+ Argentina y Francia van por la corona de Qatar

+ Sin sorpresa, llegan exactamente los mejores

+ Marruecos quiso, pero no pudo ante Francia

+ México, destinado al cabús del fut mundial

+ Mientras lo sigan dirigiendo televisos y aztecos

“México, está científicamente comprobado, tiene 0.0000000000000000000000000000000001% de posibilidades de ser campeón de futbol algún día…”

Juanito Futbolero

Argentina y Francia jugarán la final del mundial de Qatar. Marruecos se quedó en el camino a pesar de haber dado uno de los mejores torneos, pero se impuso el colmillo y el sacrificio de los galos…..PRONÓSTICO.- Lo único que se puede esperar es un gran partido en el último juego del cuestionadísimo certamen, puesto que Argentina va por su tercer título mundial y Francia por el segundo consecutivo, pero ambos llegan al juego de juegos después de desplegar los mejores encuentros del torneo…..EXITO.- Marruecos, hay que decirlo, con llegar a la semifinal ya se encaramó entre los grandes del mundo. Hasta Qatar, el equipo marroquí era uno de los chicos en el orbe, de los que llegaban y se regresaban como llegaron, al estilo de México, cuyas computadoras nunca se equivocaron cuando hicieron sus pronósticos sobre el cuadro azteca. Tenía un 0.0000000000001% de posibilidades de llegar a la final. Marruecos tenía las mismas posibilidades, pero…ahí quedan como el equipo sorpresa. El conjunto sensación que quiso pero no pudo, pero que le alcanza para salir de entre los ratoncitos, como nuestra selección, que seguirá condenada a la eliminación inmediata, porque para eso está el conjunto mexicano mientras sigan formándolo los dueños de las televisoras, pues son ellos los que disponen quién debe jugar y quién no en la selección. Son ellos los que ordenan a qué jugador convocar y a cuál bajar del avión. México tiene dos grandes delanteros, en plenitud de facultades, Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, goleadores natos donde quiera que se presentan, pero los dueños de las televisoras no quisieron que los llevaran. Ni la lucha le hicieron por convocarlos y ahí están las consecuencias, que del lugar quince o veinte desde hace años, México pasa a ocupar el lugar 229, y sin llorar, porque es para lo que da el equipo tricolor que sigue siendo pasado por el temblor de las piernitas de los jugadorazos, que en México son unas fieras, pero en otras partes son verdaderos corderitos que no ofenden ni al más taimado…..PATADAS.- El Club Deportivo Maderera, del que ha formado parte el que escribe en los últimos 50 años, anunció esta mañana ante los medios tener muy avanzado su LII Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo” que habrá de celebrarse este fin de año. Ya se tienen preinscripciones que habrán de concretarse antes del 22 de diciembre, fecha proyectada para la celebración de la junta previa en la que habrá de hacerse público el premio principal a que se hará acreedor el equipo monarca. Advertir que este año se tendrá el patrocinio de importante grupo industrial de talla internacional, de forma que el magno certamen futbolero tendrá el plus del tamaño del importante evento por lo que es de suponerse que concentrará a los equipos monarcas de las distintas ligas, además de cuadros foráneos, de Zacatecas, Coahuila y muy probablemente de Chihuahua, aunque sobre eso habrá de informarse en los próximos días, pero serán una agradable sorpresa para los participantes que de nueva cuenta podrán tomar parte del mejor torneo futbolero del año en Durango que, precisamente, está cumpliendo sus primeros 52 años. Esta mañana se informó durante la presentación del torneo que habrá un cuadrangular de mayores de 50 años en el que participará el equipo del Deportivo Zaragoza de Santa Bárbara, California, integrado por elementos que en distintas épocas conformaron el equipo local. Se medirán a cuadros locales que habrán de darle un extra al magno evento. Aprovechamos la oportunidad para extender la invitación a los equipos foráneos que sean gustosos en tomar parte de la mejor fiesta futbolera que se reporten para integrarlos al listado previo y aseguren su participación en el certamen. Advertir que el requisito ineludible es ser campeón actual de su liga respectiva, y sin ese salvoconducto no será posible, a menos que exista una invitación especial del comité organizador…..ARRANCAN.- Estamos listos pues para darle forma al LII Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo” del Club Deportivo Maderera por lo que les pedimos mantenerse atentos a los avisos de los próximos días previos a la junta definitiva para ir atendiendo las distintas dificultades que se vayan presentando y que habrán de dilucidarse precisamente un día antes de arrancar el evento. No se distraigan, y menos vayan a confundirse con torneos “patito” que los hay y que aparecen milagrosamente para estas fechas. Están avisados. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales, pues lideramos en todas.

Saludos

