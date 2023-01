“Chicotito”

+ Esteban puntea entre gobers electos en el 2022

+ Iguala con Salomón Jara del estado de Oaxaca

+ Toño y Lety mal calificados por Mitofsky

+ Científicamente aclarada la copia de tesis, ¿y?

“Se cae a pedazos el prestigio de la UNAM por salvar a una copiona…”

Juan Pueblo

Esteban Villegas, le pese a quien le pese, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, es uno de los dos mejor calificados de los seis electos el año pasado. Está empatado en 50 puntos con Salomón Jara, según Massive Caller….NÚMEROS.- Trasciende este día el resultado del último estudio levantado por la empresa Massive Caller en el que Esteban y Salomón son los que se han adaptado más pronto y mejor a la gubernatura de los electos el año pasado. Son mejor vistos que Tere Jiménez, de Aguascalientes; Américo Villarreal de Tamaulipas; Julio Menchaca, de Hidalgo y Mara Lezama, de Quintana Roo…..ASEGUNES.- La encuesta, según la empresa, se refirió a preguntas concretas de cómo observa el pueblo a su gobernador en los primeros tres meses de la administración, y ahí, a pesar de lo que se critica a Esteban, figura allá mero arriba, junto a Salomón Jara. O sea, no anda tan mal para el cochinero que le dejaron…..ADELANTE.- Habrá los que se espanten con esos números y pronto volverán con que “de a cómo fue el chayote”, etc., pero…la encuesta no la hicimos nosotros. Nosotros solamente estamos dando a conocer el resultado del estudio. Si el método científico aplicado no es el correcto, no es mi rollo. Lo único que sí podemos asegurar es que, efectivamente, Villegas Villarreal ha sabido más trabajar en la adversidad. Ha remado contra corriente y, a pesar de la quiebra en que le dejaron las finanzas, ahí la lleva. Eso no quiere decir que ya resolvió todas las carencias de los duranguenses, no, pero al avanzar en medio de aquella tormentosa realidad, advierte que quizá antes de lo previsto le encuentre la manija a las cosas y saque a la administración del desmadere en que se la dejaron…..SOSPECHAS.- Sobre la encuesta de Mitofsky, que de pasada le dio un llegue a Toño Ochoa y Lety Herrera, sorprendió porque les da una muy pobre calificación, cuando tanto uno como otra están haciendo su mejor esfuerzo por retomar el rumbo y han tenido que hacerlo también partiendo de ceros, o con varios ceros a la izquierda, pues los gobiernos que tomaron le deben a todo mundo, no tienen para pensar en grande y pues, a ese pesar, ahí la llevan, dado que Toño y Lety han emprendido importantes planes de pavimentación en los distintos puntos de la cabecera municipal e incluyen reposición total del sistema hidráulico, lo que implica dinero, pero así le están entrando y lo menos que se puede esperar es que pronto tanto aquí como en Gómez Palacio tengamos mejores calles para transitar y conservar mejor nuestras charchinas. Entonces, cómo calificarlos de manera tan pobre, si en los hechos la gente sigue creyendo en ellos, además que… insistimos, de otra forma ¿cómo entender los montones de gente que sigue aguantando mucho tiempo de pie para poder pagar su impuesto predial o replaqueo?…..BONANZA.- Mucho es lo que se rumora a gritos que la Universidad Juárez del Estado de Durango desembolsa una verdadera millonada en seguir manteniendo a la bola de “aviadores” que por años cobraron o recibieron un dinero por hacer nada, y sin embargo, lograron dar el paso de la muerte al “pensionarse”. Nada ni nadie defendió a la casa de estudios a la hora de extender la nueva modalidad de la aviaduría, pero…nunca es tarde y algo debían hacer para evitar esa enorme sangría que sigue succionando buena parte de los dineros universitarios. ¿Así o más claro? Y bueno, en tratándose de los aviadores del sistema educativo estatal también jubilados, ahora al que están partiéndole la maicera es al ISSSTE y, como las pensiones “son sagradas” o intocables, pues ya fueron “jale limpio”, sin reversa y se les tendrá que seguir manteniendo por los siglos de los siglos, hasta que termine su quinta generación. Poca mare, pero sucede…..CINISMO.- Ha quedado científicamente comprobado que la ministra Yasmín Esquivel copió la tesis de Édgar Báez para hacerse de la licenciatura en Derecho de la UNAM, pero como estamos en México, no pasa nada. La señora “ministra” sigue ocupando un espacio que no le corresponde, pues no tiene la capacidad para ello, y a pesar del prestigio que está perdiendo la máxima casa de estudios, se lavó las manos y envió el caso, debidamente comprobado, a la Secretaría de Educación Pública para que sancione a la ministra o le anule la licenciatura, dizque por no tener elementos jurídicos para hacerlo. Y en contrasentido, la “ministra” en lo menos que está pensando es en renunciar, pues asegura que, por el contrario, ella fue la plagiada, pero esa fue una argucia desesperada para explicar lo inexplicable, pues la realidad es que Báez presentó su tesis en 1986, y Esquivel en 1987. Imposible hubiera sido que Édgar le hubiese copiado el trabajo, habría sido tanto como ir al futuro. Vaya la desvergüenza de la señora “ministra” que a pesar del descrédito de que es objeto sigue tan campante como si nada hubiese pasado impartiendo justicia, no obstante que está debidamente confirmado que no tiene el soporte legal para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de descaradas son las cosas en México. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx o en cualquiera de las redes sociales, pues seguimos punteando y marcando tendencias en todas partes.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp