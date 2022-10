+ Nuevas placas, obligado y doloroso

+ Todos tenemos que ponerle a la charola

+ Regresa Adrián Alanís al servicio público

+ Hallan nómina paralela en oficina educativa

+ Niega Vandalito que el PRI apoyará reforma

“Adán Augusto López ha logrado convencer a los priistas para que apoyen la reforma que eliminará al Instituto Nacional Electoral…”

Andrés Manuel López Obrador

Las grandes necesidades estatales exigen de los duranguenses no nada más pagar nuevas placas, y si quedamos que entre todos habremos de sacar a Durango del atolladero, pues a sufrir, pero a cumplir…..DOLOROSO.- Claro que se trata de una decisión dolorosa para la administración, algo que por lo general los nuevos gobernantes se resisten a sacar un nuevo tributo, porque va en detrimento de la credibilidad con que llegó al cargo, pero en el caso no hay de otra, o mejor dicho, es la única salida al atorón en que nos encontramos…..SERVICIOS.- Los impuestos son por lo general aportaciones del pueblo para que mejoren los servicios públicos en lo inmediato, y por ello se esperan pronto mejoras en nuestra vida diaria, en nuestro ir y venir por la ciudad. Ojalá se cumpla esa máxima y que al final los contribuyentes queden satisfechos con los servicios recibidos…..APLAUSOS.- Trascendió ayer que en el primer mes de trabajo Esteban Villegas Villarreal está ya colocado entre los mejores del país, y la esperanza del pueblo para corregir el estado de desastre en que le entregaron la administración. Es coincidente con las aclamaciones que ahí están en redes sociales tanto para el gobernador como para el alcalde José Antonio Ochoa precisamente por su reacción ante la tragedia sufrida por nuestra compañera Minita y sus ocho familiares (once muertos en total). Una y otra autoridad supieron hacer suyo el dolor de esa humilde familia duranguense y mostraron su rostro humano y sensible que no se les conocía. Ojalá nunca cambien y que el poder que ya tienen en sus manos no los maree como desgraciadamente se nos perdieron los anteriores, y que no defrauden la esperanza que ahora ha renacido con ellos; recordemos que hace seis años, con Aispuro a la cabeza, la gente también creyó que estaba renaciendo la esperanza y que, “El Güerito” sobre todo, vendría a constituirse en el líder genuino que no ha tenido Durango hace muchos años…..SORDERA.- Mucha gente está pidiendo cuentas al Partido Acción Nacional sobre ese desastre heredado a Esteban y Toño, o si no se ha percatado de esa triste realidad. El PAN no es el culpable, pero es responsable solidario, porque es quien lo propuso a los duranguenses como el remedio para nuestros males y salió, para decirlo rápido, el peor de todos. Y tiene que levantar la mano Acción Nacional o de menos solidarizarse con los que están exigiendo justicia para los saqueadores, porque a la vuelta de dos años el PAN volverá a salir a la calle a pedir votos y entonces se la cobrará la gente. Además, José Aispuro, en la felicitación en redes a Marcelo Ebrard, se está anotando a pesar de los pesares, para lo que viene, por eso la urgencia es mayor de que el Partido Acción Nacional se solidarice o se desmarque del exgobernador que según el dicho de los que saben ha dejado al gobierno empantanado para unas seis administraciones. Y que luego nos venga a salir con que quiere ser senador, pues cómo, qué estamos locos…..FIESTA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador festinó anoche que el PRIMOR, es decir, Morena, el PRI y sus aliados, habían llegado a un acuerdo para ir por las reformas eléctrica y electoral que estan en el imaginario, en el dicho, el jefe de la nación adelantó que Adán Augusto López había llegado a punto para construir acuerdos importantes como ese de las reformas. Hoy, el desconfigurado Alejandro Moreno, mejor identificado por Ulises Ruiz como “Vandalito”, reapareció en la escena pública nacional y negó que el PRI vaya a respaldar alguna reforma que busque la desaparición del INE. No se ha acordado nada de eso y de una vez lo decimos: “No respaldaremos nada que vaya contra el INE, no hay tal acuerdo…”. Será bueno, o será malo, no sabemos, lo que sí es que el gobierno o Morena sigue aprovechándose de los audios que le grabaron a Vandalito por sus transas antes, durante y después de la gubernatura de Campeche, y ayer, por momentos corrió la especie de que al final habían doblado a Vandalito para que respaldara la maquiavélica intención cuatrotera de desaparecer el INE para, entonces sí, despacharse en absoluta libertad. No se lo perdonarían los mexicanos al líder tricolor y tampoco al partido…..NEGOCIOS.- Nada, que por más que quisiéramos sustraernos del bestial saqueo del pasado gobierno, ahora se sabe que no nada más en el supuesto Galdino Torrecillas armó su despacho alterno a la consejería jurídica para litigar y ganar más de 600 millones de pesos contra el propio gobierno, pues ahora se suma otro probable hallazgo millonario: Rubén Velasco, exdirector del gasto educativo, también armó una nómina alterna con trabajadores inexistentes y se enchalecó los sueldos de decenas, si no es que de centenas incluidas en esos listados pero que nunca hicieron nada más que gastar esos dinerales. O sea que, hay muchas, muchísimas razones para acaparar todos los amparos de la justicia federal. Saben los forajidos que ya les están buscando y que por más que se alejen irán por ellos a donde se vayan. Aparte, se insiste en que aquí sigue la regidora exdirectora de comunicación social y que es parte del saqueo, ¿por qué no la llaman a que platique lo que sabe? …..REGRESO.- Adrián Alanís regresó a la administración pública, ahora como jefe de asesores del alcalde Toño Ochoa. Sin duda un fichaje de primera línea que mucho servirá al edil para sacar adelante los muchos propósitos que tiene para la capital. Junto a Alanís volvió el profesor Adrián Valles Martínez que, por igual, es un hombre experimentado que también habrá de aportar mucho al nuevo gobierno capitalino. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos a todos

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp