+ Aispuro pudiera tener ya la senaduría amarrada

+ Todo está en manos del líder Marko Cortés

+ Panista tiene mucho para asegurar el acuerdo

+ Los priistas se revelan y no quieren a Pepe

+ Chinchero y pulguero en hospital del ISSSTE

“El amor cada vez cuesta más, pero ahora, mucho más, con la inflación de todo….”

Juan Pueblo

Nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, Aispuro será senador por el PAN. Tan así que el escaño puede estar ya en la bolsa del exgobernador, todo depende de cuánto hubo de por medio para ese plurisospechoso acuerdo…..BISNES.- No tiene otra explicación la vergonzante y lastimera justificante que vino a pasar Marko Cortés. Vino a vernos la cara de .endejos a todos defendiendo precisamente a la peor administración estatal de los últimos 300 años…..REACCIÓN.- Cortés ha de saber ya que nada más vino a unificar a los priistas en contra suya y de su desvergonzado negocio. Ninguno de los notables o magníficos que ha tenido el PRI en los últimos tiempos estuvo de acuerdo y hubo expresiones hasta de incredulidad, pues el gobernador Esteban dijo: “¿Es en serio…? ¿No es una broma?”…..BILLETES.- Si Cortés se hizo de una lana con esa afamada senaduría puede acomodarlo en cualquier circunscripción, no precisamente en la de Durango, por eso decimos que, dependiendo de cuánto estamos hablando el escaño ya lo tiene Pepe en la bolsa. Acá, los tricolores no quieren a Aispuro ni lampreado en huevo. Y sí, si llegaron al acuerdo, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, Aispuro será senador por segunda vez en su vida…..CHINCHERO.- Antes de que se nos olvide, desde hace días se nos informó que la clínica “Santiago Ramón y Cajal”, del ISSSTE, es un panino de chinches y cucarachas. Aseguran que los animalejos esos andan hasta entre las camas de los enfermos y que hasta los han visto y sentido en los quirófanos. Ojalá fuera un cuento, que es un desquite de algún derechohabiente malmodeado, pero…¡sí creemos..! Y, de existir esa plaga, persisten en ese nosocomio los riesgos de que cualquiera que se someta a una cirugía, por menor que sea, podrá salir cargado, por decirlo de alguna forma, pues entrará por un mal y saldrá con otros a cuestas. El edificio de marras, recordemos, sufrió una inundación, igual que el hospital No. 1 del IMSS, en septiembre de 2016. El agua sucia contaminó uno y otro edificio y, según los expertos de la Secretaría de Salud de ese entonces, vinieron y sugirieron derribarlos de inmediato porque la contaminación estaba presente hasta en los techos de las instalaciones. Todavía estarían en posibilidad de echarlos abajo y levantar nuevos edificios, pero…ese es nuestro sentir, no el de los responsables, de los que pueden autorizar, por tanto los derechohabientes siguen condenados a entrar por un problema y salir por dos o más…..ÁNDALE.- Anoche los maestros de la sección XII del SNTE nos dieron una probadita de lo que son capaces de hacer en defensa de su sueldo. Aseguran que en la última quincena les descontaron quién sabe por qué razones por de más inexplicables y están en su derecho, bloquearon 20 de Noviembre y Carlos Patoni provocando un descontrol vial en prácticamente el primer cuadro de la ciudad. A ver, ¿cómo está eso señor secretario de Educación Guillermo Adame? Y bueno, montados en datos, cómo vamos con los miles de “aviadores” del sector educativo. ¿Nada más se les dará de baja? ¿No se les obligará a devolver nada? ¿Fue “jale limpio” de muchos años?…..AVIONES.- No se lo digan a nadie, pero platicamos brevemente con altos funcionarios de la rectoría de la UJED que advirtieron que si hay “aviadores” en la máxima casa de estudios en mucho lo ha fomentado y tolerado la propia organización sindical que lo denuncia. El caso es que, lo importante, la denuncia que hizo Erik Hernández Cosaín detonará en algo que puede llegar incluso a reformar la ley orgánica universitaria, que data de muchos lustros en la que a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología considera absurdos demagogos como ese de que para la elección de un director o del rector mismo se permite y se exige el voto hasta de los alumnos de reciente ingreso, que quizá ni conocen a los candidatos y sus planes. Igual, un trabajador qué vela tiene en la elección del director o del rector. Entonces, es bueno el punto denunciado por Hernández Cosaín, pero no se remitirá nada más a los “aviadores”, sino que dará pie a una reforma integral de la Universidad Juárez del Estado de Durango que venga a componer el camino y sus objetivos, puesto que un director o un rector al final depende de los que votaron por él y pues…a cumplir, ¡o así le va!…..LEÑAZO.- El Rey Zambada testificó hoy en Nueva York contra Genaro García Luna, y aunque le echó mucha tierra al “súper policía”, aseguró que también entregó mucho dinero a gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que ya le había “untado la mano” desde que el jefe de la nación era jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea que, ¿cómo está aquello de que primero los pobres..? La negra experiencia que tiene México con el pasado de García Luna advierte a todos, particularmente a nuestros gobernantes, para que le midan el agua a los camotes y que no precisamente dejen sueltos a sus súper policías, porque los empinan a las primeras de cambio. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche o en redes, donde también somos líderes.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp