Nunca fallaron los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional sobre los efectos potenciales que tendría en Durango el huracán Pamela. El meteoro se degradó en la sierra, pero los riesgos existieron, incluso en las inundaciones registradas en Sinaloa podemos confirmar la fuerza brutal del huracán …..BURLAS.- Circularon en redes sociales ayer por la tarde toda suerte de burlas, la mayoría contra los medios de comunicación que estuvimos dándole seguimiento al fenómeno natural, sin entender que la naturaleza no tiene palabra de honor, por un lado, pero por el otro técnicamente ocurrió lo que pasa casi siempre con esos eventos atmosféricos, que al llegar a la Sierra Madre Occidental se diluyen hasta reducirse a unas cuantas lluvias leves e inofensivas como las de ayer por la tarde, aunque en este caso fue mejor soportar las tales burlas, que hayamos fallado tanto el SMN como los medios y que el huracán no se haya manifestado como otras veces, con efectos devastadores y mortales…..OBLIGACION.- Es sin embargo, una obligación tanto del Meteorológico Nacional como de los medios alertar a la población y advertirla de lo que puede suceder para que de menos traten de proteger su vida y la de los suyos, y que la naturaleza no vaya a sorprenderlos y acabe con su existencia y sus bienes. Lo seguiremos haciendo aunque volvamos a fallar, porque no siempre cumple la naturaleza, que luego resulta mejor, que no haya ni las tormentas ni los vientos que se esperaban. La idea es que nos preparemos todos, que estemos expectantes de lo que puede suceder y que no nos tome desprevenidos. También se pretende que las personas protejan tanto su vida, como sus bienes, sus animales, sus cosas, etc., para que en un caso dado las consecuencias sean menores de lo que se espera. Es mil veces preferible fallar en los pronósticos, a reseñar las desgracias que trajo el fenomeno natural, y entender que se llega a fallar en la advertencia, pero no siempre se equivocan el Meteorológico y los medios. Ayer, cuando advertimos las lluvias leves y sin los vientos que se esperaba, hasta de 60 kilómetros por hora, en serio, nos dio gusto, puesto que no tuvimos que lamentar absolutamente nada, porque la lluviecita no pasó de un remojón sin trascendencia…..REFORMAS.- Si las cosas son como lo explican tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlet, que algunas empresas de la iniciativa privada estaban prácticamente convetidas en dueñas del sector, y a algunos como a Femsa les daba hasta para mandar y disponer lo que se debe hacer en México, pasando por encima del gobierno y pagando lo que les daba gana por consumos eléctricos. Si es cierto eso de que los anteriores gobiernos no nada más regalaban los contratos, sino que virtualmente le pagaban a empresas extranjeras para que se llevaran nuestro dinero, la reforma eléctrica que pretende la 4T intenta desaparecer esos convenios leoninos y traidores a la patria, y debe proceder, repetimos, si es que las cosas son como las explican tanto al jefe de la nación como el titular de la CFE. Aseguran que en México solamente pagan sus consumos eléctricos los fregados, pero los otros no, los grandes consorcios como FEMSA no nada más no pagaban sus consumos eléctricos, sino que pagaban una nada de impuestos escudados en acuerdos desleales de los pasados gobiernos. El actual gobierno pretende quitar esas verdaderas ladronadas por las que los extranjeros prácticamente eran dueños de nuestro sistema eléctrico, aparte de que por nadie sabe qué razones, se daban el lujo de mandar en el país. Ya dictaban las políticas sobre diversos renglones económicos de México. Eso es lo que pretende acabar la reforma, han dicho y repetido AMLO y Bartlet, aunque distintos miembros de la iniciativa privada han divulgado de manera insistente que la reforma lo que traerá es un incremento notable en los precios del fluído eléctrico a los consumidores particulares, lo que también han negado el mandatario y el titular de la CFE. El objetivo principal de la reforma, comentan el presidente y el titular de la CFE, López Obrador y Bartlet Díaz, es rescatar el sistema eléctrico nacional del que se apoderaron algunas empresas extranjeras y no menos industriales nacionales para devolverla a sus legítimos dueños, los mexicanos…..TOMALA.- Insiste el alcalde Jorge Salum que sus detractores políticos lo atacan por ver la delantera que lleva hacia la gubernatura del estado, aunque nosotros repetimos, la acusación contra su primo Rodrigo Mijares, de obras públicas del municipio, por haberle dado “baje” millonario a un constructor, tiene sustento en la denuncia presentada ante la propia contraloría municipal. La denuncia tiene nombres, fechas y cantidades, no es ningún invento, sino una realidad con pelos y señales. Además, adelantamos la samana pasada, al interior de la oficina de Rodrigo crecen las sospechas sobre una danza millonaria bastante importante y por la que están alarmadas algunas de las propias autoridades municipales. Aparte, va en serio la demanda que interpondrán o interpusieron contra el jefe de la comuna legisladores morenos por actos anticipados de campaña. Es que la pre pre campaña emprendida por el estado está a la luz de todos, no se esconden y eso, no está permitido por la ley, es en casos, algo muy penado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la interneten Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

