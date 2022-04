“Chicotito”

+ Esteban Villegas el mejor en el debate

+ Marina deslució leyendo las tarjetitas

+ Paty olvidó que también es “chapulina”

+ Gonzalo, arranque más decepcionante

+ Lety, en Gómez tendrá un día de campo

“Empezaron a imprimir las boletas de la elección y, ¿saben qué? No incluyen a José Ramón Enríquez…”

Juan Sin Miedo

No sabemos cuántos puntos repartió el debate entre candidatos al gobierno, pero lo que sí sabemos es que el que mejor lució, el que pudo llevarse la mayoría de esos tantos en disputa, es Esteban Villegas…..CONTROVERSIA.- Tras el primer encuentro entre los aspirantes unos creen y dicen que ganó Esteban, otros que Marina y no pocos hasta vieron ganadora a Patricia Flores, pero sabremos pronto, cuando se haga una nueva encuesta sobre el resultado del debate, porque la opinión de unos resulta muy subjetiva, obedece más a sus simpatías que a lo que vieron en el encuentro convocado por el IEPC…..RAZONES.- Creemos que Esteban fue el mejor presentado; el más ágil, el más preciso, el más informado y lo mejor, espontáneo. Ni siquiera llevó una tarjetita como “acordeón”. Marina tal vez hizo las mejores propuestas, las más viables para las necesidades de Durango, pero deslució y mucho al detenerse a leer los apuntes que llevaba, que es válido, pero que le hizo quedar mal ante los electores, sobre todo ante los que no le conocían. Se perdió leyendo textos que luego se le traspapelaban. Hizo todo por defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el caso de las guarderías. Ofreció reabrir guarderías para que sus padres se vayan a trabajar sin preocupación, cuando quien las cerró fue él mismo. Se desvivió por agradecerle a AMLO no sabemos qué, si la candidatura, cuando acaba de pasar una elección en la que AMLO quedó absolutamente mal parado, algo que ya reconoció hasta el propio mandatario. No tenemos idea de qué hicieron los uno y mil consejeros que se le han acercado a Vitela, pues no hubo uno que le señalara el riesgo de salir a leer. Patricia Flores, para otros la ganadora, salió a criticar tanto a Marina como a Esteban por sus orígenes partidarios, los tachó de “chapulines”, cuando ella misma renunció hace poco al PAN para irse a Movimiento Ciudadano. Habló muy leve de su paso por la Presidencia de México, por eso sus adversarios ni lo consideraron, pero no nos hagamos, su lado flaco es precisamente la serie de caprichos y arbitrariedades cometidas como jefa de la oficina presidencial. Tiene no una, sino varias acusaciones de corrupción por haber dispuesto distintas obras que no eran de su incumbencia, como la hoy llamada “Estela de Pus” (antes se llamó Estela de Luz, pero cuando se supo cuánto gastaron en ese estorboso mamotreto, pasó a ser la “Estela de Pus”). Total que, la realidad es esa. Nuestra opinión quizá no concuerde con la de algunos, como seguramente sucederá, pero para los cuartos de guerra es necesario entender lo que justamente ocurrió. Que no es definitivo, puesto que apenas es el primero de tres debates, y todavía es posible componer el camino. Ah, pero si se equivocan, si se engañan a sí mismo y dejan fluir las cosas como van, quizá se anden arrepintiendo al final de la campaña. El encuentro de ayer convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe servir de guía precisamente para los cuartos de guerra a fin de que cambien lo que no está bien y que puede incidir en el resultado final. Más les vale, a los tres, no confiarse y tomar lo de ayer como una guía de qué no volver a hacer y qué considerarlo para afianzar su promoción. Así es esto…..TÓMALA.- Anoche arrancaron las campañas de los aspirantes a los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Aquí, el de más organización, sin duda, fue el aspirante de la alianza Va por Durango, José Antonio Ochoa. Fue arropado por exgobernadores priistas, por los dirigentes de los tres partidos postulantes y por una multitud en la que las inmediaciones del paseo Las Alamedas fueron insuficientes para catapultar la aspiración de Toño. Gonzalo, el aspirante de la coalición Juntos Hacemos Historia, todavía anda buscando a los jóvenes para empezar. Alguna vez pensamos y dijimos que el que estaba buscando el mejor plan de arranque sería precisamente el exalcalde González Yáñez, pero…no hay tal. Si tantito me apuran, es el de Gonzalo el peor organizado de los aspirantes en esta capital y, a eso, no podemos hallarle el lado triunfador…..VÁMONOS.-Mientras tanto, en Gómez Palacio, Lety Herrera arrancó la búsqueda de la alcaldía gomezpalatina con una verdadera fiesta política coreada por unos diez mil seguidores. Oprobioso resulta hablar de la trayectoria de la hija de Don Carlos, pero sí podemos decir que es bien querida en la región como para augurarle el triunfo. Betzabé Martínez Arango, la candidata de Morena y sus aliados, tiene buenas intenciones, pero piensan muchos que la mandaron a perder ante Lety, dado que es nueva en el negocio y no tiene ni tantito de las tablas de la exalcaldesa. En fin, pero no adelantemos vísperas, ni en política ni en la guerra ni en ninguna parte hay enemigos pequeños. Vean a Ucrania cómo se está defendiendo ante la enorme Rusia, pero…obvio decir que para ganarle a Lety tendrá que hacer un poquito más que irse y regresarse de rodillas a Chalma…..LERDO.- Homero Martínez, alcalde con licencia de Lerdo, inició igualmente esta madrugada su proselitismo. Tiene en Tere González una adversaria a modo, o quizá para eso se la puso Morena, porque mientras Homero lanzó las campanas a vuelo a los 6 minutos de este miércoles, Tere todavía la está pensando, pues inicia su promoción hasta las seis de la tarde, ya perdió un día. Samir Rivera es el candidato de Movimiento Ciudadano por esa misma demarcación, pero…parece que ni se ha enterado que ya puede empezar a buscar votos. Mientras su compañero de partido en Gómez Palacio, Gustavo Acosta, también arrancó campaña esta madrugada, pero…de una forma mucho muy discreta. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

