+ Monreal no simpatiza con el plan “B”

+ Se trata de un cúmulo de ilegalidades

+ Adán Augusto presionó, pero logró poco

+ Plan “B” será regresado a los diputados

+ Convocatoria guadalupana paraliza el país

“Sin acarreo, la Guadalupana suma millones de seguidores en todo el país…”

Juan Pueblo

Soplan vientos de preocupación en México ante la advertencia del líder del Senado, Ricardo Monreal, que el plan “B” de la reforma política lleva un lamentable cúmulo de conceptos anticonstitucionales…..NÚMEROS.- El plan “B” considera 45 leyes anticonstitucionales por lo que la iniciativa aprobada por los diputados será regresada a la cámara de origen para su corrección o para su limpieza…..AVISO.- Estamos cuidando la constitución, estamos cuidando el futuro de nuestra democracia, pues ya quitamos algunos conceptos ilegales que no deben permitirse, dijo Monreal…..CHOQUE.- La posición de Ricardo va contra las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de afectar al Instituto Nacional Electoral y someterlo por todas las vías posibles a fin de obtener irregularidades anticonstitucionales. El plan “B” considera una serie de artículos que ya fueron descartados en el rechazo a la reforma política, y eso es contra la ley. Una norma desechada no puede ni debe volver a discutirse…..PRESIÓN.-No obstante, el secretario de Gobernación Adán Augusto López temprano estuvo revisando con Monreal las probables vías de solución al conflicto, que parecen todas estrellarse en la ilegalidad, aunque el jefe de la nación insiste en que se apruebe y se ponga en vigor, algo que de ocurrir empujaría a una verdadera tormenta jurídica que llegaría inicialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después a distintos organismos internacionales en los que se estaría exponiendo el pisoteo a nuestra Carta Magna, algo que parece al presidente López Obrador no importar de ninguna manera. Ese es el tamaño de la afrenta opositora al mandatario al rechazarle la reforma política, que de entrada insiste en el plan “B”, que no es sino un cúmulo de reglas anticonstitucionales que no debe pasar ni ahora ni nunca, porque sería pisotear nuestra ley máxima y las instituciones quedarían expuestas a que cualquiera viniera y las echara al bote de la basura. Este mediodía transcurre bajo esas circunstancias el espectro político nacional, es día feriado, no hay actividad oficial, por tanto ha trascendido poco respecto a la reacción presidencial, aunque no se espera mucho cambio sobre lo que ya sabemos que pretende el licenciado López Obrador. Es de advertirse que el jefe de la nación no se quedará con los brazos cruzados. Intentará estirar la liga hasta el final de las posibilidades a fin de salirse con la suya y dañar en todo lo posible al árbitro, el Instituto Nacional Electoral…..ORDEN.- Se celebra hoy en México el día de la Virgen de Guadalupe. Una o quizá la celebración más importante del año para los católicos mexicanos. Estimaciones hechas este mediodía sobre la romería a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México hablan de casi tres millones de peregrinos. No sabemos con qué motivo, pero no pocos comparan el poder de convocatoria de los políticos con el de la Morena del Tepeyac y pues…a toser para adentro y para afuera, porque a la Emperatriz de América no llevaron un solo acarreado. Son fieles espontáneos movidos por la fe, por el fervor, por el agradecimiento a la Morenita. Acá, en el Santuario de Guadalupe es un auténtico día de fiesta que arrancó anoche por ahí de las once de la noche con las tradicionales “Mañanitas” en las que sobresalieron, porque cantaron un buen tema, el gobernador Esteban Villegas y su dueto Lauro. “Perdón”, fue la canción que entonaron bajo los acordes de un gran mariachi y, hasta el momento, las 16:00 horas, se reporta “saldo blanco”. No se ha producido inconveniente alguno en los tendidos del Santuario y la Explanada de los Insurgentes, que ya sabemos, es transformada este día en una gran romería o vendimia que ofrece todo para la gente, de ahí las grandes concentraciones que se producen a lo largo del día, hasta allá por las diez de la noche cuando se enciende la tradicional pólvora en el viejo templo de la Virgencita de Guadalupe. Esperemos que para el fin de la celebración sigan las cosas como hasta ahora, para lo que, sin embargo, hay que reconocer la decisiva intervención de la policía preventiva que ha estado rondando en todo el perímetro las últimas 24 horas y ha producido importantes efectos…..PROTESTA.- Lamentar que al tiempo, maestros de las distintas organizaciones sindicales programaron para este día una marcha para exigir la liquidación de los adeudos estatales. Lamentable, porque lo hicieron en un día inhábil, en el que la gente está en su casa y ni se ha enterado de la marcha magisterial. Equivocaron la fecha, y quizá la replanteen para los próximos días, pero por lo pronto hoy no era el día indicado…..CALMA.- Ahora, los maestros incluyen la petición de destitución del secretario de Educación Guillermo Adame. Extraña, porque es el nuevo titular educativo quien ha estado destapando el saqueo que perpetraron contra la oficina los anteriores responsables del área, y por momentos aquello pareciera una venganza que, ojalá, sean nada más nuestras sospechas. Bueno, sigamos rezándole a la Virgencita de Guadalupe para que nos saque adelante ante tanta adversidad. Nos leemos mañana o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx o en las redes, donde somos líderes únicos.

Muchas gracias

