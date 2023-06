+ Efectivo ejemplo de campesinos sinaloenses

+ Pararon el aeropuerto de Culiacán varios días

+ Hoy lo liberaron, pero ya los atiende gobierno

+ Gobernador Rocha intentó lavarse las manos

+ Que también nos regalen la luz a duranguenses

“Lo que faltaba, que empleados cocacoleros “fabrican” su propia Coca Cola…”

Anónimo

Esta mañana reabrió operaciones el aeropuerto de Culiacán tras varios días de bloqueo por parte de agricultores que exigían precios de garantía a sus granos. Ya los atiende el gobierno, pero…fue lo mejor que pudieron hacer…..RAZONES.- Sí, se pasaron de violentos los productores, incluso se la cobraron a los que menos les debían, los pasajeros de las distintas aerolíneas que debieron cancelar unos 90 vuelos y dejar en tierra a miles de personas injustamente…..LAVADERO.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se había pasado de lanza al proponer a los campesinos que fueran a tomar las instalaciones de las grandes fábricas de harina de maíz, pues son ellos los causantes del problema que derivó en el cierre del aeropuerto, aunque…los productores ni lo pelaron. Y al final, se confirma que tenían la razón…..REACCIÓN.- El ejemplo que dejan en la mesa los campesinos del vecino estado debe servir para que en lo sucesivo nuestros labriegos se dejen de andar mendigando atención a sus problemas. Tienen que reaccionar de manera rotunda, contundente, como hicieron al cerrar el aeropuerto de la capital sinaloense. Y aunque el gobierno estatal, junto con el federal, intentaron lavarse las manos al proponer la solución en las fábricas de harina de maíz, cuando las empresas de marras ninguna vela tenían en ese entierro, puesto que ellas siempre han pagado, y a veces hasta por adelantado los granos que les reciben, pero siempre al precio de garantía, y justo es lo que requerían, precios de garantía para poder vender a tales empresas y al gobierno mismo. Ojalá que los productores de acá de este lado conozcan del caso y se lo guarden para reaccionar ante la primera que les vuelvan a hacer, dado que siempre han de andar mendigando lo que les corresponde y lo que les debía sobrar, puesto que al producir los alimentos para los mexicanos tienen ganada una atención privilegiada que, ni soñando…..PORQUERÍA.- La Coca Cola, como los demás refrescos elaborados en una combinación de azúcares y otros venenos, sigue dando de qué hablar, pues ahora la misma empresa trasnacional informa de un caso en que descubrieron a un empleado cocacolero “fabricando” su propia Coca Cola. Lo mismo que hallaron al sur del país, donde se producía rústicamente la perjuiciosa bebida. ¿Imaginan ustedes la clase de venenos que combinarán en esos productos “pirata”?…..CARESTÍA.- Los altos consumos de electricidad en Durango han disparado los cobros, y no pocas veces con un sobreprecio inaceptable. El asunto es que si en Tabasco el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó regalarle la electricidad a los tabasqueños, que en Durango no se nos regale, pero que se nos dé a un precio especial que ayude a encarar la serie de dificultades provocadas por las elevadas temperaturas de los últimos días…..ÉPALE.- No entiende uno, si ayer sobraron mentadas de menta por el embotellamiento imposible que ocasionó el recarpeteo de uno de los carriles del bulevar Guadiana, cómo es posible entender que hoy repitan la acción, pero en sentido contrario, ahora de sur a norte. No cuesta nada, si acaso algún pago especial si se trabaja por la noche, pero lo más aconsejable es que esas operaciones se hagan en horas nocturnas para evitar el mentadero de mentadas que han sobrado en las últimas horas. A menos que haya alguna justificación técnica, que por la noche no haya condiciones de temperatura como para hacer el recarpeteo, pero aun así, no nos convence, quién sabe al constructor, porque está empeñado en trabajar al mediodía…..MUERTE.- Es cierto, ¿y sobre el asunto de la meningitis que causó la muerte de 32 mujeres y un hombre qué, ya es asunto olvidado, perdonado por las autoridades terrenales o qué? Es que, hasta lo que se sabe, por esas 33 muertes no está nadie en la cárcel, a pesar de que muchos nombres se manejaron en su momento. Los hospitales en donde nació esa terrible enfermedad están clausurados, pero cuidados por policías municipales. O sea que, además de la tragedia ocasionada, ¿todavía les están cuidando el negocio a los homicidas? ¿O cómo?, no le entendemos…..PIEDAD.- Es correcto, si se mantienen las altas temperaturas en la entidad, como parece que seguirán por varios días, que sean los propios padres de familia y los maestros del plantel quienes decidan si los chicos han de ir a clases o no, porque con estos calorones nadie enseña y nadie aprende, no hay concentración en las clases, lo que se busca es la salida del infierno que ya tenemos en la tierra…..ALTO.- Los cuerpos de rescate insisten ante los duranguenses que a pesar del calor de los últimos días se abstengan de tratar de mitigarlo metiéndose a ríos, lagunas o arroyos, porque nadie conoce los lugares como para advertir oportunamente los peligros. El llamado es frecuente, y en la advertencia el consejo es que si han de tratar de refrescarse lo hagan solamente a la orilla de los cuerpos de agua y que por ninguna razón, mucho menos por el calor, intenten hacer piruetas o clavados, porque no pocas veces van a estrellarse de cabeza en grandes rocas o se atoran en las yerbas existentes bajo el agua. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp