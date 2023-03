+ Muchos muertos entre sábado y domingo

+ La mayoría debido al alcohol y otras cosas

+ Abandonan atropellados que pudieron salvarse

+ Borracho desgracia a hijo, esposa y a sí mismo

+ Fiesta multitudinaria a Marcelo en Colima

“Varios muertos que pudieron salvarse en las últimas horas, pero pudo más el alcohol…”

Jorge Blanco Carvajal

Un domingo exageradamente sangriento el que pasó en Durango en el que se resumen más de diez muertos, la mayoría ocurridos en incidentes evitables, pero otros por la indiferencia de los participantes…..INHUMANO.- El sábado por la noche dos primos paseaban en una motocicleta, fueron atropellados sobre el Periférico y abandonados a su suerte. El responsable, que tendrá que cargar eso en su conciencia, pudo bien detenerse, ayudarlos y salvarlos. El auxilio tardó una eternidad y cuando llegó ya nada se pudo hacer…..ALCOHOL.- Luego, ayer, un hombre conducía una camioneta en la que llevaba a su familia, por el estado alcoholizado en que se hallaba perdió el control del volante, se subió a la glorieta Guadalupe Victoria y se estrelló en el monumento causando la horrible muerte instantánea de su hijo de once años, y dejando lesiones graves a sí mismo y a su esposa. Ambos están graves, y se pudo evitar. El responsable, si sabía que iba tomado, por qué no pidió mejor un taxi, un Uber o lo que haya sido, pero no haber tomado el volante. Ahí están las consecuencias con las que es posible que las sufra en lo que le resta de vida, aunque…primero hay que esperar que la libre de las graves heridas sufridas…..ALARMA.- Nosotros mismos nos sorprendimos ayer ante el registro de tanto incidente sangriento en unas cuantas horas. Hubo varios ataques en plena calle, señal de que los vagos del barrio andan desatados y las “perronas” no terminan de asentar su autoridad. Algo deben hace rápido con esas patrullas para reinstalar la calma, el orden y la paz en nuestras calles…..SANGRE.- Las otras muertes se registraron en distintos episodios, quizá de forma accidental, pero en las que recae la sospecha de la autoridad de que los manejadores y agresores no iban en sus cabales. Llevaban una alteración en su organismo que al final causó su fallecimiento lamentable…..APROBADO.- El gobernador Esteban Villegas autorizó la entrega inmediata de la afamada y nunca bien ponderada Tarjeta Madre como obsequio de Durango a nuestras madrecitas el 10 de mayo próximo. El mandatario estatal quiere que ese dinero lo reciban las madrecitas el día 10 o antes para que tenga validez y efectividad la intención del jefe del Ejecutivo respecto del Día de la Madre…..APLAUSOS.- No somos muy afectos a montarnos en las ideas de otros, nunca lo hemos sido, pero…esta mañana leímos la aportación del Profr. Jesús Mier Flores en EL SOL DE DURANGO, oiga usted, qué manera tan elegante de partirle la madere a los y las loquillos que se aprovechan de tiempos nobles para hacer sus desmanes, y de la mano blanda estatal para tolerarlas. Es hora que el pintarrajeadero en la barda de Catedral no lo pueden limpiar las cuadrillas de trabajadores municipales. Habría que preguntar ¿qué ganaron las pintoras o pintores de bote grueso? Por eso, mi reconocimiento al profe Mier Flores, qué manera de no agredir a nadie pero partirles a todas o todos su maicera…..NERVIOS.- Nuestro amigo el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Ing. Guillermo Pérez Gavilán, anda algo nervioso, quizá por la violencia que subió a los cielos en las últimas horas, pues nos cuentan que anda tratando de aclarar quiénes de los técnicos en urgencias médicas y socorristas nos hace llegar la información para enterarnos de los incidentes primero antes que las autoridades. Una vez se lo dijimos, pero se lo repetimos: Es la gente en la calle la que se entera de los hechos y de inmediato nos lo comunica. Tenemos pruebas mil, o un millón, sobre ese tipo de mensajes, pero no son ni los socorristas ni los técnicos quienes nos informan. Aparte, siempre ha sido sencillo seguir a las ambulancias para llegar junto con ellas a los incidentes. No va por ahí pues, nuestras fuentes informativas están en muchas otras partes, no en los socorristas. Y hasta nosotros hemos tenido que esperar a los rescatistas para poder trabajar y no afectar la escena del crimen…..ÉPALE.- El rumor es fuerte en torno a la desaparición del Escuadrón Aéreo de Servicios Médicos del Estado, sobre lo que se asegura que fue el titular estatal de Protección Civil, Arturo Galindo, quien decidió el cierre del departamento aéreo ante la escasez de dinero para sostener la nave en servicio. O sea, no le entendimos al rumor, pero se dice que es real, que ya no existe, que si en lo sucesivo surge alguna necesidad de traslado en el estado, los urgidos se quedarán con sus ganas…..MULTITUD.- Oiga usted, vimos varias fotografías de las fiestas que se organizaron en Colima con motivo de la visita de Marcelo Ebrard Casaubón. Se trata de un verdadero gentío que contrasta y mucho con las fotografías que hizo circular en las últimas horas la corcholata Claudia Sheinbaum. No obstante, transita en redes una encuesta en la que se asegura que la jefa de gobierno de la Ciudad de México encabeza las tendencias hacia la candidatura presidencial de Morena. Aparentemente está tres puntos arriba del carnal Marcelo, pero son tres puntos perfectamente alcanzables el día que Ebrard arranque su campaña, pues hasta ahora se ha mantenido amarrado relativa y electoralmente y no se ha soltado en busca de la estafeta morenista, pero el día que suceda quién sabe qué va a pasar. No obstante decir que Adán Augusto López sigue recorriendo el país en la solución de los problemas y levantando la imagen con buenas acciones. Ricardo Monreal no está muy interesado en meterse a la pelea, aunque cree que en una consulta honesta resultaría bien posicionado. Lo que la gente no entiende es qué hacen Claudia Ruiz Massieu, Silvano Aureoles, Enrique de la Madrid y otros suspirantes en los panorámicos de la ciudad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, donde también somos líderes.

Saludos

