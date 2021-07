“Chicotito”

+ Escajeda, el más “tapado” para el CDE del PRI

+ Hizo buen “taponeo” en la pasada elección

+ Sería el único o el mejor para dirigir al tri

+ ¿Los astros se alinearían hacia San Juan del Río?

+ Quién sabe, aunque Esteban sigue siendo el mejor

“Ya le crecieron los ‘baches’ a Rodrigo Mijares. Ahora son socavones. La ciudad convertida en una porquería vial”

Juan Camaney

Si Rubén Escajeda quiere y puede asumir la presidencia del CDE del PRI en Durango, la tomará por encima de cualquier otro aspirante. Hizo un buen “taponeo” en la pasada elección, merece la dirigencia tricolor…..BÚSQUEDA.- Es que al interior del tri se prepara el relevo para Luis Enrique Benítez, que será diputado en la legislatura siguiente y con riesgo de que la mayoría (?) lo ponga a dirigir la Junta de Coordinación Política, de modo que no tendrá tiempo para atender al partido…..APROBADO.- Es entonces cuando surge la presencia del sanjuanero Escajeda que, en la apariencia, no tiene dificultad para asumir la presidencia, a menos que tenga por ahí guardado algo del nacional que no se ha conocido por parte de Alejandro Moreno. En otras palabras, el “tapado” para el PRI es Rubén Escajeda Jiménez. A menos que los fieles de la balanza traigan otras ideas medio extrañas…..ASTROS.- No pocos encuentran que en la posible nominación de Rubén los astros se estarían alineando en torno al otro sanjuanero, Esteban Villegas Villarreal. Creen que sería un avance notable nada más en lo que toca a la candidatura priista, que por ahora algunos analistas le niegan a Esteban dizque porque al interior de algún grupo tricolor “no califica”, a pesar de que las encuestas serias siguen considerándolo a la palestra y por momentos encabezando todos los casilleros. Menester no menos importante sería saber por dónde late el corazoncito de Escajeda, particularmente saber si está con su paisano o estará con quien le marquen los fieles de la balanza que, repetimos: Sorprende que sigan haciéndole el “fuchi” algunos compañeros de partido, no obstante que en este momento es el mejor hasta para cantar las rancheras…..SOCAVONES.- Pues nada, que a Rodrigo Mijares le crecieron los millones de “baches” de la ciudad. Ahora son socavones, de los que amanecieron dos de bastantes e importantes dimensiones por el oriente de la ciudad. Sí, reconocer que estamos en tiempo de aguas y que con cualquier lluviecita, considerada con el abandono del pavimento citadino, para pronto aparecen los grandes hoyancos, pero esto de los socavones es mucho más grave, puesto que los daños a los vehículos no se hacen esperar y en riesgo de que sus ocupantes sufran las consecuencias de caer en uno de esos hoyos mortales. El que escribe, que es muy precavido en el manejo, por más que intentó no pudo detectar un gran hoyo en Cuauhtémoc y Gómez Palacio y, pues ya sabrán el maderazo que se llevó este mediodía nuestra charchina y el susto que pasamos nosotros. La cosa es que, metros adelante, en Cuauhtémoc y Fresno, hay otro gran hoyo que denunciamos hace tres semanas y que, cada día, con la lluvia y el tráfico, sigue creciendo desmesuradamente, lo que nos advierte que, de poco o de nada ha servido la maquinaria que le regaló el Gobierno del Estado al Municipio para que atienda esas fallas de la técnica. No me presionen, pero resumiríamos que el pavimento de la ciudad hoy está hecho un asco, una verdadera porquería dejada a la buena de Dios, que cada quien se cuide para no ir a caer en una de esas zanjas mortales que aparecen por todas partes. Reconocemos que ante las lluvias es imposible reaccionar, no tienen equipo para trabajar en medio de la lluvia, pero… a estas alturas ya debieron inventar algo, o correr a China a que les digan cómo hacer un hospital de mil cien camas en diez días, o de perdido que les orienten sobre cómo levantar pavimento averiado y poner uno nuevo, que debe haber formas, pero aquí no nada más no le buscan, sino que se tiraron a la hamaca quizá a la espera de que terminen las lluvias para empezar a trabajar, de modo que mientras siga lloviendo, los hoyos seguirán desgraciando la ciudad y poniendo en peligro a medio mundo…..NUMERALIA.- Uno de los segmentos anunciados por TResearch relacionados con la elección del próximo gobernador precisa que PRI y PAN arrancarían la disputa prácticamente empatados en 24% de la intención del voto. El PAN subiría 4 puntos en los primeros días de la promoción, pero caería primero a 21% y terminaría en algunos 19 puntos porcentuales. El PRI, inicialmente subiría a 26%, luego caería tres tantos y se recuperaría en una unidad para hacer 24 puntos, mientras que Morena, ya lo habíamos destacado, arrancaría con 21%, se sostendría la mayor parte de la campaña en esa cifra, y al final terminaría perdiendo otro punto para quedar en 20%. Es decir, el PRI se sostendría en la ruta de la victoria por más tiempo que sus adversarios…..REACCIÓN.- Respecto a: “Más allá de sus preferencias electorales, ¿qué partido ganaría la elección de gobernador en 2022? Morena sale con 24%, seguido por el PAN con 22% y 16% del PRI. El partido de AMLO se sostiene en 24%, luego baja 23% y termina la elección con esos mismos números. El problema es cuando aparecen los segmentos respecto a partidos y candidatos más rechazados: Morena es el más odiado, y según TResearch, José Ramón Enríquez el más rechazado por los electores con casi 50% de las opiniones adversas, seguido por Gonzalo con cifras muy similares, aunque para los analistas ese segmento está “cuchareado” para perjudicar a Alejandro. Sorprende que Maribel Aguilera también aparece entre las más rechazadas con el 42% de las intenciones adversas y Benítez, el priista, figura con 43%. En fin mis amigos, números de la última fotografía política de Durango que compartimos con ustedes a espera de su análisis y su conclusión. Todo, meras suposiciones sujetas a la comprobación de manera científica, nada serio pues, que cada quien puede considerar de acuerdo a su libre albedrío, para decirlo claro. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias