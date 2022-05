“Chicotito”

+ La mejor propuesta municipal, la de Toño

+ Presentó a directores de medios su proyecto

+ Lo concibe en base a experiencias exitosas

+ El equipo se integrará con jóvenes preparados

+ El que no funcione, rápido, que desaloje, dijo

“El municipio de Durango tiene los recursos para salir adelante…”

José Antonio Ochoa

Ante los directores de los medios de comunicación el candidato a la alcaldía de Durango capital, José Antonio Ochoa, expuso la variedad de planes que tiene para desarrollar en caso de que el voto le favorezca…..PROYECTOS.- Tiene Toño para transformar el municipio de la capital un rico abanico de estudios elaborados por profesionales, nada de vaciladas o a la primera ocurrencia, que pueden terminar con muchas dificultades de los ciudadanos. Trae el candidato de la alianza Va por Durango un cúmulo de ideas debidamente concebidas y sustentadas para atacar de manera directa el creciente y preocupante problema de los suicidios. La salud mental de la población será uno de los renglones de mayor movilidad en la próxima administración edilicia, dijo, para la que se dispone de un equipo grande de sicólogos, médicos, abogados, enfermeras y administrativos que pasen del lamento al ataque directo del gravísimo problema. El tema de los suicidios ha rebasado todos los supuestos y tenemos que combatirlo sin dilación…..HECHOS.- Los proyectos, dice Toño, pareciera que son sueños de campaña concebidos en la primera ocurrencia, pero forman parte de un plan amplio de políticas públicas en las que, en los hechos, lo que se haga será lo que digan los ciudadanos. Instauraremos los “Miércoles Ciudadanos”, en los que los integrantes del cabildo y el municipio capitalino sesionarán cada semana en las distintas comunidades para recoger los problemas de la población y que se resuelvan, quizá en el mismo lugar. La administración podrá moverse en función de lo que el pueblo está pidiendo y no quitaremos el dedo del renglón hasta que los problemas se resuelvan…..BILLETES.- No son sueños -replica Toño- son ideas que están tomando forma en el paso de los días, para lo que el municipio está suponiendo una herencia económica de la saliente administración, además de una serie de gestiones ante el Gobierno Federal a las que todos los municipios tienen acceso. Mi gobierno tendrá los recursos para hacer realidad todos y cada uno de los acuerdos que vayamos amarrando con la sociedad…..GRANDEZA.- Habló el candidato de la alianza sobre una serie de proyectos importantes para la ciudad a fin de poner remedio a una serie de dificultades de comunicación, de seguridad, de agua potable, aprovechando experiencias exitosas de otros estados, para lo que hizo un recorrido prácticamente por toda la República a fin de conocer cómo le hicieron en otros lados para solucionar los problemas más sentidos de la sociedad. Le acompañó el exgobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero, quien está compartiendo con José Antonio la fórmula para haber dejado Guanajuato con el mejor sistema de salud del país, para dejar deuda de cero pesos, y para atacar de frente la inseguridad y con mucho mejores sueldos a los policías para poder tener guardianes confiables, que en verdad cuiden a la sociedad a la que se deben. La ciudad -insiste Toño- se transformará con nuestras políticas públicas. La transformaremos en sus vías de comunicación, en sus bulevares importantes y, sobre todo, en sus problemas más sensibles como el de la vivienda, para lo que se ha pensado en levantar no una, sino las torres que sean necesarias en los terrenos adyacentes de la vieja estación del ferrocarril. La seguridad -adelantó- tendrá un mejor sistema de vigilancia con un mejorado y reforzado sistema “Simón”. Muchas de cuyas cámaras ya no sirven o no rinden los resultados necesarios, por lo que no se puede aspirar a una mejor seguridad porque no tiene el respaldo de los sistemas digitales. Durango será la primera ciudad del país en hacer su movilidad en vehículos eléctricos. Las patrullas serán híbridas, con posibilidad de funcionar con electricidad y gasolina. Al contar con más agua potable en la capital se tendrá que adaptar el sistema a las necesidades de la población, para lo que se habrá de utilizar en el breve plazo el agua de la presa Guadalupe Victoria, aun cuando al tiempo se estará trabajando en el proyecto Tunal 2, que está también durmiendo el sueño de los justos…..ORDEN.- El próximo gobierno municipal habrá de adecuar su funcionamiento a las necesidades de personal, es decir, adecuarlo a las mejores mujeres y los mejores hombres, en su mayoría jóvenes con capacidad para las distintas ramas a los que serán integrados. Se arrancará con un equipo importante de colaboradores especializados en las distintas ramas, los que tendrán que rendir los mejores resultados que se irán viendo en función de otro proyecto en mente, el de celebrar juntas de trabajo por lo menos semanalmente en las que el alcalde esté monitoreando los rendimientos, y los que no produzcan lo necesario, o que no alcancen objetivos, con pena y todo, se les pedirá que dejen el lugar a otra persona con ganas de una mayor productividad. No esperaremos hasta el final a ver los fracasos sobre los que ya nada se puede hacer…..SÍNTESIS.- La verdad, me convenció Toño Ochoa. Ojalá que así convenza a lo electores para que pueda hacer realidad su aspiración al cargo. Aspira a la alcaldía capitalina en función de una serie de preparativos que pueden catapultarlo hacia un estado de cosas satisfactorio o por lo menos que atienda a los ciudadanos. “No será un gobierno de amigos, será un gobierno de gente joven pero preparada, dijo finalmente”. Y le creemos, ojalá que el poder no lo enloquezca y termine haciendo el ridículo y la decepción de la que pronto tendrán que retirarse Jorge Salum del Palacio y sus amigos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

