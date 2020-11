“Chicotito”

Libera Estados Unidos a Salvador Cienfuegos

Lo sueltan cuando iba directo al calabozo

Lo usarán para asegurar mayoría en la cámara

La vida por encima de cualquier interés grupal

Muere el Lic. Juan Carlos Deras Cabral

“Las leyes, como las muelles, son iguales en Estados Unidos y en México…”

Juan Pueblo

El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, ha sido liberado dentro de lo que bien puede considerarse un milagro cuando todo se disponía para refundirlo en los calabozos de Nueva York…..MUELLES.- Queda por demás confirmado que las leyes se doblan como las muelles igual en los Estados Unidos como en México y en muchas partes del orbe, dado que en el supuesto nada salvaría de la cárcel al militar, exfuncionario mexicano…..ASEGUNES.- Anotar, sin embargo, que en octubre, durante la detención de Cienfuegos, el gobierno gringo explicó que no dio parte a México de la investigación precisamente para evitar la “ayuda” de muchos amigos poderosos y con vastos recursos que pudiesen ayudarlo a salir bien librado…..POLÍTICA.- Cienfuegos ha quedado prácticamente en libertad por un acuerdo inentendible e inadmisible entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, aun cuando los más creen que lo utilizará el gobierno de la 4T para intentar amarrar la mayoría en el Congreso de la Unión el próximo 6 de junio exponiendo las ligas partidistas del exsecretario de la Defensa, y eso pronto lo veremos, aunque para muchos lo mejor que le pudo haber pasado a México es que Cienfuegos se quedara al otro lado de la frontera. Acá volverán a agitarse las aguas y de fea manera…..ASEGUNES.- La vida de todos debe estar por encima de cualquier interés personal o grupal. Tiene que reducirse la movilidad social, pero también tiene que ayudarse a los comerciantes a sobrevivir a esta nueva etapa de la tragedia interminable…..ALTO.- El rojo del semáforo epidemiológico es rechazado por algunos comerciantes, pero no hay otro remedio para contener los contagios y muertes de las últimas horas…..SOLUCIÓN.- Esta mañana comerciantes del centro histórico salieron a las calles y hasta encararon a inspectores municipales y policías para exigir permiso que les permita abrir sus negocios o que de lo contrario se les ayude a superar el trago amargo, pero el gobierno no halla qué hacer para mediar en el problema, no tiene dinero y tampoco puede permitir la apertura de negocios no esenciales…..LETAL.- Aseguran los expertos que la nueva etapa del coronavirus viene con una letalidad mayor a la que se le conoció en la primera emergencia, y que ahora el patógeno le arranca la vida al paciente en unas cuantas horas. Las necesidades de protegernos son mayores e inaplazables, y tampoco negociables, por desgracia…..APROBADO.- El Congreso del Estado está discutiendo la iniciativa que pretende la obligatoriedad del uso del cubrebocas en Durango y, vista la urgencia, es posible que sea aprobada en cualquier momento, aunque los diputados están evaluando la posibilidad de que se eliminen multas económicas para evitar actos de corrupción en donde los encargados de vigilar la observancia con unos pesos permitan el disimulo, que sería mucho peor que el problema. La iniciativa revisa la posibilidad de que las sanciones incluyan a todos los que anden en la calle o vayan en automóvil para que usen el cubrebocas correctamente, y no que lo lleven como “mascada” u otra prenda de adorno en el cuello. El cubrebocas, dicen los legisladores, es para cubrir boca y nariz, las dos vías por donde hay más riesgo de que el virus penetre a nuestro cuerpo, de modo que si lo llevan en el cuello no sirve de nada, y en un momento dado, si no quiere cuidarse bien la persona, de menos impedir que si lleva el virus lo vaya repartiendo…..DOLOR.- Murió este mediodía en Mazatlán nuestro amigo el Lic. Juan Carlos Deras Cabral, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Finalmente lo venció el terrible coronavirus en el hospital del IMSS de aquel puerto donde estuvo luchando por su vida por más de dos semanas. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo a su esposa María Concepción Gauzin y a sus hijos la doctora Diana y el Ing. Juan Carlos Deras Gauzin. En su muerte, Juan Carlos Deras se llevó al líder y guía priista que invariablemente fue el orientador de casi todas las campañas políticas que requirieron recorrer la cañada y las montañas de Pueblo Nuevo. Lo conocimos allá por el ejido Pueblo Nuevo durante la última campaña política del extinto Máximo N. Gámiz Parral. Siempre diligente y de eficiencia garantizada, pues cuanta campaña pedía su colaboración, campaña que salía adelante en las urnas. Ayudó a ganar incluso a varios adversarios políticos y, cosa extraña, Juan Carlos nunca pudo ser presidente municipal de Pueblo Nuevo, mejor alcanzó la alcaldía y sin buscarla uno de sus hermanos. ¡Así es la vida..! Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

