“Chicotito”

+ Se agarraron las comadres, salen más audios

+ Ahora tricolores vapulean a Layda Sansores

+ Agarran a sobrino pidiendo “moche” millonario

+ Y, advierten, vienen muchos otros contra Morena

+ Encima del sabotaje, seguimos siendo líderes

“Confirmado, sí están causando baja aviadores municipales…”

Juan Camaney

Se agarraron las comadres y están saliendo las verdades en la guerra de los audios creada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Hoy circula una grabación en la que agarran a un sobrino suyo pidiendo 80 millones por un permiso de construcción…..APROBADO.- Igual, como Layda ha estado exhibiendo a Alejandro “Vandalito” Moreno, los que saben advierten que la guerra será sin dar ni pedir cuartel, que saldrán linduras de uno y otro lado y en las que alcanzarán su parte hijos y colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador…..REVANCHA.- La rostizada de Layda a Vandalito está empujando a los afectados a sacar los trapitos de la exalcaldesa de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, donde su secretario fue su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, el responsable de autorizar los permisos de construcción. Y estamos hablando nada más de un caso, de una grabación. Hay muchas otras grabaciones sobre las correrías de Gerardo, pero por lo pronto, con ese cochupo de 80 millones de pesos se inaugura la temporada de los audios…..PORTAZO.- Esto es, que Malito está respondiendo a la persecución que le desató Layda en Campeche, y lo mejor, que ahora él se coloca a la ofensiva y suelta el primer ramalazo, aunque casi al tiempo hicieron circular la grabación en la que la gobernadora campechana habla pestes del presidente López Obrador, aunque…dicho sea de paso, huele a edición, de modo que hay que tomarlo con pinzas. Los priistas -dicen- vienen por la revancha y en lo sucesivo soltarán diversos materiales que comprometen al círculo cercano del jefe de la nación, a sus familiares y a sus colaboradores. Son audios de los tiempos de campaña en los que más de uno fue pillado cobrando derechos de piso, “para la campaña”…..ORDEN.- El inicio de la Feria Nacional de Durango sería boicoteado por maestros estatales y federales a quienes no les han cumplido adeudos rezagados, pero…¿qué creen? Pues sí, que ya les están pagando, que hubo mesas de diálogo hoy temprano en las que se acordó cancelar los planes de bloquear los accesos al recinto ferial. Esto es, que se confirma que para que le paguen a alguien tiene que hacer marcha, plantón o de menos amenaza, como el caso de los maestros, a los que se aseguró ya se les está depositando. Un lamentable precedente en el caso de los maestros, porque ellos se brincaron a sus líderes, lanzaron su movimiento y exigieron que no hicieran acto de presencia porque los echarían a patadas, y sin el manoseo de los liderazgos consiguieron lo que no pudieron asegurarles sus dirigentes…..RATONES.- Se aclara de forma científica que sí están dando de baja a los “aviadores” del municipio, como anticipamos la semana pasada. Ayer, el Canal 12 informó que la Presidencia Municipal de Durango ha cesado a ocho “aviadores”. Nosotros tenemos la seguridad de que no son ocho los que cobran sin trabajar, son muchos más, pero aquí lo importante es que ya se reconoció lo que anticipamos, de modo que es un buen adelanto, pero muchos de los demás también causarán baja en los próximos días. Ahora, están ¿“causando baja”? Quienes sean estuvieron cometiendo un robo al erario municipal que por lo menos debían obligarlos a que reintegren hasta el último quinto de lo sustraído, amén de que ellos fueron incluidos en la nómina no por su gusto, sino por la autorización de alguien y, pues hay que hacerle cuentas a ese alguien, ¿o no?…..S.O.S…- José Antonio Ochoa por una parte y Alejandro González Yáñez por la otra han advertido que si la autoridad electoral los confirma en el triunfo, no permitirán ni esa ni muchas otras raterías perpetradas en los últimos tres años, de modo que los responsables de esa Real Fuerza Aérea Municipal tienen que empezar a buscar alguna explicación convincente de cómo nuestros ilustres aviadores fueron a dar a la nómina. Advertir que mientras no haya comité de entrega-recepción el tiempo que pase será a favor de los indecentes, aunque al final serán pasados por la báscula. Bueno, eso es lo que se dice, ya ven que todos dicen que meterán a la cárcel a medio mundo y al final de cuentas se les olvida…..BRÚJULA.- Advertir a nuestros seguidores en Durango, México y en el mundo, que a pesar de tres intentos de sabotaje perfectamente identificados, con nombres y apellidos, las plataformas virtuales de Contacto hoy mantienen el liderazgo tanto en web como en las distintas redes sociales, producto, sin duda, de la cobertura profesional de las distintas incidencias sociales, políticas y policíacas en vivo y en directo a cualquier hora del día o de la noche, como fue la masacre de esta madrugada en la colonia Rosas del Tepeyac. Fuimos el único medio y, obvio, fuimos la única fuente que pudo informar del triste episodio. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos donde ya saben.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp