“Chicotito”

+ Echan a rundar a Joserra, lo dejan colgado de la brocha

+ Inauguró su propia temporada de “encuestitis”

+ Minutos después el CEN Moreno dice que es FALSO

+ Cada quien trae su encuesta aunque jalada de los pelos

+ Esteban Villegas sigue calificando mejor que todos

“Volvemos a los tiempos de la “encuestitis” en los que cada aspirante trae su propio estudio, sus propios números…”

Juan Pueblo

Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, dice la vieja y sufrida conseja popular, justo lo que le pasó a José Ramón Enríquez. Alguien lo echó a rundar, publicó su propia encuesta con el aparente aval del nacional de Morena, pero a los minutos lo desmintieron…..FALSO.- Enríquez inauguró su propia temporada de “encuestitis” en la que, como decíamos ayer, pasaba a convertirse hasta en el “tapado” para las distintas pruebas de la olimpiada de Tokio. Sugirió sin querer que con ese estudio pasaba a convertirse en la última cerveza en el estadio, desdeñando de forma irresponsable a sus compañeros de partido que ya están formados. A saber, Gonzalo y Maribel Aguilera, que en muchos estudios califican mejor que el oftalmólogo…..ALTO.- El caso es que, cuando el abultado club de fans de Joserra desató una intensa y extensa campaña promocional de la tal encuesta en redes sociales, cuando menos se lo esperaban vino la contraorden. Alguien del CEN de Morena divulgó un rotundo FALSO para desechar la afamada encuesta en la que Enríquez trataba de demostrar ser el mejor en Morena. Aseguró que como por arte de magia había amanecido con el 39.4% de las posibilidades de victoria el primer domingo de junio, admitiendo que incluso Carlos Maturino está calificado con 29.3% de la intención del voto, mientras Gonzalo, que es la pieza fuerte del PT y quizá parte de Morena, apenas califica con un pobre 13.1%, y para acabarla de completar, al mejor de todos, Esteban, que es quien de manera natural encabeza todos los casilleros, apenas le da un 18.2%. Números absolutamente descabellados sacados quién sabe de dónde, aun cuando al pie de la página aparece C&ERESEARCH sin poder decir que el trabajo sea de TResearch. Subrayar que Enríquez aparece en una lista en la que figuran otros prospectos a gubernaturas como Américo Villarreal, de Tamaulipas; Susana Harp, de Oaxaca, María Lezama Espinosa, de Quintana Roo y Karla Arely Espinoza de Aguascalientes. Se trata de una boleta informativa que al parecer de manera inicial tuvo el visto bueno del CEN de Morena para que se divulgara públicamente. No sabemos qué pasó, dónde hubo bronca. El caso es que cuando muchos querían hacer hasta baile para celebrar el “destape” de José Ramón, vino la contraorden al asegurar que se trata de un documento FALSO, así con mayúsculas, sobre lo que ni Enríquez ni sus adoradores han vuelto a decir nada. Aunque no tienen que decir mucho, puesto que las evidencias son por de más puntuales. No hay que ir por ninguna información a ninguna parte. Esos números distan de manera diametral respecto de los primeros que emitió TResearch en donde los punteros y por mucho en Morena son Gonzalo y Maribel Aguilera. Incluso, si tantito me apuran, en varios de esos estudios califica mejor la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, como para que no la descarte nadie. Y luego, como para que se calienten y entren, hoy la misma encuestadora TResearch divulga un nuevo trabajo de campo en el que precisa que es Morena el partido con una mayor percepción de triunfo, pero…con la variante de que también Morena es el partido con más rechazo de cuantos existen en Durango. Los ciudadanos lo repudian a razón del 49%, en tanto que lo aceptan el 23%, una distancia alejadísima en cuanto a lo negativo. El rechazo a Morena, dice la encuesta, arranca en la campaña con 24%, sube a 25%, desciende a 24% y en la campaña baja otro punto, pero lo sostiene como el más odiado por encima del PAN y del PRI concretamente en lo que toca a la elección del próximo gobernador…..FUCHI.- Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente en contra de José Ramón Enríquez, viene otro segmento del estudio de marras que precisa que de las figuras públicas Gonzalo es el de más mala opinión ciudadana con un 50%, pero seguido de José Ramón con 49%, en tercer lugar por Maribel Aguilera con 42%. Héctor Flores, es de los menos rechazados al calificar con 16%, Carlos Maturino con un 21%, el mismo porcentaje de Esteban Villegas…..TAPADO.- Y los números al interior del PRI no han variado. Esteban Villegas se mantiene a la palestra pero por mucho por encima de Luis Enrique Benítez. Villegas arrancaría una hipotética campaña con 50% de la intención del voto, por 11% de su compañero de partido. Y los números al interior del PRI no han variado. Esteban Villegas se mantiene a la palestra pero por mucho por encima de Luis Enrique Benítez. Villegas arrancaría una hipotética campaña con 50% de la intención del voto, por 11% de su compañero de partido. Esteban subiría a 55%, luego bajaría a 44, más adelante a 46 pero en la recta final de la contienda ascendería a 49% de los votos, mientras Enríquez no solo se mantendría, sino que descendería en las perspectivas de mejora. Aun cuando, según los que saben, no sería precisamente Villegas la carta fuerte tricolor para tomar la estafeta de nuevo en campaña, aun cuando no aparece figura alguna, ninguna, como para atravesársele a Esteban, situación que perdura y por la que todavía hay quienes ven al sanjuanero enfundado en el chaleco marrón, pues hasta ahora, según los que saben, todo mundo le ha hecho al fuchi tricolor.

Muchas gracias