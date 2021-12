+ Cortés confirma sí hay alianza PRI, PAN, PRD

+ La registrarán antes de que se venza el plazo

+ Gonzalo asegura tener mejor plan de gobierno

+ Estoy empatado con Enríquez. Marina, a media tabla

+ Benítez tampoco quiere de candidato a Esteban

“Es más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja que Esteban sea abanderado de la alianza Va por Durango…”

Víctor Hugo Castañeda

¡Sí habrá alianza Va por Durango..! Este mediodía fue anunciado el acuerdo entre los dirigentes del PRI, PAN y PRD; que van en coalición en Aguascalientes, Tabasco, Tamaulipas y Durango…..APROBADO.- Marco Cortés, presidente del CEN del Partido Acción Nacional, declaró en rueda de prensa que finalmente encuentran coincidencias los dirigentes de los tres partidos para ir de la mano en los cuatro estados de la República. En las otras dos entidades, Quintana Roo y Oaxaca, donde hay votaciones en junio próximo, no se alcanzó el acuerdo, por tanto irán en solitario…..CALMA.- El proceso alcanza así la calma luego de distintos cabildeos, puesto que no se aterrizaba la conclusión y por momentos se llegó a pensar que no se lograría el acuerdo y exponía a los partidos a la debacle, puesto que sabemos todos que en lo individual no le garantizan nada a los mexicanos…..APLAUSOS.- El acuerdo anunciado este mediodía garantiza que habrá pelea por la gubernatura de Durango, que la alianza Va por Durango le peleará el mandato estatal al Movimiento de Regeneración Nacional que por momentos cree tener el triunfo resuelto…..TIEMPOS.- Advertir que los registros de las alianzas tienen hasta el 22 de diciembre, fecha para la cual se espera que todos queden debidamente alineados en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. O sea que, con la conclusión de los dirigentes nacionales queda zanjada cualquier duda. Es más, existiendo el acuerdo nacional, los dirigentes estatales nada más tienen que firmar. Sí cuenta su palabra, pero ya no lo pueden echar abajo….. ÓRALE.- Ayer por la tarde, Alejandro González Yáñez, uno de los aspirantes por Morena, aseguró tener el mejor plan de gobierno para la entidad y que eso le dará el triunfo en las urnas, que no nada más huele a gobernador, sino que ese aroma perdurará los seis años de su administración. Cree tener la seguridad de la candidatura y se está brincando todo para conseguirlo, aunque tiene enfrente a dos gallos de muchos espolones, Marina Vitela por un lado y José Ramón Enríquez por el otro, aunque ayer en su rueda de prensa vespertina Gonzalo soltó todo y dijo cómo se escogerá al candidato. “No es nada más con encuestas como habrá de definirse la candidatura, sino que será muy importante la identificación que se tenga con la 4T…”, aunque siempre se nos dijo que el método sería nada más la encuesta, encuesta que aseguró ya se hizo los días17 y 18 de noviembre, y que ya no hay que moverle nada. Los resultados serán anunciados antes de Navidad para estar en condiciones de arrancar rápido la campaña…..NÚMEROS.- Aseguró ayer Gonzalo que está virtualmente empatado con José Ramón Enríquez en el primer lugar de las tendencias del voto, que el oftalmólogo calificó con un 60% de las menciones, por un 58% suyo. Y como el margen de error es del 3.5%, cabe decir que hay un “empate técnico”. Y sí, muy cierto el dicho de Alejandro, pues todavía hace días que no lograba meterse bien a la pelea, los estudios lo relegaban demasiado. Tanto que por momentos llegó a creerse que no alcanzaría a Enríquez, pero ahora -precisó- no nada más estoy en la pelea, sino que confío en que el pueblo me dará el empujón final para lograr primero la candidatura y luego la gubernatura…..ÓRALE.- También aseguró ayer Gonzalo que su compañera Marina Vitela clasifica a la final, pero a media tabla, que no le da el jalón necesario para pelear de frente la candidatura. Así lo marcarán los resultados que habrá de anunciar la comisión de elecciones de Morena, a pesar de que la alcaldesa de Gómez Palacio con licencia sigue atendiendo intensa agenda de trabajo tanto en esta capital como en los municipios aledaños, donde es conocida, pero no tan querida como en Gómez Palacio…..ÉPALE.- Inconcebible que un priista, Luis Enrique Benítez, de pronto se haya sublevado contra Esteban Villegas. Lo califica de todo, no obstante que hace seis años lo condujo a la debacle, a la derrota. Benítez fue el jefe de campaña del sanjuanero y, por lo mismo, fue el responsable de la derrota. Sobra suponer los asegunes, pero se deduce que en estos últimos seis años cambió diametralmente la identificación entre ellos y el más encorajinado parece Luis Enrique, cuando debiera ser al revés, puesto que sobradamente demostrado queda que el trabajo de Benítez no funcionó. Lo peor es que ayer el expresidente tricolor, Luis Enrique, advirtió que si Esteban resulta el abanderado de la alianza Va por Durango, gustoso él se cambia a la promoción de Marina Vitela, aunque…no estamos seguros de que eso pase del proyecto a la realidad. Ya lo dijo Gonzalo, su compañera de andanzas o de suspiranzas “califica pero a media tabla…”. Luego, Víctor Hugo Castañeda se refiere al mismo tema asegurando que es más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja que Esteban brinque las trabas panistas para ser el candidato de la alianza. “Temen que Villegas les robe sus principios y, sobre todo, los méritos políticos…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

