mensualmente de jugosas utilidades al conseguir gasolina para todos los vehículos, incluyendo cientos de unidades desechadas por su inutilidad (yonqueadas) por la dependencia. Ayer les platiqué de lo del despacho alterno que atendía el consejero jurídico Galdino Torrecillas que gracias nada más a esos cochupos se llevaron más de 600 millones de pesos. O sea, el jale más limpio que jamás existió en los anales de las indecencias. Lo otro que informó el gobernador Esteban Villegas, que muchas de las cuatro mil obras quedaron inconclusas, pero en papeles quedaron debidamente pagadas. No sabe nadie dónde quedó ese dinero, que no es cualquier millón despreciable, sino muchos millones. Total, ya no abundamos por hoy, pero aunque no queramos tratar el tema porque de alguna forma nos sentimos alcahuetes, que lo intuimos, lo leímos y lo escuchamos y no lo creímos…..COLAPSO.- Las finanzas estatales, se dice, también están colapsadas por las pensiones y jubilaciones. Pues bien, que se profundice en el asunto y se aclare qué distinguidos “aviadores” pasaron toda su vida cobrando sin hacer nada y luego, llegado el momento, se pensionaron con dos y hasta tres sueldos. Sobra decir que lo que han hecho ellos es un vil fraude, un robo descarado y todavía se les pensionó de por vida, ¿pues qué clase de tontos somos? Ahí, en las pensiones, hay mucha tela de donde cortar, ojalá se decidan a entrarle y anular ese gasto absurdo pero real del Gobierno del Estado…..APROBADO.- La reacción del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa respecto a la tragedia de nuestra compañera Guillermina Soto Piedra, ha sido elogiada por los distintos sectores sociales, puesto que aparecieron cuando más se les necesitaba por los gastos del sepelio, para lo que no tenían los sobrevivientes. Los agradecimientos sociales sobresalen en las redes, donde los más proponen que así sigan hasta el último día de su mandato. Alguien dijo incluso que tanto Esteban como Toño pudieran levantarse ante este tipo de desgracias como los grandes salvadores, y así lo consideramos nosotros. Estaríamos asistiendo pues a la presentación de dos verdaderos líderes sociales, quizá los que le estaban haciendo falta hace años a Durango. ¡Así sea…!…..EMPATÍA.- Subrayar que durante el velorio de las diez primeras víctimas, porque ayer subió a once, los duranguenses mostraron su solidaridad con la familia en desgracia. Hasta gusto nos dio ver a quienes llegaban con montones de paquetes de agua purificada, otros con cajas de lonches, grandes paquetes de pan, no menos con cientos de gordas, muchos frascos de café y paquetes de azúcar, aun cuando la funeraria tenía la autorización de las autoridades estatales y municipales para proporcionar lo que requirieran los dolientes. Y casi creemos que algunos de esos duranguenses solidarios ni siquiera conocieron a las víctimas. Eso es empatía con el dolor, con los sufrimientos de los sobrevivientes a la tragedia, a lo que todos estamos expuestos. Advertir que de la misma manera familiares provenientes de Coneto de Comonfort y otros municipios de donde era originaria “Minita”, también llegaron con diversos alimentos, confirmando así que nadie pidió nada, pero no faltaron los vivales que anunciaron en redes números de cuenta bancarios “para que depositaran a la familia y pudiese salir pronto del gran compromiso, especialmente el de darle de comer a toda la gente que venía de fuera…”. Anotar que los muchachos sobrevivientes difícilmente han probado alimento, aseguran no tener hambre y no saber nada de donativos, pero que ya algunas personas se acercaron a decirles que ya les depositaron a las tales cuentas. Ojalá que pronto los saque la Policía Cibernética y les haga pagar por su ruindad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

Saludos a todos

