+ La Liga MX se pitorrea de sus aficionados

+ Hallan forma de eludir la sanción a Gallos

+ Jugarán en otros estadios, pero cobrando

+ Lucieron semivacíos los estadios el pasado fin

+ Cuándo acabarán la absurda guerra Rusia-Ucrania

“Gallos jugarán en otros estadios y asunto arreglado…”

El Santo Niño Futbolero

Tras la barbarie del sábado antepasado en el estadio La Corregidora, de Querétaro, el grueso de los aficionados pidió mínimo la expulsión de Los Gallos de la liga mexicana, pero los federados ya encontraron formas de burlarse del castigo…..VACILADA.- Inicialmente, la Federación Mexicana de Futbol decidió un castigo al Querétaro de un año jugar sin público, pero ya encontraron formas de pitorrearse del castigo. Jugarán en otros estadios y, como si nunca hubiera ocurrido nada, de modo que el mentado castigo quedará en una vil burla, pues la sanción no se aplicará ni un solo partido sin público…..MUELLES.- Si las leyes, perfectamente plasmadas en nuestra Carta Magna, terminan doblándose como las muelles, aquí bailarán un zapateado encima del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, y el castigo que estaba dirigido a la violenta porra queretana quedará en un par de visajes o si acaso un jalón de orejas, y vaya que decir jalón de orejas ya estamos hablando de agresión física, por tanto improbable de aplicar. El caso es que el Querétaro jugará en otros estadios, ante otros públicos como si fuera el propio y, pues aquí no ha pasado nada. El primer juego que entra en la sanción es el de Gallos-Tigres, que se desarrollará en el Estadio José María Morelos, de Morelia. Y si alguien pensó que Querétaro no cobraría en sus juegos de local, se equivocó, cobrarán hasta el último centavo, pasándose la sanción por el arco de triunfo, de modo que al final no habrá sanción de ninguna especie, si acaso la molestia de ir a jugar a otro estadio, pero eso resulta cosa menor para la salvajada que cometieron los barristas o porristas de los Gallos…..REACCIÓN.- Habrán notado nuestros lectores que el pasado fin de semana los estadios del futbol mexicano lucieron semivacíos. El que juntó más gente fue el de Chivas-América, pero ni porque se trataba del clásico de clásicos se llenó. Obvio, las familias que apenas estaban regresando a los estadios han reaccionado de manera natural. No acudirán a los estadios a exponerse a que un turba de drogadictos acaben con su vida y la de los suyos. La verdad nosotros pensamos que la Liga MX tomaría medidas ejemplares para acabar con esa lacra de los estadios, por tanto, es lógico, las familias mexicanas volverán a alejarse de las tribunas por otro buen tiempo, hasta que no se ponga orden en las brutalidades que se han visto en los estadios en los últimos tiempos, y por lo visto como sanción el pasado fin de semana, la Liga MX no tiene muchas ganas de acabar con esa vergüenza del futbol mexicano…..GRACIAS.- Y vaya que la afición futbolera debe tratarse con pinzas para evitar precisamente su lejanía de los estadios. Durango ha tenido un excelente equipo en los Alacranes de Durango, pero sin apoyo en los tendidos, pues la gente se alejó para no volver desde la desaparición de aquellos Alacranes que estuvieron cerca del ascenso. Pues ni así la raza futbolera ha regresado a los tendidos del Francisco Zarco. Promociones van, promociones vienen y no consiguen cautivar de nuevo a las familias duranguenses. El colmo lo tenemos en estos momentos, pues el conjunto local es el campeón de la liga Premier, pero ni así regresa la gente a las tribunas. Algo lamentable, que ahí está, que ahí sigue, pero que no consigue cambiar la realidad de nuestro balompié…..MEMORIAS.- Sabido es que el desaparecido Dr. José Jorge Campos Murillo la mayor parte de su vida, desde sus años mozos, los dedicó al beisbol, pero nosotros tenemos otros datos de la vez en que se enfundó en short y “tacos” y defendió los colores de la Facultad de Derecho, pero en futbol. Tenemos otros datos porque también integramos parte de ese equipo “leguleyo” que atendió especial invitación de las autoridades de Culiacán, Sin.. El problema es que el equipo anfitrión, el que nos hizo los honores, era nada más y nada menos que el campeón nacional en su categoría, y el equipo de la Facultad de Derecho se armó al puritito vapor, no tuvimos un solo entrenamiento, de modo que se imaginarán la aplastada que nos dieron: 13-0. Es la goliza más abultada que haya recibido en su historia el que escribe. Ese juego defendí los tres palos y me engullí 12 de los pepinos, hasta que alguien se condolió de nosotros y nos hizo el paro relevándonos minutos antes de terminar el encuentro, aunque todavía nos anotaron el cabalístico 13. Pues bien, en ese equipo iba José Jorge Campos Murillo, y por lo que se ve fue la única vez que jugó futbol en su vida que, sobra decirlo, fue dedicada más al “rey de los deportes” que al más viril de los juegos de conjunto. No obstante, que en paz descanse el destacado jurista duranguense…..ÉPALE.- No le entendemos a las reglas internacionales de la guerra o a los conflictos bélicos entre los países, pues cómo carajos entender que representaciones de Rusia y Ucrania siguen sentándose a la mesa tratando de encontrar el fin de la absurda conflagración entre ambas naciones, pero los cañones rusos siguen aplastando a los ucranianos. ¿Si están sentados a la mesa por qué no acuerdan de un vez acabar con ese conflicto…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp