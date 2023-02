+ Arrastrados morenos se quedan colgados de la brocha

+ Sobre iniciativa para castigar a quien injurie a AMLO

+ Lambisconería pura de los legisladores camaradas

+ El propio AMLO advirtió hoy que no la promulgará

+ Pueblo ofuscado con el último aumento a las tarifas

“Triplican morenistas multa a quien hable mal de AMLO y los gobernadores. El absurdo y la barbaridad en todo lo alto. Hoy, el jefe de la nación advirtió que no promulgará esa ley…” Juan Camaney

Más arrastrados no pudieron verse los diputados de Morena y del Verde que apoyaron la iniciativa para triplicar el costo de las multas por injurias al presidente. Hoy, Andrés Manuel López Obrador salió a tirar esa lambisconada por arbitraria y retrógrada. Colgó de la brocha a sus barberos camaradas…..RASTRILLADA.- Antier, la diputada morenista zacatecana Bennelly Hernández, tal vez por quedar bien con el alto mando, con los gobernadores y hasta con los alcaldes porque hasta lo que se sabe nadie le pidió el favorcito, metió una iniciativa para reformar una regla de 1917 que ya consideraba castigo para quien hable mal del jefe de la nación o de los gobernantes en los estados, pero ella propuso triplicar las penas, “para que ya no se cometa ese delito”. Y sus compañeros de Morena y el Verde la aprobaron ayer por mayoría, esperando que nadie más vuelva a criticar al señor presidente y los gobernadores. El caso es que la despótica y totalitaria reforma fue rechazada hoy por el mismo López Obrador que advirtió la no promulgación del cuestionado recurso y dejó colgados de la brocha a sus camaradas lambiscones…..REACCIÓN.- Una ley de la física indica que a toda acción siempre viene una reacción. La cosa tiene que ver con la encuesta que divulgó el gobierno en la que se reconoce a Esteban entre los tres primeros mandatarios estatales, pues ya sacaron otro estudio que habla exactamente lo contrario, de modo que los ciudadanos se quedan más confundidos que al principio. Lo que sí procede, y ojalá ocurra, es que Villegas está sentando las bases para alzarse como un buen gobernante. La intención es alcanzar a meterse entre los mejores de la historia, para lo que tiene elementos sobrados, pero…calma, la lucha apenas empieza y no es tiempo de levantar los trofeos, sino de jugar mejor cada día y así colarse hasta las finales. En su momento la gente dirá en qué lugar merece estar de la eliminatoria nacional. Es que, no olvidar el estilo de José Ramón Enríquez, que pagó como veinte diplomas durante su tiempo de alcalde para demostrar que era el mejor de todo el país, aunque la ciudad de Durango se estaba cayendo a pedazos y el gobierno capitalino se convirtió en una verdadera cueva de Alí Babá y los 900 ladrones…..ESPERA.- Esto no es una competencia de velocidad, es más bien de resistencia, de proyectar, planear, o al revés, y avanzar poco a poquito hasta alcanzar objetivos. Una vez logrados los trofeos en disputa, entonces sí echar las campanas a vuelo para festinarlo y proponerlo para temas más importantes, porque si no hay elementos para subir otro escalón y se le mete a la gente con calzador, por decirlo de alguna forma, ahí están los sufrimientos de José, que hasta esta mañana no hay un solo comentario favorable para su pretendida senaduría. Ahora con las redes sociales hasta los compitas de la periferia tienen su opinión, y no pocos coinciden en que quieren verlo, pero tras las rejas y cada quien da sus conclusiones, a veces sin conocer el fondo de las cuestiones políticas, pero opinan de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que saben, y la opinión del pueblo…nunca olvidarlo, es la voz de Dios. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios, porque es la que habrá de llevarnos a buen puerto…..TAPADO.- Alguien nos confió temprano que Jorge Salum del Palacio es uno de los prospectos más adelantados en la búsqueda de otra de las senadurías por Durango. Jorge terminó su paso por la jefatura edilicia con un desprestigio igual o peor que el de Aispuro, entonces cómo entender que volviera a salir a pedir votos para llegar a la cámara. Ya, en serio, nos estamos volviendo locos o Marko Cortés de plano vino a enloquecer nuestra brújula política…..LAPSUS.- Nuestro consejo sería que Martín Vivanco pida una licencia indefinida a la dirección estatal de Movimiento Ciudadano. El desmoder en que participó en una disco de Mazatlán, que para nosotros es uno más de los muchos desmechoneos que se dan en esos lugares en horas de la madrugada, pero sirvió el hecho para pegarle al político. O cómo se entiende que desde ya estén pidiendo la separación de Vivanco de MC. Creemos que ese es el fondo, la cuestión política, porque de los “made.razos” no hay mucho qué cuestionar. Ahora, Martín se presentó ante las autoridades mazatlecas para responder ante cualquier acción, pero no hallaron nada en su contra y lo echaron a patadas, pues había muchos asuntos rezagados qué atender…..BILLETES.- Ah, pos sí, está sobradamente fundado el aumento al transporte citadino. No creemos que haya un chofer que se oponga, pero…escuchemos a los usuarios qué piensan, están de acuerdo, les parece bien la clase de servicio como para que lo encarezcan a partir de ya. Ahí está la duda, pues no pocos no nada más echan pestes contra el estado de los mugreros de autobuses y taxis, sino hablan de lo desaseado de los choferes, y ese ha sido uno de los puntos en discordia toda la vida…..APLAUSOS.- La señora Marisol Rosso cayó de sorpresa esta mañana en el Centro de Cancerología, uno de los centros médicos más sensibles para nuestra sociedad y pudo confirmar detalles positivos de que se hablan del hospital, pero también de fallas que pueden resolverse con un poco de atención. Bien por ella y su intención de estar más cerca, en la realidad, de quienes nos necesitan…..ADIÓS.- Nos llega la noticia desagradable de la muerte de la hermosa actriz norteamericana Raquel Welch, símbolo de la belleza de tres o cuatro décadas, partiendo de los ochentas. Pues sí, pero…también los artistas fallan, como habremos de fallar beisbolistas, futbolistas, periodistas y todos, para no hacerla larga. Nada más decir que Raquelito se nos adelanta en el camino. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes, pues también lideramos en todas.

