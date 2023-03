+ Otra encuestadora halla a Esteban en 4º. Lugar

“Un descuido y se llevan el anuncio de la FENADU, pero cargaron hasta con los inodoros…”

Lauro Arce

La encuestadora Rubrum también encuentra al gobernador Esteban Villegas en cuarto lugar en desempeño ante el pueblo y, por las sumatorias, se advierte la posibilidad de remontar y meterse a los primeros lugares…..TÓMALA.- Advertir que la misma empresa subraya que, a pesar del respaldo sin precedentes a los gobiernos de Morena, aparecen solo dos entre los primeros diez, y eso tiene que considerarse y tratarse de inmediato. El conteo precisa que está en primer lugar Mauricio Vila, del PAN, de Yucatán; Samuel García del MC en Nuevo León; el tercero es Ricardo Gallardo, del Verde en San Luis Potosí; el cuarto Esteban; Quinto, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; sexto, Américo Villarreal, de Morena en Tamaulipas; séptimo, Diego Sinhue, de Guanajuato por el PAN; octavo, Aguascalientes, con Tere Jiménez; noveno Maru Campos, del PAN en Chihuahua y, décimo, Miguel Ángel Riquelme, del PRI en Coahuila…..APROBADO.- Está funcionando ya un nuevo y modernizado sistema de agua potable en el municipio de Lerdo. Se ha hecho lo necesario para acabar con el viejo lastre que representaban las altas incidencias de arsénico y tierra en el vital elemento. Así, cumple Villegas a los lerdenses, pero también cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que fue él quien sometió a votación popular sobre los proyectos más urgentes en La Laguna y la voz popular se fue por el lado del agua saludable. La inversión fuerte federal trata de reponer los sistemas de agua potable, o saludable, como nunca y, por lo pronto, Esteban ya hizo efectiva la promesa de que los lerdenses tengan agua saludable en el corto tiempo. Además en su última gira por la región, el gobernador Villegas se comprometió a modernizar las calles de Lerdo que están igual que las de Gómez Palacio, para el arrastre, por la falta de mantenimiento luego de muchos años de abandono…..LAMENTABLE.- Es complicado entender por qué Zacatecas se halla en el último lugar a pesar de que David Monreal fue nominado al cargo por Morena, y se supone que es parte de la 4T, pero…la pobreza en resultados es más que evidente. Por desgracia, la vecina entidad fue tomada como laboratorio por distintas organizaciones criminales y en las desgracias estamos confirmando la fallida administración de la familia Monreal, aun cuando los más entienden que David ha sido el receptor de la molestia del jefe del clan morenista Andrés Manuel López Obrador, pues Ricardo en el Senado de la República ha adoptado una postura de opositor y ha criticado severamente a la 4T de la que forma parte. Eso ha orillado a muchos a criticarlo y señalarlo como traidor, judas y otros calificativos por demás desagradables, solo por hablar con la verdad…..VERGÜENZAS.- La vergüenza de la cuarta transformación, lo platicamos, pasa a ser el expriista y exparticular de Luis Echeverría, Ignacio Ovalle Fernández, en cuya oficina, SEGALMEX, y durante su encargo, han desaparecido alrededor de 17 mil millones de pesos, aunque…al tiempo se corren mil rumores sobre otros saqueos perpetrados por distinguidos morenacos y que alcanzarían unos 75 mil millones de pesos. Es decir, el no robar, no mentir y no traicionar se queda pendiente para la próxima, porque en esta parece que los súper honestos se olvidaron de su pasado, de su familia y de su imagen y procedieron igual, o peor, que los del PRIAN de la vieja guardia…..PRONÓSTICOS.- Los que saben de la grilla nacional aseguran que de manera sorprendente Adán Augusto López se está metiendo, poco a poquito, como la humedad, a la disputa seria de la candidatura presidencial. Sí, tanto Marcelo como Claudia, o Claudia y Marcelo puntean en la contienda, pero de ninguna manera se puede decir que alguno de ellos está amarrado. Nada de eso, Adán Augusto sigue dejándose querer en el país y, lo está haciendo bien. Está creciendo como prospecto a la candidatura y quién sabe cómo irán las cinco encuestas que en la apariencia está haciendo Morena en el país. Anoche, Marcelo Ebrard se reunió con todos los agentes consulares en los Estados Unidos para pedirles endurecer la mano en la defensa de los connacionales y gritarlo de ser necesario para que respeten a México y a los mexicanos, que lo traten como un socio comercial importante, y no como el vecino pobre del sur…..MONEDAS.- El dólar se está reponiendo, el peso vuelve a sus padecimientos de siempre y, por lo pronto, ya se acerca la cotización al 20 por uno. Son los movimientos del mercado, de la economía los que dictan la cotización, y no como piensan y dicen algunos que…bajó el dólar por los aciertos gubernamentales, porque en ese caso ahora la recomposición de la cotización es producto de un gran fracaso del Gobierno Federal…..ALTO.- Ahora, Lauro Arce, el director de la Feria de la Ciudad, denuncia un saqueo criminal a las Instalaciones de la Feria. No habla de nombres, pero…pertenecen al gobierno pasado. Qué coraje, tener que comentarlo, y no para el descubrimiento de más y más robaderas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en redes sociales, donde somos líderes en todos los departamentos.

Saludos

