“La casa que recibimos (Gobierno del Estado) ya estaba en ruinas, hipotecada y rematada…”

Rosario Castro-Leyla Fallad

La casa que recibimos no era nueva ni había sido remodelada. Se estaba cayendo desde administraciones pasadas. La deuda que fuimos encontrando alcanzó de manera sorpresiva los 18 mil 700 millones de pesos y tuvimos que hacerle frente, dice Rosario Castro Lozano…..TRAMPAS.- Todas las dependencias tenían deuda oculta, pero la que más fue la Secretaría de Salud con más de cuatro mil millones de pesos que, sin embargo, hubo de pagar el gobierno del Dr. José Rosas Aispuro Torres…..PARADAS.- Castro Lozano, jefa de gabinete y la contralora del estado, Raquel Leyla Fallad, hablaron este mediodía con los medios y precisaron que pareciera que Aispuro es el causante de todas nuestras desgracias, incluyendo la quiebra estatal, pero…es cuestión de volver la vista atrás y entender cómo se recibió la feneciente administración. Y sobre la casa que menciona Marcela Andrade, ni fue nueva y ni siquiera remodelada. Es la herencia del pasado, quizá del anterior gobierno o hasta del antepasado, pero cargarle todas las culpas al doctor Aispuro es un exceso, como exceso es asegurar que el dinero se lo robaron el aún mandatario y su esposa, que les permitió comprar quién sabe qué grandes negocios que, sin embargo, nadie ha demostrado nada…..TOMATAZOS.- Mire que los tomatazos se están abriendo ante la sociedad en la pelea por la candidatura presidencial de Morena. Estamos viendo ya diversos artículos de persecución a Marcelo Ebrard con los que se confirma la noticia destapada por Carlos Loret de Mola y Latinus, que adelantaron que Claudia Sheinbaum entregó 64 millones de pesos a alguien para que le tupan al carnal y destaquen positivamente todo lo que se pueda sobre su gobierno en la Ciudad de México. Seguimos creyendo que el dineral que está invirtiendo Claudia está justificado, pues Marcelo ya está muy avanzado y, para alcanzarlo, será necesario meterle no 64 sino algunos miles de millones de pesos. Ayer, llamó mucho la atención la advertencia de Ricardo Monreal al asegurar que llegado el momento se inscribirá en la convocatoria para participar por la candidatura presidencial y, al final, será el candidato. Lo dice tan convencido que a veces lo vemos en la ilusión encabezando la papeleta presidencial, a pesar de que el zacatecano no está entre las “corcholatas” que destapó AMLO el 5 de julio pasado, Monreal sugiere que pudiera ser el caballo negro que, no nada más anda alcanzando, sino rebasando por la izquierda o por la derecha. Eso dice, aunque nuestras mediciones indican que la pelea la encabeza Marcelo Ebrard, le sigue Claudia Sheinbaum, luego Adán Augusto López y al final muy rezagado el líder de la Cámara de Senadores, Ricardo pues…..MEMORIA.- Cosa de buscar a Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras para que nos digan si saben algo, pues el saliente gobierno les endosa los errores que están a punto de tirar la casa y por lo que desde hace días se está lapidando de manera inmisericorde a Aispuro Torres, sin olvidar que Herrera Caldera culpó a Ismael el día de su cumpleaños 50, para lo que aseguró que estaba confirmada la comisión de una serie de delitos, especie que ya no estaba bajo investigación, sino que estaban plenamente comprobados. Por eso decimos que, aunque el doctor Aispuro ya se va, está prendiendo más lumbritas que no sabemos quién vaya a apagar, aun cuando Esteban Villegas Villarreal advirtió que él no será tapadera de nadie y que a las cosas habrá de llamarlas por su nombre. ¡Órale…!!!…..ORDEN.- Lo malo es que nadie, ni Jorge ni José, hablan de cifras ni de posibles sospechosos, como que no quieren llegar a ninguna parte. Además de que para todos los efectos legales, si se cometió algún delito ya prescribió, aunque serviría para aclarar quién cometió más errores y si es correcto cargarle todas las pulgas a Aispuro…..TIRO.- Alejandro “Vandalito” Moreno, líder nacional del PRI, asegura que su partido puede ganar solo la elección federal y que no necesita para nada al PAN y al PRD. Nosotros, aunque no seamos priistas, le advertimos que está equivocado, que solo el tri no ganará ni un concurso de belleza. Moreno se está creciendo al castigo resistiendo maderazos de todos lados, consecuencia de los audios que ha publicado la gobernadora de Campeche Layda Sansores, pues eso puso de pechito a Vandalito y por medio de la diputada Yolanda de la Torre pidió en la cámara que el Ejército se mantenga en las calles por otro buen tiempo. Es decir, Morena se quita esa culpa y se la endosa a los priistas quizá a cambio del perdón de la 4T al exgobernador campechano y muy posiblemente para detener los famosos audios en los que Vandalito se muestra tal cual, como un verdadero pillastre que aconseja cómo matar periodistas: “A los periodistas no se les mata a balazos, se les mata de hambre, papá…”. Reta Alejandro a PAN y PRD a que rompan la alianza Va por México si es que en verdad están molestos por la arriba citada iniciativa, pues cómo que pedir que el Ejército se mantenga en la calle si todo mundo estaba pidiendo sean regresados a los cuarteles. 