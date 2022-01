+ Vaya descaro, que Salum quiere reelegirse

Jorge Salum quiere reelegirse en la alcaldía capitalina, está en su derecho, la regla se lo permite, pero antes de lanzarse debía preguntárselo a los ciudadanos si están de acuerdo, sobre todo, si aprueban su trabajo…..TOMATAZOS.- Salum del Palacio pedirá en su probable postulación otra oportunidad de hacer mejor las cosas, pero…entonces tendrá que informarle al pueblo cómo es que después de la millonaria inversión en maquinaria especial no han podido con los “baches”, con las verdaderas norias que existen en la ciudad a pesar de “lo mucho que ha avanzado Obras Públicas en la materia”. Y así, tendrá que explicar por qué abandonaron la mayoría de los camellones de la ciudad, los de las entradas a la capital son una verdadera vergüenza. Sin pasto, sin alguna plantita que hable de algún trabajo serio. Sobre las cosas de seguridad ni para qué entrar a discusiones, Durango es una de las ciudades más violentas de la región, de las más inseguras por el altísimo y lamentable volumen de denuncias por robos a casas habitación y en lugares cerrados. Se hizo una gran inversión en la compra de cámaras de solapa para los uniformados para saber exactamente qué ocurre cuando la policía intercepta a un persona. La inversión se fue a la basura, porque a alguien no le convino, no le pareció y no autorizó su uso, de modo que los polis siguen haciendo lo que les da su soberana gana, y lo seguirán haciendo porque no hay forma de contenerlos. La comercialización de bebidas espirituosas está fuera de control, hay casos de tienditas con venta de papitas y otras chucherías, pero venden alcohol las 24 horas del día. Las famosas “ventanas”, operan sin la más mínima restricción y no hay inspector o policía que pueda contenerlos. ¿Qué le informará Salum de eso a los ciudadanos para que vuelvan a votar por él? Qué dirá Salum de las miles de lámparas de vapor de sodio que misteriosamente desaparecieron de las bodegas municipales, lámparas que, aun con fallas, tienen un valor millonario. Que no se hagan, ahí hubo un gran moche para poder fingir demencia. Qué le dirá Salum a la gente cuando le pregunten sobre los tristemente célebres “moches” de Obras Públicas, sobre lo que los constructores aseguran que no hay obrita, por pequeña que parezca, que no le deje a su titular, el Arq. Rodrigo Mijares, un bonche de billetes fuera de nómina y sin documento alguno, que no deje huella pues. La gente sigue preguntando qué pasó con la denuncia que hizo el presidente del PRD, Miguel Lazalde, ante los medios, que a un constructor en específico (tenemos nombre, pero él no quiere que se divulgue por temor a otro boicot) al que se le exigió un “moche” de diez millones de pesos para participar en una licitación. Asegura que entregó los diez millones solicitados y al final le dieron el contrato a otra empresa, lo que para muchos refleja una clara regla de tres, si al de 10 millones no le dieron nada, ¿cuánto tuvo que aportar el ganador del concurso? Y no es todo, se sostiene que la danza de los millones no se detiene, que sigue viento en popa y que los constructores lo saben a la perfección. Para cualquier obrita, unos cordones de banqueta y cosa parecida, hay que ponerle cifras de cuatro o cinco ceros antes, de modo que aquellos pobretones que no tienen para entrarle a las “pujas” simple y sencillamente no tienen ninguna esperanza de alcanzar algún trabajito que pueda ayudarles a sortear las pérdidas de la pandemia. Si le seguimos, vamos a ocupar todo el espacio en la reseña de las trácalas que se hacen en el municipio capitalino, pero Salum será hartamente cuestionado por ciudadanos y pueden asegurar que se lo echarán en cara los otros aspirantes al cargo. Sería un bonito sueño seguirle, claro, las mieles del poder y del dinero son pasiones de las que no tan fácil puede uno desprenderse, pero…al final, será el Partido Acción Nacional (José Rosas Aispuro Torres) el que decida si lo lleva en la papeleta o se va con otro de los que están anotados desde hace rato, como José Antonio Ochoa, que incluso ya lleva varios recorridos al municipio precisamente en busca de la alcaldía capitalina. Ahí desde luego que se dará un choque de trenes, y el que sobreviva a ese encontronazo podrá enfilar hacia la candidatura, sin ignorar que el Movimiento de Regeneración Nacional pondrá en la palestra a un gallo de muchos espolones, Alejandro González Yáñez, que ya la perdió una vez frente a Salum, pero no existía entonces el triste y paupérrimo papel realizado en el municipio. Gonzalo, por si fuera poco, ya fue alcalde de Durango y, coincidimos, fue uno de los mejores alcaldes de la capital. La huella de su trabajo está aun palpable en los distintos rumbos de la ciudad, y hasta del interior del municipio, en los municipios serranos, sobre todo, donde lo recuerdan con mucho cariño y que gustosos volverían a respaldarlo en las urnas…..MUERTE.- Sobre el imponente convoy con más de 200 tanquetas del que les comentamos el pasado martes, diremos que de ninguna manera afectó al hampa en Zacatecas. Quizá solo iban de paso a otra guerra, pero nadie sabe hacia dónde ganaron, el caso es que ayer aparecieron tres policías municipales más muertos, de modo que la fuerza castrense pasó de noche en el rumbo de Fresnillo, tierra de los Monreal. Es todo esta tarde, nos volvemos a leer mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

