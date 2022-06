+ Gonzalo impugnará triunfo de Toño Ochoa

Alejandro González Yañez está en su derecho de impugnar el resultado electoral en esta capital. Pide que se anule la elección por el megafraude que llevó al triunfo a José Antonio Ochoa de la alianza Va por Durango…..LEYES.- Gonzalo, como también se conoce a Alejandro, llamó hoy a rueda de prensa para advertir que no solo se va a tribunales, sino que se irá en caravana a la Ciudad de México a exigir justicia…..NUMEROS.- Los números finales, sin embargo, parecen resueltos a favor de Toño a razón de casi 110 mil votos, por unos 60,541 de Gonzalo, es decir, la diferencia favorable al aliancista (panista) es de casi dos a uno y de más de tres a uno sobre Martín Vivanco que sumó 34,282 sufragios…..PRUEBAS.- El ex candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Hacemos Historia, asegura que ha presentado un recurso de impugnación para anular las elecciones del pasado 5 de junio en la capital, pues acusa a la alianza Va por Durango de un megafraude a través de intimidación de votantes, embarazo de urnas y cambios de funcionarios de casillas de última hora, por lo que actuará ante los tribunales y se irá en caravana a la Ciudad de México a exigir justicia, aunque no dijo si se irá caminando, en Cheyenne o en avión…..BOTONES.- No mostró Gonzalo más elementos probatorios que lo anotado arriba. No hay un solo “mapache electoral” detenido (bueno, sí hubo cinco en Lerdo, pero pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional)…..MAFIAS.- Se quejó Alejandro de que “las mafias” estuvieron operando a favor de Toño, pero no dijo más, como para identificar tales mafias, ya sean activistas de partido o criminales, pero creemos que esas deficiencias no las subsanan los jueces…..RAZONES.- Tiene que entender Gonzalo, como parece que lo entendió Marina, que las diferencias entre Esteban Villegas y Vitela fueron las mismas que marcaron ditancias entre Gonzalo y José Antonio. Aparte –lo habíamos dicho- mientras Alejandro hizo campaña desde arriba de su camioncito de las desgracias, pues iba saludando como saludan las reinas cuando desfilan por la ciudad, mientras Toño se fletaba a saludar de frente, mirando a los ojos a los automovilistas, a las amas de casa, a los trabajadores, a los deportistas. Y no pocas veces, bajo aquel calor sofocante de 41 grados a las dos de la tarde en la ciudad. Aparte, Toño arrancó campaña y se puso a trabajar en serio las 25 horas de cada día. Gonzalo, empezó campaña bajo buenas perspectivas, pero algo no le gustó que se retiró a meditar por más de dos semanas. Se perdió casi tressemanas en nadie sabe dónde, el caso es que no estuvo ni siquiera para sus más cercanos. David Mendivil, su jefe de prensa, andaba parecía loquito buscando una explicación a la desaparición gonzalina, pues todo mundo creyó que arrancando la campaña se vendría el trabajo intenso y extenso por el resto de la temporada, pues no fue así. Gonzalo se fue al Tíbet, o poquito más allá a meditar sobre su pasado, su presente, y sobre todo, sobre su futuro en la jefatura edilicia. Nadie de su planilla (si quiere nombres, los tenemos) sabía qué ondas, si Gonzalo se retiró de la campaña en pleno arranque, se arrepintió o nadie atinaba a aclarar la realidad, pero el desgarriate cada vez calaba más en los miembros del equipo de trabajo. Mientras Toño andaba hasta las diez u once de la noche tocando puertas en las colonias y los barrios, Gonzalo seguía tirado en la hamaca en Asia o no sabemos dónde. Luego –se lo adelantamos- confundió a los ciudadanos pidiendo “voto exclusivo al PT”. Aunque no estaba enemistado con Marina Vitela ni con Morena, buscaba salvar a su partido de la extinción, y quizá lo logró, pero descuidó lo más importante, a Morena, y de paso a la Presidencia Municipial de Durango, pues confundió al extremo a todo mundo. Anotamos ya que Alejandro incurrió en otro garrafal error, trataba a sus activistas a punta de mentada de madre. Muchos, importantes en el esquema como Primitivo Ríos Vázquez, mejor se alejaban de Gonzalo para no alcanzar de aquella penosa repartición o para fingir que no lo habían escuchado, pero en el reparto de mentadas alcanzaron hasta Hugo Rosales Badillo, Cinthia Hernández, Jorge Silverio Alvarez (ya hasta recibieron su constancia de regiduría) y otros que escapan de la memoria. Antes de pensar en la impugnación, Gonzalo debió juntar primero las pruebas de su idea, de lo que dijo, del mega fraude, poque los jueces le van a pedir que sea más explícito y que no se valga nada más de oidas. No le van a hacer la tarea pues, de modo que antes de partir en caravana Alejandro debe valorar en todo lo que cabe si tiene razón. Si no la tiene, aceptarlo y agachar un poco la cabeza y no exponerse más al ridículo. No las tiene todas consigo pues, esta mañana, tras su rueda de prensa le llovió en su milpita de las redes sociales, donde se pudo confirmar qué ha sembrado. No le aconsejamos que se vaya a tribunales, porque en Guadalajara (en la capital tapatía está la sala del TRIFE), ignoramos qué va a hacer a la Ciudad de México) es más fácil que pase el elefante por el ojo de una aguja que le permitan regresar a la alcaldía. Si lleva las pruebas, adelante, de seguro le darán la razón, pero si no, se tendrá que regresar con cajas destempladas a decir adiós a la ingrata actividad política que mucho le ha dejado y que promete todavía más con su Partido del Trabajo, pero en otra partes, no aquí. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues somos líderes en todas.

