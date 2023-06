+ Ebrard, primero en registrarse por candidatura

+ Se complican las aspiraciones de Sheinbaum

+ Son actos anticipados de campaña, ¿y eso qué?

+ Se están asando en Rodeo y sin electricidad

+ Hackean Coca Cola y le dan un baje mundial

“La ley, ¡sí es la ley..! Claudia Sheinbaum no tiene los votos para dejar gobierno de la Ciudad de México…”

Anónimo

La buena noticia para los marcelistas es que Marcelo Ebrard ha quedado debidamente registrado, es el primero en aspirar formalmente a la candidatura presidencial por Morena y, la mala, que Claudia Sheinbaum no puede renunciar…..ACCIÓN.- Ebrard Casaubón se registró hoy para contender, y así pasa a ser el primero en salir a buscar la estafeta morenista, de modo que desde ahí ya le lleva ventaja al corcholatero…..ENCRUCIJADA.- Mientras, su principal adversaria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no le encuentra la cuadratura al círculo, no halla cómo separarse del cargo, pues requiere de la aprobación de una mayoría calificada en el congreso capitalino. Requerirá de una verdadera hazaña para obtener la licencia, que quizá tendrá que meterle una fortuna para comprar los votos que necesita, pero así de entrada, sin compra y sin nada, no puede irse, porque la ley sí es la ley. No es problema menor el que tiene encima, dado que en la legislatura local son muy pocos los adeptos que le garantizan el respaldo legislativo. A menos que saquen por ahí alguna chicana jurídica para protegerle la salida, ya ven que “no me salgan con que la ley es la ley…”…..APROBADO.- Mientras tanto, el corcholatero y hasta la chiquillada han pedido licencia para separarse del cargo o representación que ostentan para ir en busca de la grande, aunque…lo lamentable, que en la misma Morena hasta se han burlado de las aspiraciones de Gerardo Fernández Noroña, de Citlali Ibáñez (a) Yeidkcol Polensky y otros que apuntarán hacia el cielo para ver si de perdido llegan a la luna. El tema es que Marcelo Ebrard Casaubón ha dado hoy un paso gigante para llegar primero a la candidatura presidencial y luego a la Presidencia de México, el verdadero trasfondo de este desgarriate…..SILENCIO.- ¿Y la oposición? Bien, gracias, mirando que los de enfrente ya se les fueron por piernas y ni siquiera han metido las manos para defenderse. Es más, tras los resultados catastróficos del Estado de México, algunas corrientes están moviéndose para echar a Alejandro “Vandalito” Moreno, mientras el campechano sigue con su cantaleta de que, revisando las expectativas de la alianza, él sigue siendo el mejor posicionado, gústeles que no les guste, y como seguirá siendo el presidente del PRI hasta el año próximo, gracias a una chicana jurídica grosera que le consintieron, será su decisión la que marque la pauta a seguir, no obstante que en el supuesto existe un acuerdo entre los aliancistas para que fuera el PRI quien nominara candidatos al Edomex y Coahuila, y que…llegado el momento, sea el PAN quien decida el prospecto a la grande. Eso se dijo que era un acuerdo en las cúpulas, pero como no nos consta, no podemos afirmarlo…..VÁMONOS.- Mientras, en estas calles de Dios andan circulando unos camionetones de esos que asustan, de esos que parece que viaja Joe Biden en ellos, llevando motivos marcelistas que en otras circunstancias, y hablando de reglas, además de vulgares y ostentosas, están pisoteando cualquier limitante del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sí, está el pretexto de la campaña interna en Morena, pero la campaña “interna” en Morena se está extendiendo a toda la sociedad, no nada más a los seguidores morenistas. Son actos anticipados de campaña que, por desgracia, no ha terminado de ver el Instituto Nacional Electoral…..INFIERNO.- Seguidores nuestros en el municipio de Rodeo aseguran que en la cabecera municipal llevan cuatro días sin electricidad. Que se reventó el transformador, que el repuesto ya lo tienen ahí, pero que el responsable de la Comisión Federal de Electricidad inició sus vacaciones largas (120 días) y que hasta que regrese será posible empezar a ver su instalación. Mientras, el infierno que de por sí ya se vive a la intemperie en aquella municipalidad, ni qué pensar o decir de la hoguera que están viviendo por aquellos rumbos. Y lo malo, según informes de la Inteligencia Artificial, por mucho calor que se padezca en la tierra, de nada servirá frente a una sentencia condenatoria al infierno. Allá, dice nuestra TIA, se tendrá que pagar entera una condena sin derecho a ningún beneficio…..CATÁSTROFE.- Una verdadera catástrofe vive Coca Cola FEMSA tras la violación a sus sistemas computacionales más sensibles. No se dice cuánto les han robado de ese hackeo, y tampoco menciona nada sobre las fórmulas secretas que se guardan por ahí para la elaboración del veneno negro. Y si a esto le añadimos que por allá en el sur están fabricando Coca Cola pirata, imaginan la clase de porquería que están tomando quienes frecuentan esa marca. Por lo pronto, las acciones de la firma mundial han caído en bolsa a razón de 0.18%, que es un mundanal de dinero para la empresa que produce los más altos índices de diabéticos en el mundo…..POBREZA.- Autoridades gringas detuvieron a una regidora de Reynosa, Tamps., con poco más de 40 kilogramos de cocaína que ya había cruzado a la Unión Americana. El incidente lamentable nos confirma que o no están bien pagados nuestros regidores o de plano a Denisse Ahumada le ganó el deseo de multiplicar ganancias en poco tiempo…..APROBADO.- Saben qué, que EL SOL DE DURANGO ya tiene director. Lo conocimos esta mañana, pero como no se nos autorizó divulgar sus generales, esperemos a que asuma mañana muy temprano. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

