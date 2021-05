“Chicotito”

+ Morenacos robaron despensas al DIF Estatal

+ DIF es una instancia autorizada para el reparto

+ Además lesionaron a empleados y trabajadores

+ Morena quiere robarse las AFORES para sus planes

+ Ni candidatos ni partidos terminan de convencer

“Morenacos robaron más de mil despensas al DIF Estatal, lesionaron a dos personas y… nadie acciona contra los forajidos…”

Juan Sin Miedo

Salvo prueba en contrario, solamente el DIF Estatal, la Secretaría de Bienestar y otras instancias públicas debidamente establecidas están autorizadas para repartir despensas en estos tiempos. Están dentro de la ley, para muchos, no para Morena…..ESCÁNDALO.- Ayer que personal del DIF Estatal distribuía paquetes alimentarios absolutamente legales, dentro de la ley pues, fue sorprendido por una bola de facinerosos (porque actuaron como tal) llegaron, reventaron todo y acusaron reparto político de las despensas. Golpearon a hombres y mujeres, sin importar edad o sexo bajo el pretexto de “estar comprando votos”. Le quebraron la nariz a un empleado y a una dama le causaron lesiones serias que, desde luego, dan cabida a acciones de tipo penal que…sin embargo, no se han dado. Nadie del DIF Estatal se ha manifestado sobre el particular y quién sabe si emprenderá alguna acción contra los forajidos morenacos que acabaron ayer con el cuadro y “descubrieron” (oooootra) compra de votos masiva del año, cuando es el DIF Estatal la principal instancia para el reparto de paquetes alimentarios. Ya dijimos que también pueden hacerlo Bienestar y otras instituciones sin problema ninguno. Las dificultades son para partidos y candidatos o sus propios, y se supone que al DIF Estatal le valen los candidatos y partidos, o al menos eso suponemos. Aparte, en el caso de ayer hay nombres y apellidos, los revoltosos de los últimos tiempos que con esos golpes sensacionalistas creen haber encontrado el camino para llevar a Morena al triunfo el seis de junio, cuando los mismos morenacos insisten en complicar el ascenso…..S.O.S. Hambres viejas, necesidades agolpadas o desesperación de no avanzar en objetivos hacia el 6 de junio, pero Morena enseña el cobre. Hoy trasciende que un diputado propuso disponer de las afores para financiar proyectos federales oscuros e inviables. Ayer, el senador Francisco Javier Salazar Sáenz, en rueda de prensa alertó que el diputado de Morena Edelmiro Santiago Santos Díaz anunció que presentará una reforma para nacionalizar, sí, para adueñarse de las Administraciones de Fondos para el Retiro (las afores) que están integradas con dineros de los pensionados y jubilados, dineros de los mexicanos que nada más con esa iniciativa pasarían a manos no sabemos de quién para la “consolidación del gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública de este país…”. La iniciativa la tiene ya en su escritorio el líder de la cámara baja Ignacio Mier y se supone que la están analizando para llevarla pronto a la discusión y a la correspondiente aprobación. Estaríamos hablando nada más y nada menos que de 4 mil millones de pesos (doscientos millones de dólares) que en automático pasarían a poder del Banco de Bienestar que habría de administrarlos como si fueran dineros propios, y los pensionados y jubilados nos quedaríamos sin un quinto y, de fracasar los proyectos estimados para emplear esos recursos, de igual forma se irían al cesto de la basura, nos dejarían con una mano adelante y otra atrás, bueno, ya estamos, ya no cambiarían mucho las pobrezas de los pensionados..…ALTO.- Sorprende no el hambre vieja de los morenacos aspirantes a nuevos ricos, sino la desfachatez con que deciden las cosas sobre dineros que nos costaron a los mexicanos que nos sobamos la espalda en sacar adelante al país en los últimos cincuenta años o más. Claro que no debe pasar, no debemos permitirlo y tenemos que hacer lo que sea para que no sigan metiendo la mano en nuestro bolsillo, al que ya le dieron otra friega al condenar el pago de umas y no del salario mínimo. Qué afán de molestar al vecino, y lo que nos parece todavía más lamentable es entender que esas “brillantes ideas” las presenten a los mexicanos precisamente en tiempos electorales. ¿No podían esperar tres semanas para sorprendernos con sus sospechosistas intenciones? Aunque…bueno, hay que darles las gracias porque nos alertaron a tiempo y que en ese ínter los mexicanos podamos movilizarnos para evitar que nos quiten la poquedad que nos dejaron de pensión. Antes, que nos expliquen por qué en los casos del IMSS e ISSSTE los hospitales simple y sencillamente no tienen medicamentos, cuando se supone que ambas instancias las financiamos los trabajadores con nuestras cuotas, que debemos aportar gústenos que no, queramos que no, y en donde el gobierno no tiene nada qué ver, o de menos el gobierno no aporta nada y no tiene por qué autorizar o desautorizar la compra de medicamentos. La adquisición de equipo y medicinas, en otra circunstancia, sería potestad nuestra, de todos los trabajadores que aportamos o seguimos aportando para el sostenimiento de IMSS e ISSSTE. ¿O me equivoco?…..IDEAS.- ¿Hubo debate político en Durango? Se intentó de menos reunir a los candidatos para conocer sus propuestas, peeeero, no estuvieron los convocados y con eso cualquier buena intención se estrelló en las ínfulas superiores de otros que ya se creen los dueños del balón, cuando, en la estricta realidad, a menos de tres semanas de las votaciones, la gente sigue sin identificar un buen proyecto, una buena propuesta, una mejor oferta que sobresalga de entre las muchas en el mercado. Y si tantito me apuran, esto ya se acabó, ya no tiene para dónde hacerse. Quedaría por ahí algún brinco o sombrerazo de los protagonistas, pero…se están tardando. No terminan de meternos a su agenda, les falta, les sigue faltando a pesar de que estamos muy cerca del fin de la contienda.

