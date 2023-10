+ Estímulos importantes a inversiones foráneas

“Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final…”

José María Napoleón

El Gobierno Federal ha dispuesto una serie de estímulos importantes ajustados al “nearshoring” para todos los inversionistas que se instalen en el norte del país en lo sucesivo. Más a favor de la promoción de Esteban y Toño en el exterior…..APOYOS.- La Federación anunció ayer que implementó un programa especial de apoyo en impuestos e inversión para quienes acepten instalarse en el norte de México creando fuentes de trabajo. Eso es de lo que trata el “nearshoring”, de incentivar a los inversionistas a instalarse cerca de los mercados, y en este caso cuanta fábrica se instale en estos rumbos, norte del país, tendrán una serie de ayudas por parte de la Federación. O sea, bien aprovechado ese proyecto por nuestro gobernador Esteban y nuestro alcalde Toño. Urgen más fuentes de trabajo y una mayor movilidad económica, urgen…..ENERGÍA.- Esteban Villegas va endureciendo la mano a medida que le entiende a eso del poder y ha exigido a sus colaboradores que se activen y produzcan más a la brevedad. Es muy duro, sobre todo con la derecha, pero con la izquierda se dobla también…..CORTESÍA.- El mandatario se enteró por Contacto hoy del cierre de las plantas Carhart que daban trabajo a casi dos mil personas. El “offshoring” le aconsejó llevar sus plantas a la India o algún país del rumbo en función de las ventajas de mano de obra más barata…..ACCIÓN.- Sin embargo, ante el revés inesperado y poco acomedido de Carhart, Esteban se dobló todo, pero no se sentó a llorar, sino a buscar las formas inmediatas de hallarle trabajo a los desempleados y están por conseguirles ocupación a todos para que no tengan la triste Navidad que se ve a la distancia…..

VIVE.-

Nada te llevarás cuando te marches,

cuando se acerque el día de tu final.

Vive feliz ahora mientras puedes,

tal vez mañana no tengas tiempo

para sentirte despertar.

Abre tus brazos fuertes a la vida,

no dejes nada a la deriva,

del cielo nada te caerá.

Bueno, seguramente ya se enteraron a quién pertenecen esos versos tan hermosos y certeros, a José María “Napoleón”, el hidrocálido que viéramos por primera vez en calidad de novillero en la Plaza de Toros “Alejandra” en esta capital, afición que hubo de abandonar por lo demandante del canto. Bueno, les platico otro pedazo de otra canción que por igual nos deja con la boca abierta:

Deja de llorar, aprende a luchar.

La vida tan solo es un momento,

no te dejes vencer y mira lo que ayer

se te escapó como el viento.

Deja que el amor vea el sol crecer,

deja que aflore el sentimiento.

Mañana ya verás no te arrepentirás,

tendrás para vivir buen alimento.

Y para finalizar, algo de uno de sus más grandes éxitos: 30 años:

Llegaste tú y contigo se abrieron

de nuevo a la vida mis cansados brazos.

Llegaste tu y se fueron los fríos

se acabaron las penas y al calor

de tus labios nació el amor,

como nunca en la vida de mis 30 años,

como nunca en la vida de mis 30 años.

Porque con nada compro lo que tu me has dado

pero si de algo sirve, lo que he ganado,

sin pensarlo siquiera, todo lo cambio,

por compartir mi vida junto a tu lado…

APLAUSOS.- ¿Y por qué arrancamos ahora con los sones del incomparable Napoleón? Sencillo, porque hay mucha grilla y es preferible tratar temas tan hermosos y conmovedores como los de las canciones del hidrocálido, que ayer recibiera de la Sociedad de Autores y Compositores el premio Éxitos SACM 2023 en cuya sede su presidente, Martín Urieta, le hizo entrega del premio, pero además, subrayó el creador de Mujeres Divinas (Martín) que “por decisión unánime llamamos este premio así, el Gran Maestro, para este gran señor, porque “maestro” viene del latín magister, que significa hacer bien las cosas. Tiene mucho que ver con magia, con embeleso, con fascinación, y es lo que tiene este gran señor, este gran maestro…”, dijo el presidente de los compositores Urieta. Un fiestón artístico en el que otros entonaron diversos temas de Napoleón como “Lo que no fue no será…”, “Vive” y “Hombre”. Sin duda uno de nuestros favoritos para pasar la tarde tirando güeva. Añadir que hace un par de años, en la velaria de la FENADU, Napoleón salió al escenario presumiendo que era el único cantante que no se había caído en toda su carrera en un escenario y que así pensaba seguir. No tardó mucho cuando, tómala, se emocionó tanto con “Pajarillo” que dio el tan anticipado paso en falso y, por suerte, nada más cayó un metro pasadito y alcanzó a caer de buena forma, de manera que la fiesta siguió por horas en las que el exnovillero se dio gusto complaciendo a la fanaticada. Excelente que ese maestro reciba su reconocimiento en vida, en vida hermano, antes que otra cosa suceda…..APROBADO.- Si alguien se pasa el reglamento por el arco del triunfo e invade espacios para discapacitados, merecido tiene no solo que lo infraccionen, sino que se lleve la grúa su vehículo o de perdido que se lo ponchen. No se vale ayudar así a las personas con alguna discapacidad, y más si el que lo hace está en plenitud de la vida, no le falta ni le sobra nada para poder caminar unos metros y no tapar la salida a los de sillas de ruedas…..DISPARATES.- No pocos creen que el decomiso, que no es otra cosa, de más de 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial, es una gran contradicción jurídica, una invasión a otro poder que, obvio, tiene que ser frenada por la Corte. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

