“Chicotito”

+ Gastarán un dineral en la nueva marcha

+ Otro tiradero de dinero sin alguna razón

+ Los conservadores no gastaron un quinto

+ En San Juan quieren de vuelta a Gándara

+ Castigan terrible crimen con… una sonrisa

“La concentración en el Zócalo el domingo, un capricho multimillonario de nuestro presidente…”

Jorge Blanco Carvajal

La diferencia de la megamarcha del domingo será el gasto que hará la Federación en el acarreo de todos los asistentes. Los adversarios, los aspiracionistas, no gastaron un peso en la sorprendente parada de febrero pasado…..SENSATEZ.- La intención del Gobierno Federal de reunir a sus simpatizantes es apachurrar el gentío que juntaron los conservadores, pero para lograrlo tendrá que abrir la chequera y dilapidar la millonada sin ninguna necesidad. El Gobierno Federal, o más bien dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene que demostrarle a nadie nada. Es el jefe de la nación y poco o nada ganará volviendo a juntar diez o quince millones de simpatizantes, pero…repetimos, la única diferencia con sus adversarios es lo que se gastará en reunir allá a sus afectos, los gastos de traslado, de hotel, de comida, de gastos menores, etc., etc., mientras sus contras atiborraron el Zócalo sin gastar un peso. Bueno, sí gastaron, y mucho, en camisetas, cachuchas y otras cosas, pero fue dinero sacado de su bolsa, la pequeñísima diferencia…..RUIDO.- Está científicamente confirmado el capricho de volver a juntar a los morenistas en el Zócalo. No hay ninguna necesidad, pues nadie está pidiendo la destitución o expulsión de López Obrador. El propósito de la reunión es volver al incienso, al confeti y a esas yerbas que poco o nada sirven al organizador. Y no sirven por lo dicho, porque López Obrador no tiene que demostrarle nada a nadie para presentarse como presidente de México…..ABSURDO.- Será la tercera concentración patrocinada por el Gobierno Federal en el Zócalo, en donde volverán a juntarse los empleados, funcionarios y trabajadores de las distintas dependencias federales, pero…sin ninguna necesidad, porque para precisar el respaldo popular nadie, menos AMLO, está obligado a hacer alguna faramalla como la que se prepara…..BILLETES.- El problema será el gasto multimillonario que está planeando la Federación para escuchar el grito de sus fans, de sus seguidores, de sus “chairos”, de sus aplaudidores y quedar bien con los demás…..GRITERÍA.- Ahí como que no se quiere los habitantes de San Juan del Río están pidiendo de manera ruidosa la reinstalación de Hugo Gándara, el depuesto alcalde que malmodeó públicamente a su esposa. El exedil está siendo perseguido por violencia familiar, y aunque le faltó al respeto seriamente a su consorte, algunos creen que el problema no daría para alcanzar la destitución por un lado, y la cárcel por el otro, pero el cabildo de San Juan del Río propuso al suplente entrarle al toro, pero se hizo a un lado como respaldando a Gándara, solo que para que se le quite ya se dispuso su licencia definitiva, es decir, no regresa. Entonces, si no regresa, la voluntad de los sanjuaneros plasmada en las urnas ha pasado a un segundo término, y es justo lo que están pidiendo, el respeto a su voto. Esperar a que el Congreso del Estado defina quién debe ser el alcalde sustituto, pero se expondrá la alcaldía a nominar a alguien sin la capacidad mínima para atender tan pesada carga, tan complicada tarea, dado que no es sencillo poner de alcalde al primero que va pasando. Se trata de algo más que eso y es ahí donde la Legislatura debe extremar cuidados para no elegir a cualquiera, sino a alguien que pueda sacar al perro del agua…..RABIETA.- Una verdadera mentada de m..enta consideran los más la decisión del juez de castigar al asesino, que embolsó y tiró en la calle el cuerpo de su víctima, con 13 años de cárcel. En serio, es una verdadera hijez que tiene que ser revisada por el Tribunal Superior de Justicia. Algo no embona en la decisión del impartidor de justicia, pues ha habido casos de alguien que se roba un par de naranjas y se va años tras las rejas, y luego, por responsabilidades menores, los jueces dejan caer el hacha a los culpables y los guardan tras las rejas una buena temporada para que se les quite la infeliz costumbre de matar, desmembrar y tirar los restos humanos, como si fuese un perro o algo menor, dicho con debido respeto a los mejores amigos del hombre, los perros, que suelen ser menos agresivos que algunos salvajes que andan sueltos…..DERECHOS.- Mucho ruido está dejando el borlote en varias escuelas donde la maestra pidió y exigió a los alumnos que vayan bañados, con pelo debidamente arreglado y con ropa limpia. Hay quienes dicen que se están pisoteando los derechos de los niños, que se les está coartando su libertad de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. La estética, las buenas costumbres y las ganas de combatir el piojero de ninguna manera es pisotear sus derechos, es disciplina, es querer imponer el orden y el respeto a los demás, porque un piojento contagia a los demás en cosa de horas. Es cosa de higiene personal, de educación, de buenos modales y de respeto a los demás, a los compañeros de grupo y de salón o de escuela. ¡Así es…!… Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, donde seguimos liderando.

Saludos

