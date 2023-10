+ Poder Judicial necesita mucho dinero para operar

+ La banda de forajidos se llevó hasta el último centavo

+ Antes que desaparecer fideicomisos hay otras opciones

+ Temen peores consecuencias en oriente medio

+ ¿Tú también, Enrique? No hallan 1,500 obras

“Temen la barbarie en oriente medio por la orden de Netanyahu…”

Anónimo

Sobra deducir que los forajidos aispuristas también maltrataron las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, dado que su presidenta Yolanda de la Torre está pidiendo 70 millones de pesos para poder salir de sus principales compromisos…..ELEGANCIA.- Yola, no quiere problemas con nadie, pero asegura que el pasado dejó temblando al Poder Judicial local, incluyendo el fondo auxiliar, que es sagrado, pues se conforma con dineros que se depositan en los diversos juicios y que un día tienen que entregarse a quien pertenezcan…..ATORÓN.- La magistrada presidenta del TSJD asegura que en otra circunstancia el Poder Judicial debió cerrar inmediatamente que arrancó la presente administración, pues no nada más la dejaron “temblando”, sino que la sometieron a un ultraje poco más que lamentable…..ACCIÓN.- Es por eso que la responsable de impartir justicia en Durango, Yolanda De la Torre, se desmarcó del pasado y puso a la consideración de la Fiscalía anticorrupción expresa demanda contra uno o contra dos de sus propios magistrados, pues consideró que se extralimitaron en sus funciones precisamente respecto del manejo de los dineros…..TEMORES.- Anoche Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ordenó que los palestinos asentados en la parte norte de la franja de Gaza se replegaran al sur, y estableció un plazo de 24 horas. No explicó las razones pero dedujo el premier que en esa zona se ha apoltronado el grueso de los miembros del grupo terrorista Hamas, a los que advirtió que todos sus componentes deben considerarse hombres muertos. La orden israelí sorprendió a medio mundo, particularmente a la Organización de las Naciones Unidas que teme una barbarie contra la agrupación terrorista hasta que no libere a los rehenes que tomaron en su poder el sábado pasado. No terminamos de entender qué pelean Israel y Palestina, aun cuando Israel sostiene que su guerra no es contra los palestinos, sino contra los integrantes del grupo Hamas que son los responsables de los cientos o miles de muertos israelíes encontrados en las últimas horas. O sea, para resumir, más que ceder, las partes están intensificando sus ataques y las bajas mortales no se detienen. Mientras, Estados Unidos sigue respaldando con todo a Israel; Irán y quizá Rusia azuzando a Hamas a que mantenga sus ataques a Jerusalén. El gobierno de México, ante la crisis de oriente medio, ha establecido un “puente aéreo” con Israel hasta repatriar a todos los mexicanos que se encuentran en aquella nación. Esto es, que los vuelos de las naves de la Fuerza Aérea Mexicana entre Israel y México continuarán hasta que no quede un paisano en aquella región…..LAMENTABLE.- Nos enteramos ahora que X o lo que fuera Twitter se ha convertido de la noche a la mañana en el refugio de individuos y grupos para hacer circular noticias falsas. Especialmente en torno al conflicto en medio oriente, X ha divulgado infinidad de noticias falsas, fotografías apócrifas de otros tiempos que sin embargo han motivado otras acciones violentas en diversas partes del mundo. Medio mundo se ha quejado ante el dueño de X, Mark Zuckerberg Martínez De la Garza, para que su red identifique rápido una noticia falsa y la frene, pero…la agilidad de los malosos ha ido siempre adelante de las acciones de los responsables de la red social y, cuando cierran una nota, ya se esparció por el mundo con los efectos negativos narrados…..LÓGICA.- Si aterriza el gobierno la incautación de los miles de millones de pesos de los fideicomisos de la Suprema Corte, se expondrá a los juzgadores a ponerse de nuevo al mejor postor, a impartir justicia al que tenga más dinero. Algo que se creía desterrado, pero…una de las razones por las que el Poder Judicial paga bien a sus empleados es para que no se vendan al primero que llegue con cochupos. Más bien, antes que desaparecerle los fideicomisos, que en el supuesto golpeará más a los trabajadores que a los ministros, debe establecerse un filtro, un cedazo o alguna fiscalía que esté pendiente de los fallos judiciales y que en dado caso pueda intervenir cuando haya evidencias de errores intencionales en las decisiones. Y si se confirma que los jueces equivocaron su fallo de forma evidente, o descarada, que vengan las sanciones. Eso funcionaría más que el castigo que trata de imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además, antes que un acto de justicia, perece una gandallez con el pretexto de la razón…..CINISMO.- La SEDATU advierte que no encuentra por ningún lado más de 1,500 obras que supuestamente hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. La lógica dice que hay que profundizar en la sospecha, que hay que seguirlas buscando y que si no se hicieron ir sobre los “constructores” que solo se enchalecaron los billetes sin entregar nada, pero también sobre los superiores o jefes de área que se hicieron tontos a la hora de revisar el final de tales “obras”. Así debía ser. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

